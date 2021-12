Warum in Wackerow bei Greifswald ein Solarpark die Gemeinde spaltet

Wackerow

Der Streit um den 32 Hektar großen Solarpark an den Bahnschienen in der Gemeinde Wackerow geht weiter. Seit einem Jahr wird mit wechselnden Ergebnissen über die Satzung für den zugehörigen Bebauungsplan 110 abgestimmt, so jetzt zuletzt am 7. Dezember dieses Jahres. Die vier Mitglieder der CDU-Fraktion und Einzelbewerber Thomas Propp stimmten dafür, die fünf Mitglieder der Bürgergemeinschaft von Bürgermeister Torsten Maaß dagegen. Frank Heitmann (AfD) enthielt sich der Stimme, damit kamen die sechs nötigen Stimmen nicht zusammen. Die Alternative für Deutschland sieht Fotovoltaikanlagen auf Grün- oder Ackerflächen sehr kritisch.

Ein Rückblick: Heitmann hatte die Mehrheit pro B-Plan im Gemeinderat gesichert, nachdem Arne Christiansen (CDU) sein Mandat im Frühjahr zurückgegeben hatte. Er darf als einer der Investoren nicht mitstimmen. Dank Heitmann schien nun die Mehrheit für den B-Plan gesichert. Aber der Bürgermeister setzte den Beschluss nicht auf die Tagesordnung, was ihm den Vorwurf des Rechtsbruchs durch die Kommunalaufsicht einbrachte. Dann widersprach er dem dann doch erfolgten Beschluss im Juli, weil das Wohl der Gemeinde gefährdet sei. In einer Einwohnerversammlung Anfang August sprach sich eine Mehrheit der anwesenden Bürger für eine Fotovoltaikanlage, aber mit besseren Konditionen für die Gemeinde aus.

Arbeitsgruppe soll neue Beschlussvorlage erarbeiten

Bleibt Heitmann bei seiner neutralen Haltung, ist die Mehrheit für den B-Plan in seiner jetzigen Form futsch. Allerdings gibt es dennoch eine begründete Hoffnung auf eine große Solarstromanlage in der Gemeinde Wackerow. Denn die Bürgerschaft ist nicht grundsätzlich gegen die Gewinnung von Ökostrom an den Gleisen, aber sie kritisiert die konkrete Ausgestaltung des erheblichen Eingriffs in die Landschaftsgestaltung, sieht den Nutzen für die Gemeinde nicht, weil beispielsweise der Eingriff in die Natur nicht in der Gemeinde ausgeglichen wird.

Noch vor der Ablehnung des B-Plans beschloss die Gemeindevertretung zum zweiten Mal, dass sich eine sechsköpfige Arbeitsgruppe mit dem Projekt befassen soll. Ihr gehören unter anderem der frühere CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Manthei und der langjährige Gemeindevertreter Jens Kirsch für die Bürgergemeinschaft an. Die erste Sitzung fand im Anschluss an den Beschluss statt. Der Auftrag der Arbeitsgruppe: Sie soll eine „Beschlussempfehlung für den B-Plan 110 an die Gemeindevertretung und deren Ausschüsse erarbeiten“.

Aus der Sicht von Ricardo Ladwig (Bürgergemeinschaft) hätte man daher gar nicht über den B-Plan auf dieser Sitzung abstimmen müssen. Er habe mit dem Investor gesprochen, der die Bildung einer Arbeitsgruppe begrüße und gesprächsbereit sei. Ein Antrag auf Vertagung scheiterte. Für CDU-Fraktionschef Roland Wenk ist Ladwigs Mitteilung eine „Nebelkerze“, er sprach sich für ein positives Signal an den Investor aus. Projektleiter Julian Merkel bestätigte gegenüber OZ, dass man die Bildung einer Arbeitsgruppe begrüße.

Von Eckhard Oberdörfer