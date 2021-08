Greifswald/Rostock

Vor gut einer Woche ging die Hanse Sail zu Ende, das maritime Volksfest in Rostock. Mehr als 150 000 Menschen besuchten an vier Tagen das eingezäunte Partygelände am Stadthafen. Keine Frage, die Hanse Sail fiel deutlich kleiner aus als in den Vorcoronajahren, als mehr als 400 000 Gäste die Ausfahrt der Segelschiffe beobachteten, selbst an Bord mitfuhren, die vielen Karussells und Konzerte besuchten oder zum Einkaufen an den Ständen entlangflanierten.

Das Greifswalder Fischerfest Gaffelrigg ist die kleine vorpommersche Schwester der Hanse Sail. Sie fiel wegen der Corona-Pandemie bereits das zweite Jahr in Folge aus. Doch warum geht die Sail in Rostock und die Gaffelrigg in Greifswald nicht? Die OSTSEE-ZEITUNG hat bei der Stadtverwaltung als Organisator des Fischerfestes nachgefragt und diese drei Gründe erfahren.

1. Festgelände lässt sich nicht einzäunen

„Die Hanse Sail findet hauptsächlich am Stadthafen in Rostock statt, an dem eine gesonderte Fläche abgesperrt werden kann“, sagt Andrea Reimann, Pressesprecherin der Stadtverwaltung. „Dies lässt sich aufgrund der Konzeption des Fischerfestes und der weitläufigen Einbeziehung der Ortsteile Wieck, Ladebow und Eldena nicht so einfach übertragen“, so Reimann weiter. Die Flächen, die in Greifswald hätten abgesperrt werden können, sind aus Sicht der Stadtverwaltung zu klein, um dort eine „adäquate Zahl an Schaustellern zu platzieren“. Beispielsweise sei es aufgrund der Coronabestimmungen nicht möglich, einen Ortsteil abzusperren. Die dortigen Einwohner hätten dann mit in die Zahl der möglichen Besucher eingerechnet werden müssen.

2. Verschiebung auf späteren Zeitpunkt nicht möglich

Fest steht, eine Realisierung des Fischerfestes am dritten Juliwochenende wäre nicht möglich gewesen. Zu lange galten strenge Coronaauflagen. Die Verträge hätten bereits Ende April geschlossen werden müssen. „Damals traten aber gerade verschärfende Regelungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Kraft“, blickt Andrea Reimann zurück. Das Fischerfest ist am 27. April abgesagt worden. Eine Verschiebung in den August oder September, mit dem Ziel eine höhere Planungssicherheit zu erreichen, sei von Anfang an ausgeschlossen gewesen, so Reimann.

Das dritte Juliwochenende sei ein wichtiges Zahnrad im Ablauf der Veranstaltungslandschaft MV. „Viele Akteure des Fischerfestes Gaffelrigg, wie die Wassersportler, die Traditionssegler und die Schausteller haben das Fischerfest-Wochenende fest in ihrem Terminkalender eingetragen und sind im August oder September bei anderen Veranstaltungen“, sagt Reimann. „Eine Verschiebung in den September hätte weniger Segler zur Gaffelrigg, weniger Boddenschwimmer, weniger Teilnehmer der Kutterregatta, weniger Beachvolleyballer, weniger Drachenboote zur Folge“, so Reimann weiter. Unstrittig ist jedoch, dass weniger Teilnehmer und weniger Veranstaltungen sogar erforderlich gewesen wären. Der Blick nach Rostock zeigt, dass auch dort eine Verkleinerung auf ein Drittel der ursprünglichen Veranstaltung nötig war. Wettkämpfe wie das Boddenschwimmen haben zudem am geplanten Termin unter voller Teilnehmerzahl stattfinden können.

3. Risiko Finanzdebakel für Stadthaushalt

„Der finanzielle Aspekt spielte bei der Absage ebenfalls eine große Rolle“, sagt Andrea Reimann. Die Hansestadt, die Schaustellerinnen und Schausteller sowie andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten keinerlei Sicherheiten gehabt. „Es war davon auszugehen, dass sich unter diesen Umständen viele Schausteller gegen die Teilnahme am Fischerfest entschieden hätten“, so Reimann. „Das Minus, welches auch bei der Hanse Sail auftrat, wäre in Greifswald durch die geringere Größe viel höher ausgefallen“, schätzt Reimann ein. Korrekt ist, dass die Veranstalter der Hanse Sail im Anschluss sagten, das sich die Veranstaltung wegen der Hygieneauflagen nicht habe wirtschaftlich betreiben lassen. Wie hoch das Minus ist, wird derzeit noch ermittelt.

2019 fand das letzte Fischerfest in Greifswald statt. Die Ausfahrt der Tradtitionssegler, die Gaffelrigg, ist das Herzstück des Volksfestes. Quelle: Martina Rathke

Hoffnungen auf Fischerfest 2022

Die Mitarbeiter der Greifswalder Stadtverwaltung sind derzeit optimistisch, dass es im kommenden Jahr ein Fischerfest Gaffelrigg geben wird. „Erste Gespräche mit den verschiedensten Akteuren wurden geführt“, sagt Andrea Reimann. Sie betont jedoch, dass die Gesetzeslage für 2022 derzeit noch nicht feststehe und daher Detailfragen nach wie vor offen seien. Fest steht jedoch: Wenn, dann findet das Fischerfest am Wochenende 15. bis 17. Juli statt und zwar im traditionellen Format und altbekannter Stelle. Eine Anpassung des Konzepts ist nicht geplant, lediglich die Einhaltung und Umsetzung der Coronaschutzbestimmungen.

Fischerfest Gaffelrigg digital Statt eine Veranstaltung durchzuführen, hat die Stadtverwaltung das Fischerfest Gaffelrigg digital beworben, unter anderem mit einem großen Banner, das in den vergangenen Monaten am Eingang in die Fußgängerzone vom Mühlentor kommend aufgehängt war. Das digitale Angebot beschränkte sich jedoch auf den Fischerfest-Kanal bei Instagram. Dort stellte die Stadt zwischen dem 17. Juni und dem 24. Juli Fotos aus den vergangenen Fischerfestjahren ein und bewarb eine Gewinnspielaktion auf dem Marktplatz. Die Beiträge erreichten 2776 Konten. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat der Kanal in dem Monat 300 neue Abonnenten erreicht. Auf der Facebook- und auf der Instagram-Seite der Stadtverwaltung wurde die Gewinnspielaktion auf dem Marktplatz beworben, bei der ein Wagen mit Wasserbällen gefüllt war und die Passanten schätzen konnten, wie viele Bälle vorhanden sind. „Die Aktion sollte vor allem Vorfreude auf das nächste Jahr wecken“, so Stadtsprecherin Andrea Reimann. 600 Personen beteiligten sich.

Ob es Ryck in Flammen im kommenden Jahr wieder geben wird, so wie hier beim Fischerfest 2019, ist derzeit noch unklar. Quelle: Peter Binder

Von Katharina Degrassi