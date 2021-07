Pommern

Theodor Fontane (1819 bis 1898) hat sich als Schriftsteller in das Gedächtnis der Menschen eingetragen. Der gebürtige Neuruppiner lebte ab seinem siebten Lebensjahr lange in Swinemünde. Pommern spielt ihn seinem Schaffen eine wichtige Rolle, z. B. im Roman „Effi Briest“ .

Der im hinterpommerschen Stolp geborene Heinrich von Stephan (1831 bis 1897) ist heute zumindest baulich noch in sehr vielen deutschen Städten präsent. Er wurde 1870 Generalpostmeister des Norddeutschen Bundes und später des Deutschen Kaiserreichs. Der Pommer ist der Gründer des Weltpostvereins. In seiner Amtszeit wurden viele der monumentalen Backstein-Postgebäude eingeweiht, die heute noch – auch wenn mit anderer Nutzung – viele Innenstädte mitprägen.

In Pommern sind das zum Beispiel Anklam, Swinemünde, Pasewalk, Heringsdorf, Bergen auf Rügen, Stralsund, Wolgast und Greifswald. Laut den Direktiven von Stephans sollten sie die „Reichsidee“ verkörpern, also als Bauten dessen Größe und Bedeutung feiern.

Theodor Fontane, ein eifriger Briefeschreiber, hat von den Reformen des Generalpostmeisters profitiert, worüber Elisabeth Vahlefeld in ihrem Beitrag „Wozu haben wir Stephan?“ in der Zeitschrift Pommern berichtet. Auf ihn gehen nicht nur viele Poststellen zurück, Briefe kamen damals zweimal am Tag. Der Schriftsteller erwähnt von Stephan in seinen Werken, zum Beispiel in „Der Stechlin“.

Fontane und der Fernsprecher

Das Interesse Stephans an technischen Neuerungen, wie der Telegrafie, war für Fontane ebenfalls wichtig. Wie Vahlefeld schreibt, erkannte er, „dass ein neues Zeitalter der Kommunikation mit zahlreichen technischen Veränderungen angebrochen war, das zwar im Geschäftsleben von Vorteil war, das aber in privaten und vertraulichen Beziehungen den persönlichen, handgeschriebenen Brief nicht ersetzen konnte.“

Für die Nachgeborenen ein Glück, denn die über 10.000, oft sehr ausführlichen Fontaneschen Schreiben sind eine hochinteressante Quelle und Teil seines Werkes. In dem Gedicht „Arm oder reich“, das wohl 1895/96 entstand, schreibt er über den damals noch sehr neuem Fernsprecher: „... ich höre nur selten der Glocke Ton, keiner ruft mich ans Telephon, ich kenne kein Hasten und kein Streben/Und kann jeden Tag mit mir selber leben ...“. Fontane war diese Art des Armseins lieb, weil er nicht ständig „belaufen“ wurde.

Von eob