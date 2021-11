Greifswald

Nachdem die Corona-Warnampel in ganz MV auf die Stufe „Rot“ übergesprungen ist, treten ab Mittwoch landesweit verschärfte Maßnahmen in Kraft. Das betrifft auch die Weihnachtsmärkte. Ab Mittwoch gilt für den Besuch des Adventsmarktes in Greifswald die 2G-plus-Regelung.

Das bedeutet, dass nur noch genesene und vollständig geimpfte Menschen mit einem tagesaktuellen negativen Schnelltest-Ergebnis Zutritt zum Gelände erhalten. Akzeptiert werden nur zertifizierte Testergebnisse, die von einem Testzentrum oder vom Arbeitgeber ausgestellt wurden. Um lange Warteschlangen an den Eingängen des Weihnachtsmarktes zu verhindern, wird es ab Mittwoch auf dem Fischmarkt einen extra Kontrollpunkt geben.

Ab Mittwoch auch spontane Testungen möglich

Dort werden sowohl die Nachweise der Impfungen oder des Genesenen-Status überprüft als auch das negative Testergebnis. Danach erhalten die Besucher einen Stempel, der dann am Einlass des Adventsmarktes vorgezeigt werden muss. Die Stadt weist in einer Mitteilung darauf hin, dass die Besucher für die Überprüfung beim Fischmarkt auch ein Lichtbildausweis mitbringen müssen.

Gemeinsam mit der Universitätsmedizin hat die Stadtverwaltung nun vereinbart, die Testkapazitäten beim Testzentrum am Wall zu erhöhen, so dass für die Gäste des Weihnachtsmarktes und der Innenstadt auch eine spontane Testung möglich ist. Tests können ab Mittwoch auch ohne Termin wahrgenommen werden. Das Testzentrum hat montags bis freitags in der Zeit von 11 und 19 Uhr und am Wochenende von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Rund 22 300 Besucher seit Eröffnung des Weihnachtsmarktes

Menschen, die sich nachweislich nicht impfen lassen können, müssen, wie bisher auch, einen aktuellen negativen Corona-Schnelltest vor dem Zutritt zum Weihnachtsmarkt vorweisen. Das gilt auch für Kinder zwischen 7 bis 17 Jahren, wenn sie nicht geimpft sind. Tests aus der Schule reichen nicht aus. Auch schwangere Frauen, die nicht geimpft sind, müssen ein negatives Corona-Schnelltestzertifikat vorlegen. Kinder bis zu einem Alter von 6 Jahren dürfen auch ohne Test auf den Weihnachtsmarkt.

Maximal 1000 Besucher dürfen sich zeitgleich auf dem Weihnachtsmarkt aufhalten. Bislang sei die Maximalzahl allerdings noch nicht erreicht worden, wie die Stadt weiter mitteilt. Seit Eröffnung am vergangenen Donnerstag wurden insgesamt rund 22 300 Besucher gezählt. Zunächst wollte die Verwaltung auf Eigenverantwortung setzen und verzichtete auf Maskenpflicht und 3G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet). Doch die Landesregierung verschärfte die Maßnahmen für die Weihnachtsmärkte in ganz MV.

„Das erste Adventswochenende können wir als kleinen Erfolg verbuchen. Der Weihnachtsmarkt und die weihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt hat den Menschen ein Gefühl der Normalität vermittelt und auch das ist in dieser ungewissen und schwierigen Zeit wichtig“, sagt Jeannette von Busse (CDU), Vize-Bürgermeisterin und Baudezernentin. Die vorgeschriebenen Hygieneregeln seien ohne Diskussionen und Probleme von Besuchern und Schaustellern eingehalten worden, so von Busse weiter. Die Schausteller seien ebenfalls froh, dass ihnen in diesem Jahr die Teilnahme am Weihnachtsmarkt ermöglicht wurde. Mit den Umsätzen der ersten Tage seien sie zufrieden.

Von chl