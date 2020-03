Was Dörfer und Städte in Vorpommern gegen Leerstand in Kleingärten tun

Grimmen

In Zeiten der Coronakrise dient der Garten derzeit vielen Menschen als willkommenes Refugium und Alternative zu den heimischen vier Wänden. Und doch scheint die Hochzeit der Laubenpieper vorbei, viele Vereine haben mit Leerstand zu kämpfen und suchen Auswege.

„Wir haben Mitglieder verloren, aber bei weitem nicht so viele, wie wir befürchtet hatten“, sagt Regina Witte, stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes der Gartenfreunde Mecklenburg und Vorpommern. Besonders freuen sich die Gartenfreunde darüber, dass junge Leute sich zunehmend fürs Gärtnern auf der eigenen oder gepachteten Scholle interessieren, sagt sie.

Regionale Unterschiede

Das allerdings sei regional sehr unterschiedlich: In größeren Städten werden Kleingärten immer beliebter. Dagegen stehen viele Anlagen in kleinen Städten und in den Dörfern leer. In Mecklenburg-Vorpommern waren bereits 2015 mehr als 4000 Parzellen unbewirtschaftet, bundesweit sind es 65 000.

Regina Witte, stellvertretende Vorsitzender des Landesverbandes der Gartenfreunde MV. Quelle: privat

Etwa 400 von 1200 Kleingartenparzellen stehen derzeit allein in Grimmen leer. In der Kleinstadt gab es 2012 noch etwa 1000 Parzellen in 17 Vereinen, die dem Regionalverband angehörten. Jetzt sind es noch circa 780 Kleingärten in immerhin noch 16 Vereinen. Rund 35 Prozent dieser Kleingärten sind unbewirtschaftet.

In der Anlage Hoikenrade zwischen Greifswalder Straße, Tierpark und Trebel ist die Situation besonders schlimm. Vier Vereine gibt es allein in diesem Gebiet. Etwa 60 Prozent der dortigen Gärten liegen brach. In der dortigen Sparte Hoikenrade II werden sogar 118 von insgesamt 160 Kleingärten nicht bewirtschaftet.

Eigenheime statt Gemüsebeet in Grimmen

„Um gegen den Leerstand der Parzellen etwas zu unternehmen und in der Stadt gewünschten weiteren Wohnraum anzubieten, wurde am Tierpark ein Wohngebiet mit Eigenheimen geschaffen“, berichtet Stadtsprecher Thorsten Erdmann. Ein Teil davon auf gut zehn ehemaligen Parzellen ist inzwischen bewohnt, auf einem ebenso großen Stück entstehen jetzt weitere Wohnhäuser. „Dass dort gebaut werden kann, wurde in Abstimmung mit den Kleingärtnern entschieden“, erzählt Erdmann. „Wir arbeiten grundsätzlich gut mit diesen Vereinen zusammen.“

„Jeder Garten, der verloren geht, ist ein großer Verlust“, sagt indes Regina Witte vom Landesverband. Denn nirgendwo gäbe es eine solch große biologische Vielfalt wie in den Gärten – sowohl an Pflanzen als auch an Insekten. „Aber es muss auch alles gepflegt und bezahlt werden“, betont sie und sieht ein, dass das nicht von jedem, der Interesse an einem Garten hat, erbracht werden kann. Da fehle es einigen an Zeit, anderen an Geld, bei vielen ist es das Alter, das sie hindere, räumt sie ein.

In Greifswald gärtnern viele junge Leute

Deshalb freue es sie, wenn in Städten, wie beispielsweise Greifswald, Leerstand kaum eine Rolle spiele. „Allerdings ist das in den einzelnen Anlagen auch in der Hansestadt sehr unterschiedlich“, sagt Kathrin Buchholz, Vorsitzende des Kreisverbandes der Gartenfreunde Greifswald e. V., der insgesamt lediglich nur vier Prozent Leerstand aufweist. Es gäbe einige unbewirtschaftete Gärten, für andere Sparten aber sogar Wartelisten.

Besonders schön sei, so Kathrin Buchholz, dass in Greifswald aufgrund der Uni und des Klinikums viele junge Familien leben, die zur Gartenarbeit finden. Sie würden teilweise die vielen Älteren, die oft noch aus KKW-Zeiten in Greifswald wohnen, ablösen. „Und wenn den jungen Familien der Garten zu groß ist – es gibt auch die Möglichkeit, dass zwei Parteien eine Parzelle bewirtschaften“, sagt sie.

