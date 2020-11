Wegen Corona: Casa Familia streicht Schülerspeisung der Freien Schule Zinnowitz

Zinnowitz

Die Schülerinnen und Schüler der Freien Schule in Zinnowitz erhalten seit Anfang November keine Mittagsversorgung im nahe gelegenen Casa Familia mehr. Per E-Mail wurden die Eltern der Schüler tags zuvor darüber durch Geschäftsführer Andreas Queisner informiert. Grund für die plötzliche Absage ist der seit 2. November geltende Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

„Casa Familia ist eben keine Kantine, sondern eine Familienferienstätte, arbeitet also wie ein Hotel. Wir dürfen deshalb derzeit nicht öffnen“, macht Queisner deutlich. Er bedaure die Schließung, habe aber keine andere Wahl. „Die Corona-Regelungen gelten für alle, auch für uns.“

„Das ist für mich vertragswidriges Verhalten“

Das sieht Kathrin Peukert, Mutter einer Schülerin, anders. „Laut Landesverordnung ist das Betreiben von Kantinen ausdrücklich erlaubt, das Essen muss nur woanders eingenommen werden. Das Einstellen der Mittagsversorgung für die Schüler der Freien Schule Zinnowitz kann ich nicht nachvollziehen und stellt für mich ein vertragswidriges Verhalten dar“, sagt Peukert.

Für sie wäre es in Ordnung gewesen, wenn es während des Lockdowns statt Wahl- nur ein Essen für die Schüler gegeben hätte oder in Abstimmung mit der Schule ein anderes Angebot. „So bleibt bei mir der Eindruck, dass für Touristen alles getan wird, Einheimische aber Rücksicht üben sollen“, meint Peukert.

Normalerweise sogar zwei Wahlessen

Queisner hält dagegen: Die Möglichkeit, dass die Schüler der Freien Schule im Casa Familia essen gehen konnten, nennt er ein außergewöhnliches Arrangement, dass es so nirgendwo mehr gebe. 150 bis 200 Portionen Schüleressen seien von Montag bis Freitag gekocht worden. Schon seit vielen Jahren gebe es mit der benachbarten Freien Schule ausgezeichnete Beziehungen weit über eine normale Geschäftspartnerschaft hinaus.

„Unter normalen Umständen bieten wir eine ausgezeichnete Schülerspeisung zu einem unglaublich günstigen Preis an. Für 3,30 Euro kann zwischen zwei Gerichten gewählt werden. Das Mittagessen besteht aus einem frischen Salat, einem Hauptgang, einem Dessert und einem Getränk und das im Ambiente eines Hotels. Wir produzieren das Schüleressen täglich frisch zum reinen Selbstkostenpreis. Das konnten wir, da das Haus stets gut ausgelastet war“, erläutert der Geschäftsführer.

Da aber auch das Casa Familia nun zum zweiten Mal vom Corona-Lockdown betroffen sei und in der momentanen Situation um das wirtschaftliche Überleben kämpfe, sehe er sich gezwungen, die Kosten auf ein Minimum zurückfahren. „Der Betrieb der Schulspeisung ist, so lange die Ferienstätte geschlossen ist, für uns nicht möglich“, so Queisner.

Sportschule wollte aushelfen

Schulleiter Frank Schmidt pflichtet ihm bei. Das Aus für die Schülerspeisung im Monat November sei für ihn zwar kurzfristig, aber nicht überraschend gekommen. „Das Casa Familia ist nun mal keine Kantine und nur dem Entgegenkommen der Geschäftsführung ist es zu danken, dass unsere Schüler dort essen gehen können. In unserer kleinen Cafeteria jedenfalls könnten wir sie nicht beköstigen“, stellt er klar.

Laut Schulleiter habe es kurzfristige Lösungsversuche gegeben: Die Sportschule Zinnowitz wollte helfen und die Schulspeisung übernehmen. Allerdings wäre das Essen dort deutlich teurer geworden für die Eltern und es hätte eine Mindestzahl Essen zusammenkommen müssen, damit es für die Sportschule kein Zuschussgeschäft wird. „Dieses Angebot konnte nicht umgesetzt werden, da es nicht genügend Anmeldungen gab“, sagt Schmidt.

Jetzt erweitertes Imbissangebot

Daher habe er mit Alexander Fries gesprochen, der vor der Schule seinen Imbisswagen hat und kleine Snacks anbietet. „Alex ist gelernter Koch und hat sofort zugesagt, sein bisheriges Angebot zu erweitern. Viele nutzen in der Mittagspause jetzt dieses Angebot. Oder sie haben eine Stulle und etwas Obst mehr von zu Hause mit“, so der Schulleiter, der zwar die Sicht von Kathrin Peukert verstehen kann, dennoch aber wie Andreas Queisner um gegenseitiges Verständnis wirbt.

Das tut auch Alexander Fries. „Ich biete neben belegten Brötchen, Bockwurst und Kartoffelsalat sowie Pommes jetzt auch täglich eine warme Mahlzeit an. Ich koche Erbsensuppe, Gulaschsuppe, Milchreis, Nudeln mit Tomatensoße, alles frisch zubereitet. Die Schulleitung findet es gut. Die Schüler auch. Mein Angebot wird gut angenommen“, betont er.

Bisher haben nach Aussage des Zinnowitzer Schulleiters Frank Schmidt nur ganz wenige Eltern Unmut über die gegenwärtige Situation geäußert. Schon deshalb ist er überzeugt, dass wegen der wegfallenden Schülerspeisung niemand Hunger leiden muss.

Von Cornelia Meerkatz