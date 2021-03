Greifswald

Hat die Kreisverwaltung, allen voran Vorpommern-Greifswalds Landrat Michael Sack (CDU), da etwas zu hoch gepokert? Während der ersten digitalen Sitzung eines Kreistags im Land informierte Sack die Mitglieder über die aktuelle Corona-Lage. Dabei kam er zu einem klaren Schluss: „Mit Blick auf die aktuellen Zahlen gehe ich davon aus, dass die Schulöffnungen hinfällig sind.“

Als Sack diese Prognose am späten Montagnachmittag abgab, lag die Inzidenz im Kreis noch bei 103,1. Nur einen Tag später gab das Lagus MV den 7-Tages-Inzidenz-Wert jedoch nach 31 Neuinfektionen mit glatt 87 Infizierten auf 100 000 Einwohner an. Dieser Tanz auf Messers Schneide könnte sich zu einer Geduldsprobe für die Eltern entwickeln.

Neues Kapitel ab Mittwoch

Ab Mittwoch beginnt für den Kreis ein neues Kapitel in Sachen Lockerungen. Seit Dezember waren einige Schulkinder nicht mehr in der Schule. Ab dem 17. März, nach fast genau drei Monaten, dürfen sie jedoch wieder. Denn durch die Anfang März gute Entwicklung der Inzidenz-Werte im Kreis konnten die Schulen sich wieder auf Wechselunterricht für Klassenstufen 7 bis 11 vorbereiten.

Flankiert von Schnelltests, bis Montag eigentlich voranschreitenden Impfungen des pädagogischen Personals und einem Konzept des Landes, nachdem Klassen jeweils in Präsenz und dann wieder zu Hause beschult werden, sollten die Schüler bis Ostern zumindest vier Präsenztage bekommen.

Schulen schließen nach drei Tagen über Inzidenz von 100

Sollte die Inzidenz über 100 steigen, wie von Sack prognostiziert, gibt es feste Verfahrensweisen vom Land. Diese sehen wie folgt aus: Zunächst muss die Inzidenz drei Tage am Stück über 100 liegen, erst dann rutscht der Kreis wieder in die Stufe drei der Corona-Verordnung des Landes. Diese würde zwei Tage, nachdem der Kreis den dritten Tag über 100 war, gelten.

In dieser Stufe ist die Präsenzpflicht an Schulen ausgesetzt, für die Jahrgänge 1-6 gibt es eine freiwillige Betreuung vor Ort, die Stufen 7-11 werden zu Hause unterrichtet, Abschlussklassen erhalten weiter normalen Unterricht. Nun liegt die Inzidenz jedoch wieder unter 100, die drei Tage beginnen neu.

Kreis geht von steigenden Zahlen aus

Zu den Vorbereitungen zum neuen Unterrichtsmodell hatten einige Kreistagsmitglieder Fragen: Immerhin sind Schulen und Bildungsministerium seit Montag dabei, Wechselunterricht, Massenschnelltests für Schulklassen und corona-konforme Gebäude vorzubereiten. Unter anderem wollte die SPD-Fraktion wissen, wie der Kreis als Verantwortlicher für die Schülerbeförderung volle Schulbusse und damit ein hohes Infektionsrisiko vermeiden wolle? Die Antwort der Verwaltung: Etwaige Überlegungen wären hinfällig, da die Inzidenz wieder über 100 steigen werde.

Für Erik von Malottki (SPD) ist diese Antwort fahrlässig. „Aus meiner Sicht muss der Landkreis sich jetzt auf kommende Schulöffnungen vorbereiten, auch wenn sich diese Öffnung nun erst mal verschieben würde.“ Er wünscht sich vom Landrat ein vorausschauendes Vorgehen, um schnell reagieren zu können.

„Zusätzliche Buskapazitäten sind neben einer Teststrategie, einer schnellen Impfung der Lehrkräfte und die Anschaffung von Luftfilteranlagen entscheidende Säulen einer Strategie, um Schulen vollständig zu öffnen.“ Da der Kreistag sich jedoch erneut gegen Luftfilter entschied, bis auf weiteres kein pädagogisches Personal mehr geimpft werden kann und der Kreis keine Notwenigkeit für zusätzliche Buskapazitäten sieht, bleiben nur die Tests.

Sack: Infektionszahlen steigen drastisch durch Schnelltests

Wie die Kreisverwaltung jedoch in einer Mitteilung verlauten ließ, glaube man weiter an steigende Corona-Zahlen. Die Argumentation zu der These lieferte Sack während der Kreistagssitzung: „Mit der stärkeren Verfügbarkeit von Schnelltests werden die gemeldeten Infektionszahlen drastisch ansteigen”, so der Landrat.

Der Kreis schaue jedoch nicht untätig auf die Inzidenz. Wie Landrat Sack früher am Tag verlauten ließ, wolle man nicht ängstlich wie das sprichwörtliche Kaninchen auf die Schlange schauen, sondern müsse alles daran gesetzt werden, die tatsächliche Situation möglichst transparent herauszuarbeiten. Unter anderem sei das Schulverwaltungsamt des Landkreises im engen Austausch mit dem staatlichen Schulamt und dem Bildungsministerium.

Dazu machte die Kreisverwaltung noch einmal deutlich: „Letztlich kann der Kreis nicht von den in der entsprechenden Landesverordnung festgeschriebenen Regelung abweichen, da er zwar verschärfende Maßnahmen selbst beschließen kann, nicht aber solche, die gegenüber der Landesregelung erleichternd wären.“

Von Philipp Schulz