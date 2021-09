Warum diese Ärzte in Greifswald an einer Paprika operieren 

Greifswald

Diese Szenerie wirkt zunächst etwas seltsam. Denn statt eines Menschen liegt hier nämlich eine rote Paprika auf dem OP-Tisch. Bei dem Gemüse soll eine Endoskopie erfolgen. Professor Henry Schröder, Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie, zeigt, wie es geht: Nach einem kleinen Schnitt an der Oberfläche der Paprika führt er behutsam die Instrumente in das Innere ein. Auf einem Bildschirm sind die kleinen beigen Kerne deutlich zu erkennen, die Schröder mit einer Art kleinen Zange einzeln anpacken kann.

Doch warum „operiert“ der Arzt überhaupt an einer Paprika? Über 20 Ärzte aus Ägypten waren in dieser Woche zu Gast an der Unimedizin Greifswald. In einem sogenannten „Hands-On-Kurs“ konnten sie die Handhabung der Endoskope an Präparaten erproben. Im ersten Schritt des Kurses sollten die Ärzte die Endoskopie zunächst an einer Paprika üben. Im zweiten Teil praktizierten sie den Eingriff an menschlichen Köpfen, die von Organspendern stammten.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Belastung für Patienten geringer

Hintergrund des Kurses ist, dass endoskopische Techniken noch nicht überall in der Welt etabliert sind. „Dabei haben sie viele Vorteile gegenüber Standardverfahren. Beispielsweise bei einem Wasserkopf. Die Ableitung erfolgt standardmäßig mit einem Silikonschlauch in den Bauchraum. Das wiederum kann viele Probleme mich sich bringen“, erklärt Schröder. Bei einer Endoskopie werden hingegen kleinste Zugänge gelegt – also minimalinvasive Eingriffe. „Die Belastung für den Patienten ist dabei geringer, die Sicherheit für die Ärzte höher“, sagt Schröder.

Der praktische Teil der Endoskopie-Ausbildung ist einer der wichtigsten Parts. „Wenn man so eine Ausbildung macht, ist der erste Schritt Literatur. Dann kommt der Basic-Kurs. Danach folgt der klinische Kurs, bei dem man für zwei Tage mit in den OP kommt. Der letzte Schritt ist ein „Fellowship“, bei dem man idealerweise ein Jahr in einer Klinik richtig mitmacht.“ Erst dann können Ärzte Sicherheit erlangen, die Endoskopie allein durchzuführen, fügt Schröder an und erklärt, dass eine ruhige Hand bei diesem medizinischen Eingriff Grundvoraussetzung sei.

Die Kandidaten für das „Fellowship“ an der Unimedizin wurden im Vorfeld ausgewählt. Dabei wurde darauf geachtet, dass das vermittelte Wissen und die praktischen Fertigkeiten nicht nur in den großen Zentren Ägyptens konzentriert bleiben, sondern auch Ärzte aus ländlichen Gebieten des Landes umfassend ausgebildet werden. Gesponsert wird der gesamte Kurs vom Deutschen Akademischen Austauschdienst.

Von Christin Lachmann