Warthe: Vermisster Fischer noch immer nicht aufgefunden

Warthe

Die Suche nach dem vermissten Fischer im Bereich Warthe ging am Sonntag weiter. In der Zeit von 9 bis 13.30 Uhr fand eine umfangreiche Suche im Bereich des Hafens Warthe und den angrenzenden Wasserflächen statt. An der Suche waren Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast mit dem Schlauchboot „MV7“ sowie mit dem Polizeiboot „Breitling“ beteiligt. Auch ein Schlauchboot der DLRG kam zum Einsatz und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger war mit dem Seenotrettungsboot „Hecht“ vor Ort. Die Suche auf einer Fläche von etwa 80 Quadratkilometern verlief jedoch ohne Erfolg.

Um 13.30 Uhr mussten die Suchmaßnahmen aufgrund der Witterung unterbrochen werden, denn Gewitter kam auf. Ab 14.30 Uhr wurde jedoch die Suche durch Kräfte der Wasserschutzpolizei Wolgast mit dem Polizeiboot „Breitling“ und durch das Schlauchboot der Freiwilligen Feuerwehr Ückeritz fortgesetzt.

Personenspürhund schlug auf Schlauchboot an

An Bord des Schlauchbootes wurde ein Personenspürhund der Rettungshundestaffel des Landkreises Vorpommern-Rügen eingesetzt. Eine veranlasste Handyortung erbrachte keine weiteren entscheidenden Hinweise. Um 14.55 Uhr schlug der Personenspürhund auf dem Schlauchboot der Freiwilligen Feuerwehr Ückeritz im Bereich etwa eine Seemeile südwestlich vom Hafen Warthe an. In diesem Bereich herrscht eine Wassertiefe von ungefähr drei Metern.

Durch die Besatzung des Polizeibootes „Breitling“ wurde ein Side-Scan-Sonar zum Einsatz gebracht und Taucher der Berufsfeuerwehr Stralsund suchten den Bereich ab. Die Einsatzmaßnahmen wurden gegen 21.20 Uhr unterbrochen, werden jedoch am Montag fortgesetzt. Bis zum Sonntagabend konnte der vermisste 52-jährige Mann noch nicht aufgefunden werden.

Von Cornelia Meerkatz