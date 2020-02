Warum ein „Silver-Surfer“ gern einen Ehrenamtspreis gewinnen würde

Görmin/Greifswald

Robert Bath ist ein sogenannter „Silversurfer“. Der Rentner engagiert sich im Bürgerhafen Greifswald und bringt Senioren den Umgang mit der digitalen Welt bei. Doch nicht nur ihnen – denn seit längerer Zeit leitet auch auch die Computer-Arbeitsgemeinschaft der Peenetal-Grundschule Görmin.

„In dem Dorf zwischen Greifswald und Loitz hatte es sich irgendwann herumgesprochen, dass es da jemanden gibt, der regelmäßig das Mehrgenerationenhaus in Greifswald besucht, um älteren Menschen den Umgang mit der digitalen Technik nahezubringen. Eine Lehrerin der Görminer Grundschule sprach ihn an und erklärte ihr Anliegen: Einen Computerkurs an der Grundschule, eingebettet in das Nachmittagsangebot“, berichtet Friederike Güldemann, Koordinatorin des zum Pommerschen Diakonieverein gehörenden Bürgerhafens. Die Kinder sollten lernen, dass es neben Computerspielen noch viele andere Dinge gibt, die man mithilfe des Computers erledigen und erlernen kann.

„ Robert Bath setzt mit viel Engagement für die Kinder ein, doch im sind Grenzen gesetzt“, so Güldemann. Denn in der kleinen Grundschule gibt es nur ein veraltetes Computerkabinett – wenn man es überhaupt so nennen kann. Es gibt zwölf alte Laptops in Görmin, bei denen jeder, egal ob Lehrer oder AG-Leiter, fast immer 15 Minuten aufwenden muss, bis alle Geräte hochgefahren und arbeitsfähig sind. Ständig wird Robert Bath von den Kindern gerufen, weil sich Seiten nach Befehlseingabe nicht oder ganz langsam aufbauen. Dies macht weder ihm noch den Kindern Freude, weil er mit der veralteten Technik kaum digitales Wissen gezielt vermitteln kann.

Neben seinem Engagement vor Ort – bei 23 Terminen stand der Greifswalder den Kindern zwischen acht und elf Jahren im letzten Jahr mit Rat und Tat zur Verfügung – setzt sich Robert Bath nun auch noch für die bessere Ausstattung des Computer-Kabinetts ein. „Er wirbt um Geld- und Sachspenden, sprci hnicht mehr benötigte funktionsfähige Laptops und tut damit weit mehr als man von einem Ehrenamtlichen erwarten würde“, sagt Friederike Güldemann. Insgesamt werden mindestens sieben neue Laptops benötigt, damit zumindest die Computer-AG vernünftig arbeiten kann.

Aus diesem Grund hat sich der Bürgerhafen Greifswald in Kooperation mit der Grundschule Görmin um den Ehrenamtspreis beworben, der am Sonnabend auf dem 7. OZ-Ball in Heringsdorfer Maritim Hotel verliehen und von den Volksbanken und Raiffeisenbanken Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellt wird. „Ich hoffe sehr, dass Robert Bath und seine Computer-AG ausgewählt wird. Für die fehlende Ausstattung wäre das Preisgeld ideal, damit Robert Bath seine wertvolle Arbeit gut fortsetzen kann. Der Preis wäre zwar zudem eine tolle Anerkennung für seine jahrelange engagierte Arbeit als SilverSurfer des Bürgerhafens“, sagt die Koordinatorin.

Ebenfalls um den Ehrenamtspreis bewirbt sich der Schulförderverein der Caspar-David-Friedrich-Schule. Vivien Wentzel vom Elternrat der Klasse 10 b lobt das das große außerschulische Engagement der Mitglieder des Vereins unter Vorsitz von Frau Ladwig und Frau Rieckmann. „Der Verein macht soviel für die Kinder, die ab der 5. Klasse dort unterrichtet werden. Sie unterstützen bei den Buchprojekten der Bibliothek, damit jedes Kind daran teilnehmen kann und stellen für das Skilager der 7. Klassen die Pokale und Urkunden bereit. Und sie machen die Schule mit Blumen und Pflanzen schön, unterstützen den Schulgarten und sorgen auch mit dafür, dass die Abschlussklassen eine schöne Feier haben“, schreibt die Mutter.

Aber auch Anschaffungen, die das Land oder die Stadt leider nicht trägt, die aber aus ihrer Sicht für den Lernprozess wichtig sind, seien mit Hilfe des Schulfördervereins angeschafft worden. Dazu gehöre eine neue Soundanlage für den Englischunterricht oder andere Multimediageräte. Auch die Probleme der Schüler nehme der Förderverein sehr ernst, helfe durch Förderstunden oder Einzelunterricht. „Oft wird nur jemand gebraucht zum Reden. Dieser Schulfärderverein hat eine würdigung verdient“, so Vivien Wentzel.

