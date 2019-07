Greifswald

Das Personalkarussell in der Stadtverwaltung dreht sich weiter: Tiefbauamtsleiterin Katharina Metzker hat nach sechs Monaten Probezeit die Stadtverwaltung auf eigenen Wunsch verlassen. Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilte, verließ die Bauingenieurin die Verwaltung bereits zum 31. März. „Versehentlich“ habe man die Presse über den Weggang nicht informiert, hieß es in der Antwort der Pressestelle vom Montag. Kommissarisch führt derzeit Vize-Amtschef Dieter Schick, bislang zuständig für Verkehrs- und Grünanlagen, die Amtsgeschäfte. Eine Ausschreibung der Stelle ist noch nicht erfolgt. „Zur weiteren Verfahrensweise gibt es noch Abstimmungsbedarf“, sagte eine Sprecherin.

Der Weggang birgt Brisanz: Schon Vorgänger Fred Wixforth hatte auf eigenen Wunsch die Verwaltung verlassen. Zusammen mit der Rechtsamtsleiterin und zweiten Vize-OB Sandra Schlegel verließ er die Hansestadt in Richtung Leipzig. Zudem hat Greifswald derzeit große Bauvorhaben zu stemmen. Dem Tiefbauamt obliegt unter anderem Planung, Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünanlagen. Das heißt, das Amt koordiniert den Straßenbau. Mit dem Umbau des Hanserings und der Neugestaltung der Mühlenstraße stehen für 2020 zwei große Bauvorhaben auf der Agenda der Stadt.

Fraktionen fordern zügige Ausschreibung

„Die Stelle muss so schnell wie möglich ausgeschrieben werden. Herr Fassbinder muss aus den Puschen kommen“, forderte CDU-Fraktionschef Axel Hochschild. Dass die Stelle mehr als drei Monate nach dem Weggang von Metzker nicht ausgeschrieben ist, kann der CDU-Mann nicht nachvollziehen. „Ich frage mich, was es dort noch an Abstimmungsbedarf geben muss.“

Die langjährige Bauausschussvorsitzende Monique Wölk ( SPD) bezeichnete die gegenwärtige Personalsituation im Tiefbauamt als „nicht hilfreich“ und sprach sich dafür aus, dass die Chefstelle angesichts der vielen geplanten Bauvorhaben „zügig und gut“ besetzt wird. „Auch für die im Zusammenhang mit dem Klimanotstand diskutierte Neuordnung der Verkehrsgestaltung benötigen wir ein gut geführtes Tiefbauamt.“

Hoher Krankenstand in Stadtverwaltung

Die Stadtverwaltung müsse generell ihre Personalpolitik überdenken, forderte Hochschild. „Wir haben mit Jörg Hochheim, Dietger Wille, Sandra Schlegel und Fred Wixforth richtig gute Leute verloren.“ Gute Leute müssten auch gut behandelt werden, gerade bei dem Fachkräftemangel. „Angesichts des hohen Krankenstandes in der Verwaltung frage ich mich schon, ob man mit dem Personal vernünftig umgeht.“ In der Verwaltung war nach Angaben der Stadt im vergangenen Jahr jeder Beschäftigte durchschnittlich 26,6 Tage krank – drei Tage mehr als im Vorjahr.

Auch Wölk wertet den hohen Krankenstand als Alarmzeichen. Studien belegten, dass der Krankenstand dort besonders hoch sei, wo die Unzufriedenheit groß ist. „Wenn dann die Arbeit auf wenigen Schultern liegt, steigt bei diesen Mitarbeitern der Stress“. Verwaltungsstrukturen sollten so verändert werden, dass Mitarbeiter zufriedener seien – beispielsweise durch eine reibungslosere Kooperation der Ämter und Abteilungen, so Wölk. „Gerade, weil die Aufgaben immer komplexer werden, muss die Kommunikation stimmen und die Prozesse müssen transparent sein.“

Martina Rathke