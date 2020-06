Warum beim Hansering-Umbau in Greifswald alles noch viel länger dauern wird

Greifswald

Beim Umbau des Hanserings hat die Stadt kein glückliches Händchen: Neben Kostenexplosion, Zeitverzögerungen und zusätzlichen Arbeiten – wie die Kabelverlegung durch die Stadtwerke und der Spundwandbau am Museumshafen – musste nun das Kernprojekt, der Umbau der Straße zur dreireihigen Baumallee, neu ausgeschrieben werden.

Die erste Ausschreibung habe zu keinem wirtschaftlich akzeptablen Ergebnis geführt, begründete der Greifswalder Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) den Neuanlauf. „Es ist nur ein Angebot eingegangen.“ Dieses Phänomen beobachte die Verwaltung bei großen Bauvorhaben schon seit geraumer Zeit und werde sie sicherlich auch noch eine Weile begleiten. „Dies belastet Kosten- und Zeitpläne massiv.“

Querschnitt des Greifswalder Hanserings nach dem Umbau Quelle: Jens Reich

Baustart verzögert sich erneut

Was bedeutet das nun? Der Umbau des Hanserings wird möglicherweise teurer als die zuletzt veranschlagten 7,4 Millionen Euro. Und auch Baustart und Fertigstellung rücken um Monate nach hinten. Zuletzt war die Stadtverwaltung von einem Baustart im Sommer ausgegangen.

Inzwischen wird von der Verwaltung der November als Termin für die ersten Arbeiten ins Auge gefasst. Vorausgesetzt, alles läuft glatt bei der inzwischen gestarteten zweiten Ausschreibung, und Submission wie auch der Anhörung zur Vergabe im Hauptausschuss können wie geplant am 11. August sowie Ende September erfolgen. „Bei einer Bauzeit von ungefähr 27 Monaten soll der Hansering dann im Januar 2023 fertiggestellt sein“, so Fassbinder.

Prognose: werden die 20 Millionen erreichen

In welchen Größenordnungen das bei der ersten Ausschreibung eingereichte Angebot die kalkulierte Bausumme überschritt, teilte die Stadtverwaltung mit Verweis auf das neue Verfahren nicht mit. Die SPD, die mit einer Kleinen Anfrage die genauen Hintergründe der Neuausschreibung erfahren will, sieht sich angesichts der zeitlichen Verzögerungen wie auch der Befürchtung zusätzlicher Kosten in ihrer grundsätzlichen Kritik bestätigt. „Wir sind bei dem Gesamtvorhaben mit Kabelverlegung und Spundwandbau bereits bei 15 Millionen Euro angekommen. Meine Prognose: Am Ende werden wir die 20 Millionen erreichen“, sagte Fraktionschef Andreas Kerath. Sollte die Stadt aus Eigenmitteln weiteres Geld für den Bau nachschießen müssen, werde seine Fraktion einer weiteren Finanzspritze nicht zustimmen, stellte er klar.

Boden im Flussgrund wird ausgetauscht

Am Hansering wird bereits kräftig gebaut. Für die Spundwand an der südlichen Seite des Museumshafens wird derzeit auf einem schmalen Streifen der Flussgrund ausgetauscht, damit im September die Rammarbeiten für die Spundwandelemente beginnen können. Diese Arbeiten sind Voraussetzung für den Umbau des Hanserings, weil die alte Uferbefestigung unter dem Druck des im Mittelalter aufgeschütteten Gebietes zwischen Marktplatz und Fluss in den Ryck zu kippen droht. Entdeckt wurde das Problem bei den Planungen zum Hansering.

