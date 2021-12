Was ist aus dem Greifswalder Uni-Jubiläumsbaby von 2006 geworden?

Greifswald

Fünfzehn Jahre ist es her, dass die Universität Greifswald mit einem Festakt das 550. Jubiläum ihrer Gründung feierte. Mit Königin Silvia von Schweden hatte sich hoher Besuch in der frisch restaurierten Barockaula angekündigt.

Ein idealer Zeitpunkt, der Hochschule quasi symbolisch das 550. Baby des Jahres zu präsentieren, überlegte sich damals Professor Marek Zygmunt, Direktor der Frauenklinik an der Greifswalder Unimedizin. Sein frühes Versprechen war gewagt. Schließlich kommen Kinder nicht auf Befehl.

Doch das Jubiläum stand unter einem guten Stern: Am 16. Oktober und damit überpünktlich erblickte Lara Hofer das Licht der Welt und machte damit nicht nur ihre Eltern, sondern auch die leitende Hebamme Regina Griep glücklich: „Die Uni hat heute die Königin und wir eine kleine Prinzessin“, freute sie sich im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG.

Mehrfach pro Woche zieht Lara (rechts) in Campbellton ihre Bahnen und fand durch den Sport schnell neue Freunde. Quelle: privat

Der Zufall wollte es, dass auch Laras Eltern eng mit der Unimedizin verbunden waren, beziehungsweise noch sind: Kati Petschaelis-Hofer und André Hofer arbeiteten damals beide als Assistenzärzte im Klinikum. Doch was ist eigentlich aus der „kleinen Prinzessin“ geworden? Kann die Universität auch heute noch mit Stolz auf dieses Greifswalder Kind zurückblicken?

Vier Medaillen beim Schwimmcup

Klare Antwort: Ja! Lara Hofer agiert gerade in diesen Tagen als echte Botschafterin der Universitäts- und Sportstadt Greifswald. Seit September verwirklicht sie mit einem Auslandsjahr in der ostkanadischen Atlantikprovinz New Brunswick einen Traum.

Die 15-Jährige meistert dort nicht nur bravourös die Schule, sondern verschafft sich auch mit ihren sportlichen Leistungen einen Namen im 5300 Kilometer entfernten Campbellton. Gerade holte sich die begeisterte Sportlerin der HSG Uni Greifswald und viermalige Landesmeisterin von MV im Rückenschwimmen bei dem überregionalen „Marianne Limpert Cup“ eine Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaille.

Lara Hofer gewinnt beim Schwimmcup in Kanada vier Medaillen, darunter auch Gold. Quelle: privat

„Das Wasser ist mein Element, ich liebe das Schwimmen, obwohl ich noch nie ein großer Fan des Trainings war. Aber hier konnte ich mich in den letzten Wochen stark verbessern“, erzählt Lara am Telefon. „Unser Trainer ist zwar schon im Rentenalter, gibt aber echt gute Techniktipps. Er trainierte bereits Olympiateilnehmer“, wertschätzt das Mädchen.

Dreimal die Woche ziehe sie ihre Bahnen, häufig vor Schulbeginn, zweimal wöchentlich gehe sie ins Fitnessstudio. Durch den Sport habe sie schnell neue Freunde gefunden. „Alle sind hier sehr nett“, sagt Lara, die seit ihrem fünften Lebensjahr schwimmt und sich schon daheim über Trainingsmöglichkeiten in der kanadischen Provinz erkundigt hatte.

Sprachkenntnisse vertiefen

Ihre Eltern und Schwester Paula (12) in Neuenkirchen verfolgen die Erlebnisse mit großer Spannung und Freude. „Ursprünglich wollte Lara in der 10. Klasse nach Amerika“, verrät Mutter Kati Petschaelis-Hofer. Doch die Corona-Pandemie und Trump-Regierung führten zu alternativen Überlegungen.

Gezielt suchte Lara in Kanada nach bilingualen Schulen. Als Schülerin der Greifswalder Montessorischule, die seit der 1. Klasse Englisch lernt und später dazu Französisch wählte, wollte sie unbedingt im Ausland ihre Sprachkenntnisse vertiefen. In Campbellton kein Problem. „Wir haben täglich fünf Unterrichtsfächer, davon eins auf Französisch“, berichtet sie.

Der Unterricht falle ihr nicht sonderlich schwer. Im Gegenteil: „Das Niveau der 10. Klassenstufe ist niedriger als in Deutschland“, urteilt Lara. Deshalb entschied sie, den Mathe- und den Chemiekurs bereits in Klasse 11 zu absolvieren. In Kanada gebe es keine Noten, Leistungen werden über Prozentzahlen bewertet. „Ich erreiche bislang in allen Fächern über 90 Prozent“, verrät sie.

Lara Hofer (2.v.l.) mit neuen Freunden in Kanada. Quelle: privat

Seien die ersten Tage Anfang September auch recht anstrengend gewesen, könne sie die Zeit mittlerweile sehr genießen. Von Heimweh keine Spur, per Smartphone halte sie Kontakt nach Hause. Mit den Gasteltern unternehme sie Ausflüge in die Region.

„Weihnachten werden wir ein paar Tage zu ihren Kindern und Enkeln fahren, sofern es die Corona-Beschränkungen zulassen“, erzählt die Schülerin. Bei ihrer Ankunft im September sei die Pandemie wenig gegenwärtig gewesen. „Beim Einkaufen trug keiner Maske. Jetzt wird gerade wieder alles härter. Auch in der Schule müssen wir Maske tragen.“

Skifahren und Snowboarden

Bis sie im Sommer wieder in den Flieger nach Hause steigt, bleibt noch viel Zeit. „Ich möchte auf alle Fälle noch mehr mit Kanadiern in Kontakt kommen“, nimmt sie sich vor. Bislang sei das zu kurz gekommen, auch aufgrund anderer Austauschschüler aus Deutschland, die die Highschool besuchen.

Außerdem wolle sie das Snowboarden erlernen: „Ich habe am Wochenende damit angefangen. Der Skiberg ist gleich in der Nachbarschaft, sodass ich praktisch täglich Gelegenheit habe“, schwärmt Lara, die mit ihrer Familie regelmäßig zum Skifahren in den Urlaub reiste.

In der Heimat sind die Eltern derweil zuversichtlich, dass auch in den verbleibenden Monaten alles gut läuft. „Lara ist sehr selbstständig. Insofern hatten wir schon vor ihrem Abflug keine Angst, dass sie dort nicht zurecht kommt. Mit ihrer offenen Art fällt es ihr leicht, auf Menschen zuzugehen“, freut sich die Mutter, die als niedergelassene HNO-Ärztin arbeitet, während Laras Vater André als Oberarzt in der Orthopädie der Unimedizin tätig ist.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor 15 Jahren waren beide überrascht, dass ausgerechnet ihr Kind das 550. Uni-Jubiläumsbaby wurde und so viel Aufmerksamkeit erhielt. „Reiner Zufall, aber toll“, kommentiert Lara und fügt hinzu: „Dadurch fühle ich mich irgendwie noch mehr mit Greifswald verbunden. Ein schönes Gefühl.“

Von Petra Hase