Warthe: Fischer wird vermisst – Rettungskräfte suchen seit Samstagabend

Warthe

Groß angelegte Rettungsaktion in Warthe: Seit Samstagabend 22 Uhr suchen Rettungskräfte einen 52-jährigen Fischer aus Warthe. Durch einen Zeugen war am Sonnabend gegen 22 Uhr ein herrenlos treibendes Fischerboot im Achterwasser vor dem Hafen Warthe im Lieper winkel der Insel Usedom gesichtet worden. Mit dem Boot war am Abend ein 52-jähriger Fischer zum Fang ausgelaufen.

Aufgrund der Gesamtumstände – das Boot trieb mit noch laufendem Motor – musste davon ausgegangen werden, dass der Mann über Bord gegangen ist. Eine Suche wurde sofort eingeleitet. Vor Ort waren Kräfte der Wasserschutzpolizei, der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit dem Rettungsschiff „Hecht“ und der Polizeihubschrauber Merlin 1 im Einsatz.

Zahlreiche Feuerwehren leuchteten Achterwasser aus

Auch zahlreiche Feuerwehren der Insel Usedom, die über Schlauchboote verfügen, so die Feuerwehr Ückeritz, beteiligten sich an der Suche. Feuerlehrleute aus dem Lieper Winkel leuchteten großräumig den Hafen und das Achterwasser aus. Auf der Warthe gegenüberliegenden Festlandseite in Lassan leuchtete die dortige Feuerwehr ebenfalls vom Hafen das Achterwasser aus.

Die Suche führte jedoch bisher nicht zum Erfolg. Seit Tagesanbruch am Sonntag werden die Suchmaßnahmen fortgesetzt.

Von Cornelia Meerkatz