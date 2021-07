Warum das verwaiste Storchennest im Greifswalder Ortsteil Eldena nicht ungewöhnlich ist 

Greifswald

Während die Storchennester im Greifswalder Tierpark auch in diesem Jahr wieder von mehreren Paaren besetzt sind, blieb das Nest an der Alten Schmiede im Greifswalder Ortsteil Eldena erneut leer: Seit drei Jahren brüten dort keine Störche mehr. Das fiel auch OZ-Leser Erwin Rosenthal auf, der sich jedoch wundert, dass auf der Wiese gleich nebenan mehrere Altstörche regelmäßig nach Fressbarem suchen würden.

Doch warum verschmähen die Störche das Nest, wenn es doch rundherum scheinbar viel zu futtern gibt? Frank Tetzlaff, Storchenbeauftragter im Landkreis Vorpommern-Greifswald und Cheftierpfleger im Greifswalder Tierpark, hat mehrere Vermutungen.

Nest in Levenhagen wieder nach acht Jahren belegt

Zum einen dauere es mitunter mehrere Jahre, sobald ein Altstorchen-Paar weggebrochen ist, bis sich zwei komplett neue Vögel dazu entscheiden, genau in diesem Nest zu brüten: „Die Leute denken, dass es an dem Horst oder an dem Standort liegt. Das ist aber auszuschließen.“

Bestes Beispiel dafür gebe es in Levenhagen. Seit acht Jahren hat es in der Gemeinde kein Paar mehr gegeben. Anwohner vermuteten zunächst, dass der Grund dafür in dem schlechten Zustand des Nestes liegen könnte, so der Storchen-Experte. Doch die Entwarnung kam prompt: In diesem Jahr hat sich dort wieder ein Storchenpaar niedergelassen und das Nest zurechtgemacht. „Sie haben zwar nicht mehr gebrütet, weil sie zu spät dran waren, aber im nächsten Jahr ist damit zurechnen, wenn sie zurückkehren“, so Tetzlaff weiter.

Immer weniger Storchenpaare kehren zurück

Zum anderen schrumpft die Storchen-Population seit Jahren kontinuierlich. Wurden 1997 im Altkreis noch über 50 Weißstorch-Paare gezählt, sind es heute lediglich 26. „Das liegt vor allem an den Nahrungsflächen. Der Storch braucht ein abwechslungsreiches Biotop-Habitat. Er braucht Grünländereien, also feuchte Wiesen mit Insekten und Fröschen. Wir haben allerdings eine industrialisierte Landwirtschaft.“ In einigen Teilen des Nahen Ostens werden Störche zudem auf dem Hin- und Rückflug zum Vergnügen gejagt oder sind extremen klimatischen Bedingungen wie Dürren ausgesetzt, was den Bestand ebenfalls weiter reduziert.

Was das Nest angeht, seien Störche jedoch nicht unbedingt wählerisch. „Wenn ein Storchenpaar brüten will, suchen sie sich manchmal die kuriosesten Standorte aus. Manchmal brüten sie auf Silos oder auf Kränen. Das Wichtigste ist jedoch die Nahrungsfläche rundherum“, erklärt Tetzlaff. Der Storchenbeauftragte ist zuversichtlich, dass das Nest in Eldena irgendwann auch wieder belegt sein wird.

Von Christin Lachmann