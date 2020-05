Wasser nicht getestet: Strandbad in Eldena öffnet später

Greifswald

Die Badestelle in Eldena wird erst am 6. Juni geöffnet. Das ist deutlich später als in den vergangenen Jahren, als der Badebetrieb offiziell immer bereits ab 15. Mai aufgenommen wurde. Darauf weist die Greifswalder Stadtverwaltung hin.

Hintergrund für die verspätete Eröffnung ist, dass erst ab dem 3. Juni Wasserproben durch das Gesundheitsamt des Kreises genommen werden können. das Amt sei derzeit wegen der Corona-Pandemie stark belastet. Wenn die Wasserproben unbedenklich seien, könne der Badebetrieb am 6. Juni freigegeben werden, so eine Sprecherin der Stadt.

Nicht in Kiosk-Nähe essen!

Ab diesem Zeitpunkt werde zudem eine von der Stadt beauftragte Firma wieder regelmäßig den Strand und die Sanitäranlagen reinigen und die Papierkörbe leeren. Auch der Kiosk werde wieder öffnen. Dieser bietet einen Getränke- und Imbissverkauf an und vermietet die Strandkörbe.

Der Verzehr von Lebensmitteln im unmittelbaren Verkaufsbereich ist allerdings wegen der Corona-Vorgaben nicht erlaubt. Die Strandkörbe werden täglich gereinigt.

Rettungsschwimmer von 10 bis 18 Uhr im Einsatz

Die Rettungsschwimmer der DLRG werden täglich in den Zeiten von 10 bis 18 Uhr vor Ort sein. Die Nutzung der Badestelle erfolge auf eigene Gefahr, so die Stadtsprecherin. Es gelten die Hygienevorschriften der derzeitigen Coronaverordnung. Das heißt, dass weitgehend ein Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Badegästen einzuhalten ist, sofern sie nicht in einem Hausstand zusammenleben.

Die WC-Bereiche dürfen nur von einer Person betreten werden. Die Einhaltung dieser Vorschriften werde kontrolliert.

Von Thomas Pult