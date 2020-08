Warum Brummkreisel-Kinder den Bauarbeitern vor der Tür Danke sagten

Wolgast

Täglich stehen die Knirpse der ASB-Kita „ Brummkreisel“ Am Wolgaster fischmarkt am Gartenzaun, um die Bauarbeiter in der Straße davor zu beobachten. Mit riesigen Baggern, Lkw und Straßenwalzen wird gearbeitet, um das letzte Stück des Fischmarkts zu sanieren und wieder eine schicke Straße daraus zu bauen. Vor allem die Jungen kommen angesichts der riesigen Baustelle aus dem Staunen nicht heraus.

Bei der Hitze der zurückliegenden Tage allerdings kam oft auch die Frage, wie die Männer das wohl aushalten und ob sie auch genug Kraft haben. Und natürlich wollen die Kita-Kinder alles ganz genau wissen, was da so gebaut wird: „Warum legst ihr die weiße Folie unter den Beton? Wie viele Lkw mit Sand kommen noch? Wann seid ihr mit unserer Straße fertig?“ Die Bauarbeiter antworten mit Ausdauer auf die neugierigen Fragen der Kinder.

Backtermin ohne Mädchen

Fabian, Marlon und Tyras belegen für die Bauarbeiter den Bisquitboden mit leckeren Erdbeeren. Quelle: Denise Kowalzik

Wer bei dieser Hitze draußen arbeitet, hat auch eine Belohnung verdient, fanden deshalb Fabian, Marlon und Tyras. Schnell fanden die Drei heraus, dass die Bauarbeiter besonders gern Erdbeertorte essen. Deshalb stand ruckzuck der Entschluss fest: „Wir müssen ihnen eine Erdbeertorte backen.“ „Aber ohne die Mädchen“, legte Tyras fest, schließlich habe er schon zugeschaut, wenn Erdbeerkuchen gemacht wird.

Tags darauf wurde der Plan nach Tyras’ Geburtstagsfeier umgesetzt: Mit Hilfe von Erzieherin Denise Kowalzik wurde ein selbstgebackener Bisquitboden mit Erdbeeren belegt und mit Tortenguss überzogen ... Kurz nach dem Mittagsschlaf machte sich dann der kleine Jungs-Trupp auf den Zaun zum Gartentor: „Den Kuchen haben wir für Euch gebacken. Danke, dass Ihr bei dieser Hitze unsere Straße baut“, riefen sie und überreichten den völlig sprachlosen Bauleuten den Kuchen. „Glückliche Gesichter und strahlende Augen auf beiden Seiten des Zaunes zeigten, dass es eine tolle Idee war“, schildert Denise Kowalzik.

Von Cornelia Meerkatz