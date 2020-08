Greifswald

Es ist ein Stück Reisefreiheit in diesen Zeiten, die Besitzer von Wohnmobilen verspüren müssen. Die Anreise ist individuell, es herrscht genügend Abstand auf den Plätzen und das heimische Wohnzimmer ist mit dabei.

Dieses Freiheitsgefühl kennen auch Axel Hackbarth und seine Freundin Katharina Charpian. Zuletzt waren sie mit ihrem VW-Bus in Polen unterwegs. Für beide gehört wildes Campen zum Reisen dazu. „Auf Campingplätzen gibt es dieses reine Naturerlebnis nicht“, sagt der 37-jährige Ingenieur. Auf offizielle Plätze verzichte das Paar. Die Natur zu respektieren, sei beim Wildcampen besonders wichtig, wie Hackbarth erklärt, der seit einem halben Jahr in Greifswald lebt: „Wir nehmen unseren gesamten Müll immer mit und lassen nichts zurück. Mehr noch. Wir nehmen sogar noch Müll mit, der uns gar nicht gehört.“

Illegale Müllentsorgung am Ryck

Hätten alle Wildcamper diese Einstellung, hätte Michael Fasten kein Problem mit den illegalen Übernachtungen. Zusammen mit seinem Vater Karl-Ludwig Fasten betreibt er einen Campingplatz in der Marienstraße. Nur wenige Hundert Meter weiter werde er jeden Tag Zeuge eines Phänomens, das in diesem Jahr besonders stark zu beobachten sei. Mehrere Campingwagen würden sich in den Abendstunden Stoßstange an Stoßstange am Ryck reihen.

Ein Problem, findet das Vater-Duo-Gespann. „Es geht hier nicht um den wirtschaftlichen Aspekt, sondern vor allem darum, was sie dort hinterlassen.“ Mehrere Male hätte Michael Fasten beobachtet, wie der Inhalt von Chemietoiletten auf dem Rasen in der Nähe des alten Speichers landen würde. Zudem gebe es dort für die vielen Campingmobile zu wenige Mülleimer, kritisiert Karl-Ludwig Fasten. Wenn es gut für die Umwelt, dafür aber schlecht für die Betreiber läuft, landet der Abfall unsortiert sowie still und heimlich in den Müllbehältern des Campingplatzes.

Ein Hotspot für Wildcamper liegt in der Nähe vom Museumshafen zwischen der Marien- und der Straße An den Wurthen. Quelle: Christin Lachmann

Stadt sieht kein Problem mit Wildcampern

Doch was sagt die Verwaltung dazu? „Für die Stadt selbst sind die Camper eher kein Problem – es gibt keine Beschwerden bei der Stadt, sie stehen nicht auf Flächen, auf denen sie es nicht dürfen und sie verursachen keinen Müll“, sagt Pressesprecherin Andrea Reimann.

Keine Beschwerden? Das sieht Karl-Ludwig Fasten anders. Mehrere Mal habe er versucht, das Umweltamt und die Verwaltung zu kontaktieren, um die illegale Müllentsorgung zu melden. Dort hätte er niemanden erreichen können, sagt er. Notgedrungen verständigte er daraufhin die Polizei. „Sie meinten, dass es nicht in ihren Zuständigkeitsbereich liegt, aber dass sie es weiterleiten werden.“ Doch passiert sei nichts. Ob und wie häufig überhaupt Kontrollen durchgeführt werden, dazu will sich die Stadt nicht äußern.

Dass Wildcampen in diesem Jahr besonders im Trend liegt, ist auch Axel Vogt, Bürgermeister von Lubmin, aufgefallen. In der Gemeinde würden derzeit regelmäßig Kontrollen vom Ordnungsamt durchgeführt. Das Problem sieht Axel Vogt vor allem darin, dass die Wohnmobile Parkplätze versperren würden. Er geht davon aus, dass die Zahl der Wildcamper in diesem Jahr zugenommen hat, weil die Campingplätze in der Umgebung ausgelastet sind. Tatsächlich boomt die Campingsaison wegen der Corona-Pandemie an den Küsten Deutschlands.

Wildcamper: „Das geht dann schnell ins Geld“

Doch ab wann ist es Parken und ab wann Wildcamping? Die Antwort liefert die Greifswalder Stadtsprecherin: „Es handelt sich um illegales Campen, wenn ein Wohnmobil über die Dauer mehrerer Tage oder Nächte abgestellt wird, sofern sich auch Personen im Fahrzeug befinden, oder wenn explizit Möbel wie zum Beispiel Campingtische und -stühle außerhalb des Fahrzeuges aufgestellt werden.“ Im Allgemeinen sei es erlaubt, eine Nacht auf einem Parkplatz zu verbringen, um die Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen. Man könne also nur von illegalem Campen ausgehen, wenn sich das Wohnmobil mehrere Nächte an der gleichen Stelle befindet und Leute darin übernachten, so Reimann weiter.

Für einen Tag kampierte ein junges Paar samt Kind auf dem Parkplatz am Museumshafen. Sie wollen anonym bleiben und sind aus Nordrhein-Westfalen für einen zweiwöchigen Urlaub mit dem Wohnwagen angereist. Auch sie verzichten lieber auf offizielle Campingplätze, wenn es möglich ist. „Auf Rügen haben wir für eine Nacht 46 Euro gezahlt. Das geht dann schnell ins Geld“, sagt der 36-Jährige. In anderen Ländern wie Spanien sei das Wildcampen viel akzeptierter als in Deutschland, fügt er an. Bald, sagt das Paar, wollen sie wegen ihrer anderthalbjährigen Tochter aber auf offizielle Campingplätze zugreifen. Doch zunächst geht es mit dem Mobil weiter nach Usedom.

