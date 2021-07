Greifswald

Greifswalder und Pendler dürften sich mittlerweile an die Dauerbaustelle Hansering gewöhnt haben. Seit Monaten fließt der Verkehr entlang des Greifswalder Museumshafens nur langsam und mit Baustellenampeln.

Nun gibt es jedoch eine weitere Einschränkung: Zwischen dem 2. und 30. August wird der Hansering halbseitig für den Verkehr komplett gesperrt bleiben. Das bedeutet: Autofahrer kommen wie gewohnt aus der Stadt raus und können weiter auf der Stralsunder Straße in Richtung Neuenkirchen und Stralsund fahren.

Für den Verkehr stadteinwärts ist jedoch ab der Brücke über den Ryck Schluss. Noch abgeklebte Sackgassenschilder weisen bereits auf die bevorstehende Sperrung hin. Anwohner und Kunden von dem Getränke- und Biomarkt können die Stralsunder Straße noch befahren, auf Höhe Bahnschienen, entlang der Straßen An der Bleiche und Salinienstraße ist dann jedoch Schluss, so heißt es in der Erklärung der Stadt Greifswald. Die Umleitung wird über die Ortsumgehung und die Grimmer Straße zurück in die Innenstadt führen.

Der Hansering wird stadteinwärts gesperrt sein. Die Umleitung führt über die Ortsumgehung und die Grimmer Straße, vorbei am Bahnhof in die Stadt. Quelle: OZ Grafik

Archäologische Untersuchungen und Straßenverbreiterungen stehen an

Als Grund für die vierwöchige Sperrung nennt die Stadt verschiedene Maßnahmen, die in diesem Zeitraum durchgeführt werden müssen. Unter anderem seien Erdbauarbeiten mit archäologischer Begleitung in Baugruben der geplant Mittelinsel auf Höhe der Fischstraße geplant. Die Verkehrsinsel am Fußgängerbrücke werde zurückgebaut und die Fläche mit Asphalt verschlossen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die weitere Bauzeit werde die Fahrbahn nördlich des Hanserings zwischen Brüggstraße und Fangenturm verbreitert, heißt es in der schriftlichen Mitteilung. So solle sichergestellt werden, dass die Verkehrsführung bei Bauarbeiten im südlichen Baubereich, beispielsweise bei dem Einbau von größeren Schachtanlagen, weiterhin zweispurig verläuft.

Auch der Busverkehr ist von Sperrung betroffen

Besonders ärgerlich: Gerade zum Start des neuen Schuljahres wird auch der Busverkehr von den Maßnahmen betroffen sein. Der öffentliche Personennahverkehr wird analog zu dem Autoverkehr über die Ortsumgehung und die Grimmer Straße in die Innenstadt geleitet. Die Stadt rechnet mit Verspätungen der Busse. Was das für die den Schulbusverkehr bedeutet, wird nicht ausgeführt.

Von Philipp Schulz