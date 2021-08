Anklam/Barth

Das kam einem Paukenschlag gleich. Der Intendant der Vorpommerschen Landesbühne, Martin Schneider (37), wurde Anfang August beurlaubt. Schneider hatte das Amt im Mai 2019 von Wolfgang Bordel (70), der nach 36 Jahren in den Ruhestand ging, übernommen. Zuvor hatte er neun Jahre die Barther Boddenbühne als Außenstelle der Landesbühne geleitet. Mit Erfolg: Vor seinem Antritt 2010 lag die Bühne brach, wurde in der 8600-Seelenstadt kaum wahrgenommen. Mit Schneider wurde die Bühne Teil des Stadtbildes. Kerstin Klein, Vorsitzende des Vereins der Freunde des Theaters Barth, sagt: „Das liegt daran, dass er mit allen umgehen kann – ob Bauarbeiter oder Landrat, ob Förderschüler oder Gymnasiast.“ Schneider habe die Menschen in sein Theater einbezogen.

„Was aus Barth wird, weiß keiner“

Klein befürchtet, dass das Barther Theater im Gefüge der Vorpommerschen Landesbühne hinten überfällt. Sie sagt: „Was aus Barth wird, weiß keiner. Aber sicher ist, dass niemand so einen Draht zu den Menschen der Stadt aufbauen wird wie Schneider.“

Doch was ist passiert? Warum musste Schneider gehen? In Barth fragt man sich, ob er Goldene Löffel geklaut hat oder ob Bordels Fußstapfen zu groß gewesen seien. Ersteres dementiert das Entscheidungsgremium der Kulturstiftung Vorpommersche Kulturfabrik e.V., die verantwortlich ist, dass der Vertrag nicht verlängert wurde. Der Vize-Vorsitzende Andreas Brüsch sagt, dass sich Schneider nichts habe zuschulden kommen lassen. Der Grund für die Demission sei, dass sich das Theater an der Spitze neu aufstellen wolle und sich dabei an den Doppelspitzenmodellen in Lübeck und Schwerin orientiert habe.

Der Vertag wäre 2022 ausgelaufen

Brüsch: „Der Vorstand hat festgelegt, das Theater auf breitere Schultern zu stellen. Das ist aus unserer Sicht der richtige Weg.“ Schneider sei auch nicht entlassen, sondern beurlaubt. Hintergrund: Der Vertrag des Intendanten, der 2022 ausläuft, hätte sich ohne Kündigung um drei Jahre verlängert. „Das wollten wir nicht, weil wir das Haus für die Zukunft modern aufstellen müssen.“ Schneider sei die Leitung der Boddenbühne angeboten worden. Das hätte er aber abgelehnt.

Wolfgang Bordel hat sich 2019 für Schneider als Nachfolger stark gemacht. Jetzt ging das Gerücht, der neue Intendant und der alte seien nicht miteinander klargekommen. Das Alpha-Tier-Problem. Der Alte kann nicht loslassen, der Neue will sich beweisen. Bordel sagt: „Das ist Unsinn. Schneider hat in Barth einen hervorragenden Job gemacht. Da haben wir gesagt, dann versuchen wir es mit der Gesamtverantwortung. Und das war unseres Erachtens nach eine totale Überforderung.“ Peng! Also doch zu große Fußstapfen? Bordel: „Nein, das war aber nicht der Grund. Wir wollten eine neue Leitungsstruktur mit zwei Geschäftsführern, dem Vieraugenprinzip und der Viererleitung, mit der die Kulturfabrik eng zusammenarbeiten wird.“ Das sei so mit Schneider nicht zu machen gewesen.

Mecklenburg-Vorpommern, Zinnowitz:Regisseur Wolfgang Bordel steht auf der Bühne bei den Proben für die Open-Air-Saison „Vineta - Traum oder Wirklichkeit“ der Vorpommerschen Landesbühne. Das Theater feiert 25 Jahre Vineta-Festspiele und will trotz Corona-Einschränkungen seine Programme dem Publikum präsentieren. Foto: Stefan Sauer Quelle: Stefan Sauer

Die neue Leitung haben nun die 25-jährige Anna Engel, die aus Anklam stammt, als geschäftsführende Dramaturgin, und der 39-jährige Andreas Flick, der aus Speyer stammt, als Kaufmännischer Direktor. Flankiert werden sie im Leitungsteam von Oliver Trautwein und Hans-Jürgen Engel. Diese Struktur sei für die Zukunft wichtig, weil das Theater schlanker und moderner sei – auch technisch – und weil das Haus saniert werden müsse.

Neue geschäftsführende Dramaturgin an der Vorpommerschen Landesbühne: Anna Engel wurde 1996 in Anklam geboren. Sie studierte Theaterwissenschaften in Berlin und arbeitet seit 2019 als Dramaturgin an der Vorpommerschen Landesbühne und ist stellvertretende Schulleiterin der Theaterakademie Vorpommern. Quelle: Miriam Klingl

Bordel sagt über Schneider etwas altväterlich: „Ich hätte mich gefreut, wenn er nach Barth zurückkehren würde. Er hat dort gute Arbeit gemacht. Aber für ihn kam nur die Intendanz infrage. Es ist doch aber nichts Schlimmes daran, festzustellen für sich, dass es eine Überforderung ist. Er hat versucht, der Aufgabe gerecht zu werden. Aber wir haben gemerkt, dass er das allein nicht schaffen wird.“

Andreas Flick (39) aus Speyer ist neuer Kaufmännischer Geschäftsführer der Vorpommerschen Landesbühne in Anklam. Quelle: Picasa

Zur Sorge der Barther, dass sie abgehängt werden, sagt Bordel: „Ach Quatsch. Wir haben Barth mit aufgebaut. Das wäre ja so, als zeugt man ein Kind und lässt es dann im Regen stehen. Das findet mit uns nicht statt.“

Martin Schneider wollte sich nicht damit abfinden, dass man ihm die Schulterstücke abreißt und nach dem Motto „Friss oder stirb“ anbietet, zurück ins Glied nach Barth zu verschwinden. Er sagt: „Das ist schon komisch. Für mich war es am Ende überraschend. Ich finde dieses Modell nicht gut, weil ein Vakuum entstehen wird und sehr viele Kollegen schon jetzt am Limit arbeiten. Mich hat gestört, dass es vorher feststand, dass ich nach Barth gehen werde.“

Ihn trägt auch die Sorge, dass die Boddenbühne stirbt: „Wir haben vor zehn Jahren den Theatergarten aufgemacht und ich habe dafür Stücke geschrieben. Da steckt Herzblut drin und ich frage mich, wer führt das jetzt weiter.“ Er will sich nun Zeit nehmen, um sich neu zu orientieren, hat „aber natürlich die Sorge, dass ich verbrannt bin.“ Über das Vorgehen in Anklam sagt Schneider: „Das ist rufschädigend und bedauerlich. Ich freue mich aber, dass so viele Leute für mich gekämpft haben. Also kann ich nicht alles falsch gemacht haben.“ Für Kerstin Klein ist der Vorgang ein Unding: „Da wird ohne Not ein Mensch demontiert, der Unglaubliches geleistet hat.“

Von Michael Meyer