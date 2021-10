Warum die MS Sans Souci im Peenestrom der „Odin“ so dicht kam

Wolgast/Zecherin

Schauplatz Steinerne Fischbrücke im Stralsunder Nordhafen. Stille ringsum. Bis ein ohrenbetäubendes Zischen mit darauffolgendem Bullern und Poltern den Vorhang zerreißt. Dahinter duckt sich, wo sonst nur edle Kreuzfahrtschiffe liegen, ein merkwürdig aussehendes Wassergefährt: auch urlaubshell, aber statt eines Sonnendecks mit Liegestühlen Behälter, Rohre und Pumpen. Am Heck der Name: „Odin“ und sein Heimathafen Uetersen bei Hamburg. Ein Blick auf die App „marinetraffic“ und man hat´s: ein Gastanker, 1964 gebaut und 1989 vom Frachter in einen Tanker verwandelt, 47 Meter lang, 6,61 Meter breit, 1,80 Meter Tiefgang, 205 Ladetonnen.

Zukunft Ammoniak

Eine Tür öffnet sich an der Steuerbordseite, ein Kopf schaut heraus. Er habe gerade die Maschine gestartet, stellt sich Andreas Einhorn vor und wischt seine Hände mit einem Putzlappen ab, „deshalb das zischende Druckluftgeräusch“. Allmählich beruhigt sich der 350 PS-Sechszylinder und geht in einen ruhigen Lauf über. Als Seelotse Jens Schwarze mit einem gut gelaunten „Moin!“ an Bord kommt, meint Schiffsführer Maik Schröter: „Dann wollen wir mal…“ Und Schwarze staunt, „denn ein Schiff aus Nordrhein-Westfalen, dazu noch einen Tanker, hab ich noch nie gehabt“.

Lotse Jens Schwarze (l) und Kapitän Maik Schröter auf der Brücke der "Odin". Quelle: Peer Schmidt-Walther

In Stralsund ist die in vornehmem Hellgrau glänzende „Odin“ zwei Tage lang der Star vor dem Ozeaneum gewesen. Anlass war das Energiewende-Symposion „Campfire“ vom Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. (INP) in Greifswald. Die Tagung stand unter dem Motto „Wind und Wasser zu Ammoniak“. Das soll im Offshore-Bereich aus Windkraft und Wasser gewonnen werden – deshalb „grünes“ Ammoniak – und später auch als emissionsfreier Schiffsantrieb eingesetzt werden können. „Dem Ammoniak gehört die Zukunft“, ist sich die bis Stettin mitfahrende Schiffseignerin Kerstin Malchow aus Uetersen sicher.

Wolgaster Brücke unterfahren

5.20 Uhr: Auftakt einer langen Reise zum Laden bis nach Ludwigshafen am Rhein. „Acht bis zehn Tage werden wir wohl unterwegs sein“, rechnet Schröter vor, der das Schiff vorsichtig in die schmale Durchfahrt einfädelt. Am ungeschützten Übergang des Strelasunds in den Greifswalder Bodden pfeift der Wind um die Aufbauten, während sich der Himmel zur Morgenröte verfärbt. Die See zieht weiße Schaumstreifen über das von der aufgehenden Sonne vergoldete Wasser, dessen Wellen sich klatschend am Rumpf brechen und in die Luft geschleudert werden. „Odin“ wiegt sich hin und her als würde ihr dieser Tanz Spaß machen.

Sonnenaufgang über dem Peenestrom. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Nachdem der schmale Knaakrücken hinter ihr liegt, schlüpft sie zwischen Freest und Peenemünde in den ruhigen Peenestrom. „Odin“ macht sich vor der Wolgaster Brücke klein – Masten gelegt und Steuerhaus versenkt – und gleitet unter ihr hindurch. „Oben kein Stau durch uns, und wir haben Zeit gewonnen“, freut sich die Zwei-Mann-Crew. Lotse Schwarze winkt noch zum Abschied, begrüßt seinen ab Grenze vorgeschriebenen polnischen Kollegen, steigt in ein Taxi und fährt zur Station Freest und seinem nächsten Job entgegen, der draußen auf der Ostsee im Anmarsch ist.

Tückische Moderortrinne

Auf dem Peenestrom bei Rankwitz zeigt die elektronische Seekarte einen Gegenkommer an, der sich bald auch ins Sichtfeld schiebt: das sachsen-anhaltinische Flusskreuzfahrtschiff „Sans Souci“ von der Saale, das auf dem Weg zur Übernachtung in Wolgast ist. „Das wär jetzt die Chance für dich“, meint Maik Schröter spontan. Kurz entschlossen greift er zum Telefon und ruft seinen Kollegen Peter Grunewald über Funk: „Ich stoppe auf, halte ´Odin` gegen den Wind und Du kommst langsam längsseits ohne anzulegen. Dann steigt unser Gast über“. „Sans Souci“ ist einverstanden.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er hält auf das Tonnenpaar zu, das die berüchtigte Moderortrinne markiert. Bei Niedrigwasser wie jetzt ist sie heimtückisch flach, voller Modder und schon manchem Schiff zum Verhängnis geworden wie vor einiger Zeit dem Frachter „Dömitz“ aus Anklam. „Sans Souci“ wird vom Wind seitlich verweht, aber Kapitän Grunewald fängt seinen 83-Meter-Dampfer wieder ein und steuert ihn mit großem Fingerspitzengefühl bis auf einen Meter an den gestoppt treibenden Tanker heran. Seine beiden Matrosen stehen bereit, um zuzupacken, die Fender hängen auf beiden Schiffen außenbords, falls es doch zu einer Berührung kommen sollte. Ein Sprung und alles ist erledigt. Zuschauer an Land könnten eine Kollision vermutet haben.

Die MS Sans Souci kommt langsam längsseits, damit der Autor vom Tanker "Odin" kurz vor der Zecheriner Brücke auf das Ausflugsschiff umsteigen kann. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beide Schiffe suchen sofort das Weite vor der Untiefe. „Willkommen wieder mal im Norden!“, wird Peter Grunewald begrüßt, denn es ist dessen erste coronabedingte Reise 2021 von Berlin nach Vorpommern.

Von Peer Schmidt-Walther