CDU : Fördermittelgeber ist jetzt gefragt

Trotz des Rückschlags steht die CDU weiter zum Projekt. „Wir haben bereits soviel Geld in die Hand genommen, dass es falsch wäre, das Projekt zu stoppen“, ist Fraktionschef Axel Hochschild überzeugt. Nicht nur, dass mit der Baumallee ein grüner Ring um die Altstadt geschlossen werde. „Die Bäume werden den Verkehrslärm schlucken und zu einer deutlichen Entlastung der Anwohner führen“, so der CDU-Politiker. Sollte sich das Vorhaben verteuern, sei jetzt der Fördermittelgeber gefragt. Denn für die allgemeine Baupreisentwicklung könne nicht Greifswald verantwortlich gemacht werden.

Grüne hoffen auf zweite Ausschreibung

Auch die Grünen, die bislang geschlossen hinter dem Umbau des Hanserings standen, haben angesichts zusätzlicher Kosten Bauchschmerzen. „Wir müssen darüber nachdenken, wie refinanzieren wir den Bau und zu welchen Lasten“, sagte Fraktionschef Alexander Krüger. Die beste Lösung wäre, zusätzliche Fördermittel einzuwerben.

Jetzt darüber nachzudenken, das Projekt zu kappen, sei zu früh. Der Umbau des Hanserings sei verkehrsplanerisch sinnvoll, zumal der Masterplan Steinbeckervorstadt inzwischen eine Fortsetzung der Allee in die Stralsunder Straße vorsieht. Krüger setzt seine Hoffnung nun auf die zweite Ausschreibung mit besseren Angeboten. „Beim Stadtarchiv hat dieses Prozedere in einer zweiten Ausschreibung auch zu akzeptablen Angeboten geführt“, so der Grünen-Fraktionschef.

Land schließt weitere Förderung aus

Die Stadt buhlt beim Land offenbar bereits um einen Nachschlag. „Die Ergebnisse der ersten Ausschreibung für den Hansering sowie die allgemeine Sachlage sind dem Landesförderinstitut MV und dem zuständigen Ministerium bereits angezeigt“, hieß es von der Verwaltung. Dass möglicherweise aber weitere Kosten auf die Stadt zukommen, schließt Fassbinder nicht aus. „Das wird zu gegebener Zeit entschieden. Entscheiden müsste dann die Bürgerschaft.“

Das Verkehrs- und Infrastrukturministerium in Schwerin schloss einen weiteren Geldsegen aus. Auf die OZ-Anfrage, ob eine zusätzliche Förderung möglich sei, antwortete eine Ministeriumssprecherin: „Nein, eine zusätzliche Förderung ist nicht möglich, da alle in dem Programm zur Verfügung stehenden Mittel verplant sind.“

Risiko, gesamte Förderung zu verlieren

Eng wird inzwischen auch die Zeitplanung. Als ein über den Efre-Fonds gefördertes Projekt muss der Hansering nach Angaben der Stadt bis zum 31. Dezember 2022 fertiggestellt und gegenüber dem Landesförderinstitut MV abgerechnet sein. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist eine Verlängerung des Fertigstellungs- und Abrechnungszeitpunktes bis zum 30. Juni 2023 möglich. „Das Zeitbudget wird bis aufs Äußerste ausgereizt. Wir werden über drei Winter bauen. Damit ist das Projekt von vielen Unwägbarkeiten verbunden“, so Kerath. „Wir riskieren, die gesamte Förderung zu verlieren, nur weil wir ein Prestige-Projekt finanzieren wollen.“ Die Förderung für den Hansering ist mit der Förderung für den Neubau der IGS „ Erwin Fischer“ verbunden.

Kerath findet zwar auch, dass die Umgestaltung des Hanserings grundsätzlich sinnvoll ist. „Aber das Projekt ist aus der Zeit gefallen.“ Ein solches Prestige-Projekt sei etwas für Gemeinden, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, so der SPD-Mann. Die Finanzierung weitaus bedeutender Projekte wie der dringend notwendige Schulbau am Ellernholzteich, die Theatersanierung sowie der Neubau des Humboldt-Gymnasiums seien noch nicht gesichert.

Von Martina Rathke