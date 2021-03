Greifswald

Die Masken gehören längst zum Alltag. Trotzdem gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Regionen, wo sie getragen werden müssen. Bestes Beispiel: Während in der Stralsunder Innenstadt Maskenpflicht herrscht, gibt es diese in Greifswald nicht.

Laut Coronaverordnung des Landes muss in Greifswald eine Maske getragen werden, wenn der Abstand von 1,50 Metern nicht einzuhalten ist. Diese Regelung sei nach Angaben des Kreises in Vorpommern-Greifswald auch ausreichend. Deshalb sei auch vorerst nicht geplant, die Maskenpflicht auszuweiten, wie die Kreisverwaltung auf OZ-Anfrage mitteilt.

Mehr Fußgänger in Stralsund?

In Vorpommern-Rügen sah man hingegen stärkeren Handlungsbedarf. Seit Dezember des Vorjahres ist das Tragen einer Maske in den Fußgängerzonen von 10 bis 18 Uhr vorgeschrieben. Die wenig überraschende Begründung: Dort seien eben am meisten Fußgänger unterwegs, erklärt Kreissprecher Olaf Manzke: „Dadurch könnte die Gefahr entstehen, dass viele Menschen aufeinandertreffen, sich beim Passieren sehr nahe kommen oder gemeinsam vor Schaufenster stehen.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Maskenpflicht nur auf dem Wochenmarkt

Neben den Polizeibeamten überprüfen auch Mitarbeiter der Städte und Gemeinden, ob die geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie eingehalten werden. Im Greifswalder Zentrum ist die Maskenpflicht lediglich auf dem Wochenmarkt bindend.

Die Stadt kontrolliere dort regelmäßig, sagt eine Sprecherin auf OZ-Anfrage. Wie viele Mitarbeiter unterwegs sind, wie häufig die Kontrollen stattfinden und wie viele Verstöße gegen die Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt durch die Mitarbeiter festgestellt wurden, diese Fragen lässt die Verwaltung offen.

Anders als in Greifswald gilt in Stralsund in Fußgängerzonen eine Maskenpflicht. Dieses beruht auf der Allgemeinverfügung des Landkreises Vorpommern-Rügen. Quelle: dpa

Greifswalder Beamten stellten 92 Verstöße fest

Auch das Stralsunder Rathaus kann dazu keine genauen Angaben machen, „da nicht nur die Stadt, sondern auch die Polizei stichprobenartig und nach Hinweisen sowie zu Schwerpunktzeiten kontrolliert“, sagt Stadtsprecher Peter Koslik.

In erster Linie sei es aber bei Hinweisen und Ermahnungen durch die Mitarbeiter geblieben. „Dass die Stralsunderinnen und Stralsunder insgesamt sehr diszipliniert sind, zeigt sich daran, dass wir als größte Stadt im Kreis seit Wochen mit dem niedrigsten Inzidenzwert gut abschneiden“, fügt Koslik hinzu. Ob die Maskenpflicht in den Fußgängerzonen Einfluss auf die 7-Tage-Inzidenz des Kreises hat, der Stand Sonntag bei 25,4 lag, ist fraglich.

38 Ordnungswidrigkeiten im Januar und Februar

Doch nicht jeder Stralsunder ist beim Thema Mund-Nasen-Schutz diszipliniert. So leitete das Polizeihauptrevier Stralsund insgesamt 38 Ordnungswidrigkeiten im Januar und Februar gegen die Maskenpflicht beispielsweise in der Fußgängerzone oder auf dem Wochenmarkt ein. Vereinzelt sei es auch bei Versammlungen in der Hansestadt zu Verstößen gegen die Maskenpflicht gekommen, so eine Polizeisprecherin weiter.

Zum Vergleich: In selben Zeitraum wurden durch das Polizeihauptreviers Greifswald insgesamt 92 Verstöße verzeichnet. Davon seien neun Ordnungswidrigkeiten eingeleitet und an die zuständige Ordnungsbehörde weitergegeben worden, erklärt Sprecherin Katrin Kleedehn von der Polizeiinspektion Anklam.

Bei diesen handelte es sich beispielsweise um Verstöße gegen die Maskenpflicht auf Parkplätzen, in einer Bankfiliale oder vor einem Kiosk. „Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Ordnungsbehörde für sich auch in Einzelfällen entscheiden kann, dass es sich gar nicht erst um eine Ordnungswidrigkeit handelt“, ergänzt Kleedehn.

Abstand auch draußen einhalten

Nachdem das Oberverwaltungsgericht Greifswald Ende Februar das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit kippte, hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald die entsprechende Allgemeinverfügung, die auch die Maskenpflicht beinhaltete, widerrufen. Daher gilt seit dem 3. März die durch die Coronaverordnung des Landes angeordnete Maskenpflicht.

Dass es draußen ebenfalls zu einer Ansteckung kommen kann, bestätigt Nils-Olaf Hübner, Chefhygieniker der Greifswalder Uni-Medizin: „Daher sollten die allgemeinen Abstandsregeln auch an der frischen Luft eingehalten werden. Auch draußen sollten wir in einer Warteschlange mindestens anderthalb Meter Abstand halten, wie wir das mittlerweile alle gewohnt sind.“

Von Christin Lachmann