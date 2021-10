Warum die Gemeinde Heringsdorf so intensiv um ihre Unternehmer bemüht ist

Heringsdorf

Wenn bis 2022 keine praktikablen Lösungen gefunden werden, wird der schon jetzt gravierende Mangel an gut ausgebildeten Fachleuten zu noch größeren Problemen der dominanten Usedomer Tourismusbranche führen. Darüber sind sich Kommunalpolitik, öffentliche Verwaltung und Arbeitgeber weitestgehend einig. Allein – und das zeigte neuerlich die erste Nach-Corona-Dialogveranstaltung am Sonnabend im Kaiserbädersaal – es mangelt bislang an tragfähigen Strategien, um wirksam gegensteuern zu können.

Weder Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken noch Gerold Jürgens, Chef des Unternehmerverbandes Vorpommern, haben ein Patentrezept auf Lager, doch verzagen wollen beide angesichts der Schwierigkeiten nicht. Jürgens sprach von dringend nötigem, politisch flankiertem Bemühen um „Arbeitskräfte aus dem nichteuropäischen Ausland“. Und Marisken zählte gleich eine ganze Litanei wenn auch kleiner und mühevoller Schritte auf, die sich verschärfenden Defizite abzubauen. Die Aktivitäten reichen vom örtlichen sozialen Wohnungsbau über Infrastrukturmaßnahmen für mehr Lebensqualität, Jobmessen und eine auszuweitende Wirtschaftsförderung der Gemeinde bis hin zur Werbekampagne „Urlaub gesucht, Heimat gefunden“.

Netzwerken im Foyer des Kaiserbädersaales

Der „1. Feierliche Wirtschaftsaustausch des Ostseebades Heringsdorf“, eine Initiative der Kommune, darf als Angebot gesehen werden, dass sich Kommunalpolitik und -verwaltung sowie Unternehmer im Dialog wieder näherkommen. Deshalb folgte auf straff abgefasste Vorträge im Saal ziemlich rasch die Gelegenheit, sich im Foyer beim Netzwerken auszutauschen.

Im entspannten Informationsaustausch: Klinikchef Prof. Dietmar Enderlein (l.) und Hotelier Rolf Seelige-Steinhoff. Quelle: Steffen Adler

Zunächst hatte Marisken jedoch die wirtschaftliche, branchenstrukturelle und Beschäftigungslage des Ostseebades skizziert. Dabei hob sie hervor, dass bei 1241 Gewerbebetrieben mit 6257 Mitarbeitern (Stand Juni 2020) und gleichzeitig rund 8500 Einwohnern eine sehr große Zahl von Arbeitseinpendlern (etwa 3200) existiert. Dies bedeutet gleichsam, dass Wohnraum extrem knapp ist; Marisken nannte die Leerstandsquote von nur einem Prozent. Die Arbeitslosigkeit liege bei 3,3 Prozent, im Vergleich dazu die Quote von MV: 7,8 Prozent. Heringsdorf verfüge über 218 Beherbergungsbetriebe, die Aufenthaltsdauer der Feriengäste sei zuletzt leicht angestiegen (im Durchschnitt von 4,8 auf 5,4 Tage). Zuwächse gebe es auch bei der Anzahl der Betten und Übernachtungen.

Heringsdorf mit eigener Wirtschaftsförderung

Bei aller Freude über diese Tendenz – die Kommune sieht sich zunehmend in der Pflicht, eine eigene Wirtschaftsförderung zu praktizieren. So werde gegenwärtig erwogen, in Richtung Ahlbeck ein neues Gewerbegebiet auszuweisen. Bei der dafür zur Verfügung stehenden Fläche von 2,3 Hektar liege der angemeldete Bedarf indes schon heute doppelt so hoch. Aktuell werde zunächst ein gutachterliches Urteil eingeholt, ob in Sachen Naturschutz & Co. dem Vorhaben nichts entgegenstehe. Ein besseres Miteinander von Kommune und Unternehmen soll ferner durch schnelleren Informationsaustausch, eine neue und aktuelle Homepage, Wirtschaftssprechstunden in der Verwaltung sowie ein zu entwickelndes Kontaktnetzwerk befördert werden. Ein so ausgerichtetes Vorgehen habe sich bereits während der Hochphase der Corona-Pandemie ansatzweise bezahlt gemacht.

Unterhalten sich über aktuelle Belange des Ostseebades Heringsdorf: Gemeindevertreter Sven Brümmel (l.) und Kämmerin Stefanie Egleder-Mattern. Quelle: Steffen Adler

Während laut Unternehmerverbandschef Jürgens schon erste Gaststätten mangels fehlenden Personals schließen und andere ihr Konzept einschränken mussten, forderte er alle beteiligten Seiten, darunter besonders die Landespolitik, auf, diese Entwicklung energisch umzukehren. Und zwar ganz besonders im Tourismus, aber auch im Handwerk und produzierenden sowie Dienstleistungsgewerbe.

Projekt der Modellregion kommt voran

Michael Steuer und Anne Sturzwage informierten über erste Erfolge des aktuellen Modellprojektes der Usedom Tourismus GmbH, „Eine Insel – ein Erhebungsgebiet“. Quelle: Steffen Adler

Für hoffnungsvoll stimmende Aspekte der Dialogveranstaltung sorgten Informationen, die Michael Steuer von der Usedom Tourismus GmbH (UTG) dem Plenum gab. Die Modellregion „Eine Insel – Ein Erhebungsgebiet“ nehme bereits schrittweise Gestalt an und soll sich schon im nächsten Kalenderjahr zum Wohle der Gäste niederschlagen – etwa durch eine inselweit gültige digitale Kurkarte sowie kostengünstigen bzw. -freien Nahverkehr via Usedom-Card. Aufhorchen ließ auch folgende Zahl aus 2018: Bei rund sechs Millionen Übernachtungen sowie weiteren jeweils zwei Millionen, die nicht statistisch erfasst wurden bzw. Tagesbesucher ausmachen, erfolgte ein inselweiter touristischer Gesamtkonsum von jährlich annähernd einer Milliarde Euro!

„Die Unternehmer und Unternehmerinnen haben eine schwere Zeit hinter sich und wurden durch die Pandemie zum Teil hart getroffen. Wir wollen sie nun unterstützen, sich miteinander zu vernetzen, um neue Synergien zu erzeugen“, umschreibt Bürgermeisterin Marisken das Vorgehen der Verwaltung. Denn die Wirtschaft sei das Zugpferd. Der Anfang ist jedenfalls gemacht.

