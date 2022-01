Greifswald

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich von der Wissenschaft überzeugen lassen“, sagt Prof. Uwe Reuter. Mit dieser Aussage bezieht sich der Ärztliche Vorstand der Unimedizin auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die in wenigen Wochen in ganz Deutschland in Kraft tritt. Diese sieht vor, dass sämtliche Beschäftigte in Arztpraxen, Kliniken, Pflegeheimen und allen anderen medizinisch-pflegerischen Einrichtungen bis zum 15. März nachweisen müssen, dass sie geimpft oder genesen sind.

Die Impfquote der Unimedizin liege bei über 90 Prozent, erklärt Reuter. An der Unimedizin angestellt sind circa 3800 Beschäftigte. Das bedeutet, dass rund 3400 Mitarbeiter bereits geimpft sind. Hinzu kommen noch rund 700 Mitarbeiter, die über Tochterfirmen angestellt sind. Wie die Impfquote dort aussieht, könne man bislang noch nicht sagen.

„Das Impfgesetz wird uns in keine Notlage versetzen“

Doch bei allem Optimismus mit Blick auf die Impfpflicht bleibt der Fakt, dass Stand heute noch fast 400 Beschäftigte der Unimedizin nicht geimpft sind. Noch hofft die Klinik, dass sich die Angestellten überzeugen lassen. Doch was, wenn nicht? Probleme mit der Aufrechterhaltung des Betriebes werde es keine geben, versichert Prof. Uwe Reuter: „Das Impfgesetz wird uns in keine Notlage versetzen. Wir sind sicher, dass wir nach dem 15. März gut aufgestellt sind.“

Ob sich tatsächlich alle Mitarbeiter der Unimedizin allein von der Wissenschaft haben überzeugen lassen, ist fraglich. Denn der Druck auf nicht geimpftes Personal in der Pflege ist immens. Sie müssen mit einer unentgeltlichen Freistellung oder im schlimmsten Fall mit einer Kündigung rechnen. Das treibt auch immer mehr Pflegepersonal bei den Montagsdemonstrationen in Greifswald auf die Straße.

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums müssen Arbeitgeber bis Mitte März alle ungeimpften Mitarbeiter beim zuständigen Gesundheitsamt melden. Gleiches gilt, wenn Zweifel an der Echtheit oder Richtigkeit der vorgelegten Nachweise bestehen sollten. Das Gesundheitsamt wird den Fall dann genau prüfen. Wird kein Nachweis erbracht, kann das Gesundheitsamt den betreffenden Mitarbeitern ein Betretungs- bzw. Tätigkeitsverbot aussprechen. Zudem dürfen entsprechende Einrichtungen ab dem 16. März keine Beschäftigten mehr ohne Impfnachweis einstellen. Halten sich Arbeitgeber nicht an die Vorgaben, müssen sie mit empfindlichen Geldbußen in Höhe von bis zu 2500 Euro rechnen.

Ungeimpftem Personal droht Freistellung ohne Entgelt

„Wir dürfen nach dem 15. März keine Ungeimpften mehr arbeiten lassen. Wie eng das zu fassen ist – beispielsweise nur nicht am Patienten oder auch nicht in der Verwaltung oder im Homeoffice –, da sind sich die Juristen noch nicht ganz einig“, erklärt Klinik-Pressesprecher Christian Arns. Und es bestehen weitere Unklarheiten, was die Impfpflicht betrifft. Zum Beispiel, was passiert, wenn sich Mitarbeiter erst am 14. März erstmalig impfen lassen. Auf OZ-Anfrage sagt der Landkreis, dass auf Bundesebene noch viele Antworten gegeben werden müssen. „Das Land hat am Montag [17. Januar] mitgeteilt, dass erst nach Klärung der damit einhergehenden notwendigen Regelungen bundeseinheitliche Verfahren festgelegt werden sollen“, sagt Kreissprecher Achim Froitzheim.

Umfrage unter Beschäftigten kommt zu ähnlichem Ergebnis

Die hohe Impfquote der Unimedizin-Mitarbeiter sei auch durch viel Aufklärungsarbeit im Vorfeld zustande gekommen, erklärt Klinik-Sprecher Christian Arns. Seit Monaten informiere die Einrichtung über alle möglichen Kanäle, organisierte mehrere Informationsveranstaltungen und veröffentlichte verschiedene Materialien im Intranet. „Zudem führten viele Vorgesetzte direkte Gespräche mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch in diesen Tagen gibt es wieder interne Beratungs- und Informationsangebote“, so Arns weiter. Der Impfstatus der Klinik-Mitarbeiter wurde elektronisch abgefragt. Die Anzahl der Mitarbeiter, die sich aufgrund von medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürfen, liege im einstelligen Bereich. Für sie gelten die Regelungen nicht.

Bei einer internen Umfrage unter den Beschäftigten Ende 2020 – also kurz vor Beginn des bundesweiten Impf-Marathons und weit vor der Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht – gaben über 80 Prozent der Unimedizin-Mitarbeiter an, sich impfen lassen zu wollen. Acht Prozent waren damals noch nicht sicher. Zehn Prozent der Angestellten lehnten eine Corona-Schutzimpfung ab. Über ein Jahr später liegt die Impfquote tatsächlich bei über 90 Prozent.

Von Christin Lachmann