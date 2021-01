Wegen Bauarbeiten: Fahrspuren auf Hansering in Greifswald werden reduziert

Greifswald

Auf dem Hansering in Greifswald wird es eng. Wegen Arbeiten an einem Regenwasserkanal wird die Straße in Höhe Steinbeckerstraße/ Museumshafen von Mittwoch an bis voraussichtlich Freitag für den Verkehr eingeengt. Darauf wies die Stadtverwaltung hin.

Fahrsouren werden reduziert

Die Fahrspuren in dem betreffenden Abschnitt würden von bislang zwei auf eine reduziert. Eine Ampel regele den Verkehr. Die Fußgängerampel in Höhe Steinbeckerstraße werde abgeschaltet. Fußgänger und Radfahrer, heißt es, sollten bereits die Ampel auf Höhe der Ladebower Chaussee nutzen oder auch die Fußgängerinsel beim Getränkemarkt in der Stralsunder Straße sowie die Ampel in Höhe Knopfstraße. Fahrzeugführer wiederum sollten zur Entlastung der Stralsunder Straße und des Hanserings auf die Greifswald-Umgehungsstraße ausweichen.

