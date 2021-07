Greifswald

Ein neues Helmholtz-Institut in Greifswald will die Ursachen für Pandemien und den Zusammenhang zwischen Tier-, Mensch- und Umweltgesundheit erforschen. Der RKI-Experte Fabian Leendertz ist am Mittwoch zum Gründungsprofessor für das Helmholtz-Institut „One Health“ (Eine Gesundheit) berufen worden.

„Wir wollen weg vom Tunnelblick. Wenn die Natur krank ist, dann geht es auch dem Menschen schlecht“, sagte Leendertz. „Wir brauchen gesunde Tiere, damit es dem Menschen gut geht.“ Ein Grundsatz, der – so betont der Wissenschaftler – auch in die andere Richtung gelte.

Bis zu 120 Mitarbeiter – Start Ende 2021

Das Institut soll Ende des Jahres seine Arbeit aufnehmen und von zunächst sechs auf bis zu 120 Mitarbeiter anwachsen. Geplant ist zudem ein Forschungsbau mit Laboren der Sicherheitsstufe 3. In diesen Laboren könnten dann auch Erreger, wie zum Beispiel Sars-CoV-2, erforscht werden.

Sämtliche Pandemien durch Erreger aus der Tierwelt ausgelöst

Sämtliche große Pandemien, wie Pest, Corona und die Influenza, seien durch Erreger ausgelöst worden, die aus dem Tierreich kamen, sagte Leendertz. Die Forscher wollen untersuchen, wie sich durch den Umwelteinfluss Tiergemeinschaften und Reservoire für Erreger verändern, so dass sie für den Menschen gefährlich werden.

Aus dem Verständnis dieser Beziehungen sollen dann auch Konzepte in der Hygiene oder bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln abgeleitet werden, um die Übertragung zu verhindern. Dazu wollen die Wissenschaftler genau auf die Hotspots schauen, wo die Erreger auf den Menschen überspringen. Ein zweiter Forschungsbereich des Instituts sind antibakterielle Resistenzen.

Pro Jahr 5,5 Millionen Euro vom Bund

Das Helmholtz-Institut kooperiert dazu mit der Universität, der Uni-Medizin und dem Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit. Die Arbeit wird mit jährlich 5,5 Millionen Euro durch Bund und Land institutionell gefördert.

Von Martina Rathke