Was schaut eigentlich ein Greifswalder Fernseh-Verkäufer?

Greifswald

Fährt man in Greifswald die Fleischerstraße hoch zum Markt, fallen auf der rechten Seite die großen Monitore in einem der Schaufenster auf. Über dem Glas steht „Fernseh-Grabs“. Das gibt es heute noch in der Greifswalder Innenstadt: ein Fachgeschäft für Fernseher. Kauf, Einbau, Reparatur, Einstellung von Antennen. Und das nicht erst seit gestern. Bereits drei Generationen haben das Geschäft betrieben. Der Großvater des heutigen Inhabers, Stefan Grabs, wagte vor genau 100 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit.

Moment, werden jetzt einige sagen. Der erste Fernseher kam 1931 auf den Markt. Was hat Familie Grabs denn die ersten 10 Jahre gemacht. Stefan Grabs kennt die Geschichte natürlich gut: Begonnen hatte alles mit einem Mechanikgeschäft und einem Partner. In den ersten Jahren konnte man Fahrräder, Zentrifugen und ähnliches bei Kamp und Grabs in der Kuhstraße.

Doppeljubiläum für Fernseh-Grabs

Erst später zog der Großvater um an die jetzige Adresse, konzentrierte sich mehr auf Unterhaltungselektronik wie Radios und auch Fernseher. 1991 wurde das heutige Haus gebaut. Stefan Grabs mag seinen Beruf. Der Kundenkontakt, das Beraten ist ihm sehr wichtig. So hat er es auch gut durch die Corona-Krise geschafft. Einerseits mit treuen und andererseits mit Geduld. „Ich persönlich habe nicht so gelitten, ich hatte viel Zeit und Ruhe.

Für ihn war es an diesem Tag nicht nur der 100. Geburtstag seines Geschäftes, er ist auch der 100. Partner im Greifswald Gutschein. Maik Wittenbecher, Chef der Greifswald Marketing GmbH und Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) brachten für beide freudige Ereignisse einen Kuchen und persönliche Glückwünsche. Fassbinder betonte die Wichtigkeit von kleinen Handwerksbetrieben und Einzelhändlern, die die Greifswalder Innenstadt am Leben erhalten.

Nachfolge steht auf wackligen Füßen

Ob es auch eine vierte Generation in der Familie Grabs geben wird, ist noch nicht so klar. Zwei Söhne seien bereits erwachsen, der dritte wolle seit Jahren Polizist werden. Stefan Grabs nimmt es gelassen. Da wird sich schon was ergeben.

Bleibt nur die Frage, was ein Fernsehverkäufer am liebsten selbst im Fernsehen schaut. Grabs gesteht lachend: „Ich schaue kaum noch fernsehen zu Hause, das interessiert mich alles nicht.“

Von Philipp Schulz