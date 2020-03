Wegen Corona: Greifswalder Commerzbank-Filiale geschlossen

Greifswald/Rostock

Wegen der Corona-Krise bleibt die Greifswalder Filiale der Commerzbank bis auf Weiteres geschlossen. In Mecklenburg-Vorpommern schloss die Bank zu Wochenbeginn neun ihrer 13 Filialen für den persönlichen Kundenverkehr. Dieser Schritt sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, um Mitarbeiter und Kunden vor einer Ansteckung zu schützen, sagte Commerzbank-Sprecher Mathias Paulokat.

Die in den Filialen vorgelagerten SB-Terminals blieben weiterhin geöffnet, die Versorgung der Terminals mit Bargeld sei gesichert. Geöffnet bleiben landesweit vier Filialen, davon zwei in Rostock sowie jeweils eine in Schwerin und und Neubrandenburg.

Filialschließung ermöglicht dynamisches Reagieren

Nach Angaben des Banksprechers gibt es bislang keine konkreten Corona-Verdachtsfälle bei Mitarbeitern der Commerzbank in Mecklenburg-Vorpommern. „Aber wir wollen ganz bewusst Kontaktpunkte reduzieren.“ Sollte eine der noch geöffneten Filialen wegen eines Corona-Verdachtsfalls schließen müssen, könne das Finanzinstitut darauf mit der Öffnung einer anderen Filiale reagieren.

„Wir haben damit eine sehr dynamische Lage.“ Wie lange die Filialen in Greifswald, Stralsund, Bergen, Pasewalk, Parchim, Neustrelitz, Wismar, Waren sowie die dritte in Rostock geschlossen bleiben, hänge vom Verlauf der Corona-Pandemie ab.

Bankgeschäfte weiterhin möglich

Kunden können ihre Geldgeschäfte trotz geschlossener Filialen weiterhin online oder mobil erledigen, betonte Paulokat beim Jahrespressegespräch in Greifswald. Darüber hinausgehend seien in den geschlossenen Filialen zudem die Mitarbeiter telefonisch erreichbar. „Ein Großteil der Mannschaft ist an Bord.“ Er verwies darauf, dass Kunden auch beim Einkaufen im Supermarkt kostenlos Geld abheben, sich damit den Weg an den SB-Terminal sparen und so Kontaktmöglichkeiten reduzieren können.

Immer mehr Greifswalder nutzen Onlinebanking

In Greifswald nutzen inzwischen etwa 55 Prozent der Commerzbank-Kunden das Onlinebanking, etwa zehn Prozent mehr als im Vorjahr, sagte Filialleiter Alexander Sosnitza. Davon erledigten etwa 70 Prozent ihre Bankgeschäfte sogar mobil – also auf dem Smartphone. „Diese Kunden haben quasi ihre Bank in der Hosentasche.“

Sinkende Aktienkurse: Vorpommern eher ruhige Haltung

Die Corona-Krise hat die Aktienkurse abstürzen lassen – ein Thema, das aktuell auch die Commerzbank-Kunden beschäftige, wie Sosnitza weiter berichtet. Er warnte vor Panikverkäufen. Wer jetzt verkaufe, realisiere seine Verluste. Besser sei es deshalb, die Anlagen zu halten und auf steigende Kurse zu warten. Die Vorpommern – so seine Einschätzung – lassen sich durch Corona nicht so schnell nervös machen. „Dass Kunden deshalb in größeren Mengen Geld abziehen, beobachten wir nicht“, sagte der Greifswalder Filialchef.

„Die Vorpommern haben eine eher ruhige Haltung.“ Aus der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende und der Finanzkrise 2008 wüssten sie, dass die Kurse nach einem Absturz auch wieder steigen, auch wenn man dazu einen längeren Atem brauche. „Bei den Geldanlagen haben unsere Bankmitarbeiter immer auf langfristige Anlagen wie Wertpapier-Sparpläne orientiert“, so Sosnitza. Eine solche Phase mit Kurseinbrüchen biete indes auch die Chance, bei Wertpapier-Sparplänen günstig Anteile zu erwerben.

Commerzbank in Greifswald gewinnt Kunden hinzu

Die Commerzbank in Greifswald konnte im vergangenen Jahr unterm Strich 329 Kunden hinzugewinnen. Damit stieg der Gesamtbestand auf 9861 Kunden in der Hansestadt. „Das vergangene Jahr war sehr erfolgreich für uns“, bilanzierte der Filialchef das Jahr 2019. Die Neukunden kamen seinen Angaben nach von allen anderen Instituten und das aus den unterschiedlichsten Gründen. Zum einen seien es die Bank-Konditionen, die lockten. Zum anderen aber auch die Verknappung von Filialen bei anderen Instituten.

Auch in der Altersstruktur sei kein Schwerpunkt erkennbar. Schüler, Erwerbstätige wie auch Senioren hätten in Greifswald Konten eröffnet. „Wir haben 2019 eine hohe Dynamik mit 35 Prozent mehr Kundenwachstum als 2018 erlebt.“ Das Geschäftsvolumen in Greifswald stieg im vergangenen Jahr um 10,7 Prozent auf 231 Millionen Euro.

Niedrige Zinsen: mehr Baukredite ausgereicht

Im Bereich der Vermögensanlage stieg das von der Greifswalder Commerzbank-Filiale verwaltete Wertpapiervolumen um 10 Prozent auf 56 Millionen Euro. „Auch mit einem konservativ ausgerichteten Vermögensmanagement konnten Kunden im vergangenen Jahr einen Wertzuwachs von 8,3 Prozent erzielen“, so Sosnitza. Mit dem Kundenzuwachs wuchsen aber auch die Einlagen, die wegen der derzeitigen Niedrigzinsphase quasi noch unverzinst auf den Konten liegen. Dieser Anteil stieg binnen Jahresfrist von 71 auf 93 Millionen Euro.

Die niedrigen Zinsen hätten aber auch eine positive Seite. So hätten Kunden die Chance ergriffen, um in Wohneigentum zu investieren. Im vergangenen Jahr wurden in Greifswald rund 12,6 Millionen Euro neuer Kredite im Baufinanzierungsbereich ausgereicht – 34,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Mehr zum Thema:

Von Martina Rathke