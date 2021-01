Hamburg/Greifswald

Im Januar 1935 fegte ein ordentlicher Sturm über die Ostseeküste. Mehr oder weniger säuberlich in Sütterlin geschrieben, notierten die Wärter in den Küsten-Signalstationen in vorgegebenen Tabellen den Verlauf dieses Sturmtiefs, das auf der Greifswalder Oie am 25. Januar um 12 Uhr mit Regen und Windstärke 8 aus Richtung Südwest seinen Höhepunkt erlebte.

Die Blätter der alten Tagebücher, aus denen – wenn man genau hinhört – noch heute der Sturm zu heulen scheint – sind vergilbt. Die Schrift in den Spalten der alten Bücher ist verblichen und die Ränder der Seiten sind zerfleddert. Damit diese Daten bei fortschreitendem Zerfall der Akten nicht verloren gehen, überträgt Uwe Rammoser, Mitarbeiter in der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Greifswald, die Angaben über Temperatur, Niederschlag, Luftdruck und Seegang in Excel-Tabellen.

Uwe Rammoser ist einer der Wetterdaten-Retter des Deutschen Wetterdienstes Quelle: Stefan Sauer

37 000 Schiffsjournale – eines der weltweit größten Archive

Die Sicherung historischer Wetterdaten ist eine kleinteilige Sisyphos-Arbeit, die sich für den DWD aber lohnt. Mit den mehr als 37 000 Schiffsjournalen und den Aufzeichnungen aus den Signalstationen verfügt der DWD in seiner Niederlassung in Hamburg über eines der weltweit größten Archive dieser Art.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bewahrt in seinem Archiv in der Niederlassung Hamburg Zehntausende historische Schiffsjournale und Aufzeichnungen aus den Signalstationen auf. Die Wetterdaten werden digitalisiert. Quelle: DWD

„Wir wollen die Daten aus den historischen Aufzeichnungen in elektronischer Form verfügbar haben, um damit das Klima und Wetter aus dieser Zeit zu rekonstruieren“, sagt der Meteorologe Axel Andersson, der in Hamburg das Maritime Klimadatenzentrum des DWD leitet.

Sechs Mitarbeiter aus MV

Signalstation im Jahr 1920 Quelle: OZ-Archiv

In Mecklenburg-Vorpommern digitalisieren allein sechs Mitarbeiter historische Wetterdaten aus Schiffsjournalen und Signalstationsbüchern. Mit der Umwandlung von Wetterwarten in automatische Wetterstationen fielen die ursprünglichen Aufgabenfelder der Wetterdaten-Retter weg – auch für Rammoser, der bis zur Schließung der Greifswalder Wetterwarte im Herbst 2020 mit der Wetterbeobachtung, mit Radioaktivitätsmessungen und der Luftschichtenerforschung befasst war. „Die neue Aufgabe ist nicht ohne“, sagt der 60-Jährige. „Aber man fuchst sich ein.“ Inzwischen kann der Wettermann die Sütterlin- und Kurrentschrift fließend lesen. „Wenn jemand unsauber geschrieben hat, nehme ich die Lupe.“

Für den DWD sind die Tagebücher der 164 Signalstationen, die sich im 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entlang der deutschen Nord- und Ostsee wie auf einer Perlenkette aneinanderreihten, ein wahrer Schatz. Ebenso die Schiffsjournale, in denen die Mannschaften von Frachtseglern und Dampfschiffen ab 1868 ihre Wetterbeobachtungen auf See notierten. Die Norddeutsche Seewarte, Vorgänger des Seewetteramtes des DWD, rüstete damals die Schiffe mit geeichten Messinstrumenten aus und händigte den Kapitänen meteorologische Journale aus, in denen nach standardisiertem Muster die Werte eingetragen werden mussten.

Re-Analysen machen heutige Wettermodelle sicherer

Axel Andersson, Leiter des Maritimen Klimazentrums des DWD in Hamburg Quelle: DWD

Bei der Digitalisierung geht es dem DWD um viel mehr als die bloße Konservierung. Die Sicherung der Daten sei aus verschiedenen Gründen wichtig, betont Andersson. Mit Hilfe der Daten können Langzeitreihen zu Wetter und Klima erstellt oder verfeinert werden. „Wir können damit nicht nur den Klimawandel belegen, sondern auch quantifizieren“, so der promovierte Meteorologe.

Darüber hinaus würden mit den Daten auch sogenannte Re-Analysen erstellt, indem moderne Wettermodelle mit den historischen Daten gefüttert werden. „So können wir Wettervorhersagen für die Vergangenheit erstellen und auch die Qualität der Klimamodelle überprüfen, die wir heute nutzen.“ Es sei ein Blick in die Vergangenheit, um die Zukunft besser zu verstehen.

Digitalisierung begann bereits in 1940er Jahren

Rund 23 Millionen Wetterbeobachtungsdatensätze lagern im Hamburger Archiv des DWD. Schon in den 1940er Jahren begann die Digitalisierung von Wetterdaten aus Schiffsjournalen, damals noch mit Lochkartencomputern. Seit 2011 werden die Wetterdaten aus den Signalstationen elektronisch gesichert. „Rund 15 Millionen Datensätze haben wir inzwischen digital erfasst“, so Andersson.

„Je weiter wir zurückschauen und je weiter wir von Deutschland entfernt sind, desto dünner wird die Datenlage“, beschreibt Andersson ein Grundproblem. Und: Je mehr regionale Daten vorliegen, desto besser ließe sich die Variabilität von Wetterereignissen erfassen. Besonders wertvolle regionale Daten lieferten dabei die detaillierten Aufzeichnungen der Signalstationen, die Meteorologen wie Rammoser bearbeiten. Diese Aufzeichnungen gäben zudem wichtige Informationen über die Auswirkungen von Stürmen an den Küsten, die heute bei der Planung von Küstenschutzanlagen Berücksichtigung finden.

Smutt – eine alte Bezeichnung für Sprühregen

Dem Greifswalder Meteorologie-Assistenten Rammoser hat die Beschäftigung mit den alten Büchern eine neue Perspektive auf sein Fachgebiet eröffnet. „Es ist wahnsinnig spannend, in den alten Unterlagen zu blättern und dazuzulernen.“ So habe er erst jetzt erfahren, was „Smutt“ heißt: eine alte Bezeichnung für Sprühregen, die heute so gut wie niemand mehr kennt.

Von Martina Rathke