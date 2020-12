Warum Monika Bittner sich bei ihren Pflegekräften bedankt

Greifswald

Monika Bittner gehört noch nicht zu den hochbetagten Alten. Ihr Blick, ihre Gedanken sind klar, und doch ist sie seit vielen Jahren auf tägliche Pflege angewiesen. Von Gesundheit kann die 69-Jährige nur träumen: „Ich habe einen Herzklappenfehler, leide unter Luftknappheit, habe Diabetes, Arme und Beine wollen nicht mehr so recht“, zählt sie einige ihrer Beschwerden auf und fügt hinzu: „Hab hundert Prozent Schwerbehinderung.“ Um so dankbarer ist sie, dass täglich Hilfe ins Haus kommt: Seit Juli 2014 unterstützt sie der Pflegedienst der DRK-Sozialstation Greifswald. Eine Hilfe, die für sie zur lieb gewordenen Selbstverständlichkeit wurde. Aber in Corona-Zeiten ist nichts mehr selbstverständlich, findet Monika Bittner und möchte vor Weihnachten deshalb ein dickes Dankeschön an alle Pflegekräfte richten – und ganz besonders an ihre guten Geister: „Ich hab dadurch Gesellschaft, kann ein bissel erzählen und auch mal Sorgen loswerden“, wertschätzt sie.

Mobilisation half, wieder an die Luft zu kommen

„Vor Jahren hatte ich noch einen anderen Pflegedienst“, verrät die gebürtige Greifswalderin. Doch die Chemie habe nicht so gestimmt, weshalb sie zum DRK wechselte. „Drei Jahre war ich damals schon nicht draußen, weil ich nicht laufen konnte“, erzählt sie und deutet auf ihre geschwollenen Beine. Mit dem Wechsel zum DRK sei dann fortan Pfleger Maik Fleckstein gekommen, der liebevoll, aber bestimmt mit ihr regelmäßig Sport getrieben habe. „Mobilisation nennt man das wohl“, sagt Monika Bittner dankbar und lacht. „Und siehe da – bald konnte ich auch wieder die Treppe steigen und kam an die Luft. Endlich wieder am Leben teilhaben“, sagt die schwerbehinderte Frau mit Pflegegrad 3. Bei gutem Wetter setze sie sich dann in ihren E-Scooter und fahre durchs Quartier.

Gemeinsam mit ihrem Mann Klaus lebt sie in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung im Ostseeviertel. „Hier ist es schön. Wir wohnen schon seit 1984 in diesem Stadtteil, alles Wichtige ist in der Nähe“, sagt sie und lobt ihren Ehepartner. Der schmeißt trotz seiner 75 Jahre so gut es geht den Haushalt, da sie dazu nicht mehr in der Lage sei. „Wenn ich nicht so einen lieben Mann hätte, wäre vieles noch schwerer“, sagt Monika Bittner. „Aber ich nutze auch die Hauswirtschaftshilfe des DRK. Das ist eine große Entlastung“, fügt sie hinzu. Einmal pro Woche werde großreinegemacht.

„Was Paul macht, das macht er gründlich“

Die Pflege indes gehöre aufgrund ihrer Leiden einmal täglich zu ihrem Leben: „Morgens zwischen acht und neun geht’s los. Dann werde ich gewaschen, die Beine werden gewickelt und anderes mehr“, erzählt die Mutter vier erwachsener Kinder und Oma eines Enkelkindes. Nicht immer sei es Maik Fleckstein, der da helfe. Denn jeder habe ja mal frei oder Urlaub. „Oft kommt auch Paulchen – ein ganz junger, ein ganz lieber Pfleger“, lobt die Greifswalderin den 23-jährigen Pfleger Paul Ott. „Was er macht, das macht er gründlich. Und er bringt eine Wärme mit, das ist einfach schön“, wertschätzt sie mit seligem Blick. Kaum gesagt, fällt ihr aber auch noch Beate Schöl ein, die nur hin und wieder zu dieser Runde eingeteilt wird. „Sie ist auch eine sehr gute und ganz liebe Altenpflegerin. Sie hat eine Art mit Menschen umzugehen, die einfach herzerwärmend ist“, sagt Monika Bittner. Als sie vor Jahren eine eitrig entzündete und sehr schmerzhafte Ferse hatte, „hat sie dafür gesorgt, dass ich tags darauf unters Messer kam. Das war schon in der allerhöchsten Not. Da fehlte nicht viel, sagte der Arzt, und ich hätte meinen Fuß verloren“, erinnert sie.

Keine große Familienfeier zu Weihnachten

Zurzeit gehe es ihr leidlich gut. Aufgrund der Corona-Pandemie sei sie nur selten draußen. Ein großes Weihnachtsfest mit allen Kindern werde es nicht geben. Das Verständnis dafür sei bei allen gegeben, denn niemand solle sich einem Infektionsrisiko aussetzen. „Meine Mädchen werden vielleicht einzeln zum Kaffeenachmittag kommen“, sinniert die gelernte Schrankenwärterin, die früher auch mal in einem Kindergarten und in einer Wäscherei gearbeitet hat. „Aber mit den Einschränkungen finden wir uns ab. Ich hoffe ja, dass im nächsten Jahr alles besser wird und jeder, wie er es möchte, wieder Besuch empfangen kann“, wünscht sie sich. Denn sie liebe Gesellschaft, könne nur leider aufgrund ihrer Erkrankungen kaum an geselligen Veranstaltungen teilnehmen.

Vereinsamung der Senioren ist ein Problem

Dabei organisiert DRK-Altenpflegerin Margrit Beutler mit einem Team fleißiger Mitstreiter ehrenamtlich viele abwechslungsreiche Nachmittage für die Senioren – nur eben nicht während des Lockdowns. „Die Vereinsamung ist für viele alte Menschen ein Problem, besonders jetzt in der Corona-Pandemie“, sagt Beutler, die zum 20-köpfigen Team der DRK-Sozialstation im Ernst-Thälmann-Ring gehört und auch ab und an bei Monika Bittner klingelt. „Und immer hat sie ein Lächeln im Gesicht, ein nettes Wort auf den Lippen oder bringt gar Blumen mit“, würdigt die pflegebedürftige Frau. Dieser Tage war es eine Azalee mit Tannengrün. Margrit Beutler ist das ein Bedürfnis, die Arbeit mit Senioren sei ihr eine Herzensangelegenheit. Auch wenn die Pflegezeit für jeden Einzelnen bemessen sei: „Am Ende sollte man immer so hinausgehen, dass man selbst zufrieden ist.“

Von Petra Hase