Ein Drittel des Gartens für Obst und Gemüse

In jedem Fall gelte nach dem Bundeskleingartengesetz jedoch immer die Drittelregelung. Danach muss mindestens ein Drittel der Gesamtfläche kleingärtnerisch, also für Obst- oder Gemüseanbau genutzt werden. Nur Rasen, Terrasse, Liegestuhl und Grill gehen also nicht. Kathrin Buchholz: „In Greifswald wird das etwa alle drei Jahre von der Stadt kontrolliert. Denn nur bei Einhaltung der Drittelregelung könnten die Gemeinnützigkeit, die geringen Pachten und der Kündigungsschutz beibehalten werden.

„Wer das nicht möchte, der kann sich ja einen reinen Erholungsgarten nehmen“, sagt sie. So etwas gebe es zum Beispiel in Stahlbrode. Die seien teurer, aber oft sehr begehrt. „Und es ist doch schon ein Unterschied, ob man 40 oder 140 Euro Pacht zahlen muss“, meint sie.

59 Gartenvereine gehören zum Kreisverband Greifswald, davon 38 direkt in der Stadt. „Viele Greifswalder nutzen jedoch auch Gärten außerhalb wie in Lubmin, sie sind sehr begehrt“, sagt Kathrin Buchholz. In Bandelin dagegen gäbe es ein großes Verpachtungsproblem. „Aber eine Anlage aufzulösen und die Flächen an die Eigentümer zurückzugeben, das hat es bei uns bisher nicht gegeben“, sagt sie. Eine Möglichkeit, die in einigen Vereinen als Maßnahme gegen den Leerstand unternommen werde, sei, dass manche gleich zwei Gärten bewirtschaften. „Doch das wird weniger, ist nur eine Übergangslösung, denn diese Hobbygärtner werden älter und schaffen die viele Arbeit nicht mehr.

Wohnstandort entsteht in Ribnitz-Damgarten

In Ribnitz-Damgarten soll unterdessen aus einer Kleingartenanlage ein Wohnstandort werden. Aus einem Teil der Anlage Tannenblick-Freundschaft werden 20 Baugrundstücke. Eigentümer der Fläche ist die Stadt. Grundlage dieser Entwicklung ist ein Kleingartenentwicklungskonzept, mit dem die Stadt gegen den massiven Leerstand der Gärten vorgehen will und Kleingärten der gegenwärtig 14 Vereine in der Stadt künftig konzentrieren soll. Langfristig sollen kleine Anlagen aufgegeben und die frei werdenden Flächen zu Bauland umgewidmet werden.

Gemeinsam gärtnern in Stralsund

In Stralsund existiert seit dem vorigen Jahr eine Initiative gegen problematischen Leerstand. Im Rahmen des Projektes Gemeinschaftsgarten von „ Transition-Town-Stralsund“ bewirtschaften mehrere Leute gemeinsam eine Parzelle und teilen sich die Erträge. „Es haben sich viele allein nicht an die Arbeit herangetraut“, macht Arne Pisch, ein Vertreter des Projekts, deutlich. Unter den Mitgliedern wären alle Altersgruppen zwischen 20 bis 80 Jahren vertreten.

Auch in Grimmen gibt es ein Garten-Gemeinschaftsprojekt. In der Kleingartenanlage „Am Wasserwerk“ stehen dem Strukturförderverein Trebeltal e. V. etwa 2000 Quadratmeter zuvor ungenutzter Gärten zur Verfügung, auf denen sogenannte MAE-Kräfte ackern – das sind erwerbsfähige Frauen und Männer, die meist seit Jahren keinen festen Job haben. Aufgrund der Corona-Pandemie ruhen zwar dort gegenwärtig alle Arbeiten, aber ansonsten gärtnern die Frauen und Männer dort für den guten Zweck: Die Ernte aus dem Grimmener Gartenprojekt geht an die Grimmener Tafel und die Zootiere.

Zehn Prozent Leerstand auf Rügen

Auf der Insel Rügen sei das Thema, Gärten zu konzentrieren und somit Leerstand zu bekämpfen, noch nicht spruchreif, informiert Thorsten Albert, Vorsitzender des Inselverbandes der Gartenfreunde e. V. Maximal zehn Prozent der Kleingärten auf der Insel würden nicht bewirtschaftet. Vereinzelt gäbe es jedoch massiven Leerstand bis zu 25 Prozent in einer Sparte, dafür in anderen Gegenden, wie beispielsweise in Binz, gar keinen.

Thorsten Albert, Vorsitzender des Inselverbands der Gartenfreunde. Quelle: Uwe Driest

„Auch in Bergen haben wir keine Probleme“, sagt Albert. Auf Rügen zeige sich ebenfalls der Trend, dass immer mehr Jüngere das Gärtnern für sich entdecken. „Und das in seiner ganzen Vielfalt, inklusive Bienenzucht, Kräuteranbau & Co“, sagt Thorsten Albert. Allerdings gäbe es immer noch weitaus mehr Ältere als Zulauf als aus der jüngeren Generation.

