Was hat es mit Greifswalds „Gasse der Liebenden“ aus sich?

Greifswald

Die Hansestadt verfügt über manch hübsche Straße, keine aber hat einen so schönen Namen wie die „Ruelle des Amoureux“ am Nexöplatz – die Gasse der Liebenden. Sie ist auf keinem Stadtplan verzeichnet und trägt doch zwei Straßenschilder in kleidsamem Blauweiß. Was nun die Straße zum romantischen Zentrum der Stadt machen soll, hat sich mir beim ersten Durchgehen nicht sofort erschlossen. Die Mauern rechts und links, die mit Graffiti der billigeren Art „verziert“ sind?

Erkenntnis: Keine Rosenblätter, eigenes Risiko

Der Gassencharakter? Das Schulamt in Sichtweite? Egal, an einem Sommerabend in Greifswald kommt die Romantik mit der lauen Luft fast von selbst. Hart allerdings das Erwachen am Ende der „Ruelle des Amoureux“. Dort holt einen nämlich die Erkenntnis in Form eines weiteren Schildes ein. „Benutzung auf eigene Gefahr“, steht dort. „Dieser Weg wird nicht geräumt und bestreut“. Keine Rosenblätter? Stattdessen Hindernisse und Risiko? So ist es. Aber Liebe ohne wäre ja auch langweilig!

Anzeige

Schluss mit lustig! Liebe ist auf eigene Gefahr Quelle: Anne Ziebarth

Weitere OZ+ Artikel

Können Sie mir verraten, wie die Straße zu ihrem Namen gekommen ist? Ich freue mich über Post an anne.ziebarth@ostsee-zeitung.de

Von Anne Ziebarth