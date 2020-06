Wegen Corona: Greifswalder Fête de la Musique wird ins Radio verlegt

Greifswald

Durch die Stadt schallt Musik, vor kleinen und großen Bühnen tanzen Menschen unter freiem Himmel, Newcomer und überregional bekannte Künstler treten kostenlos auf. Die Fête de la Musique hat sich seit 2007 fest im Veranstaltungskalender der Hansestadt etabliert.

Doch in Zeiten einer weltweit grassierenden Pandemie ist eine Veranstaltung mit Hunderten Feiernden, die eng beieinander tanzen, kaum vorstellbar. Die Entscheidung, die Fête de la Musique in diesem Jahr nicht wie ursprünglich geplant stattfinden zu lassen, trafen die Organisatoren vom Greifswald International Students Festival (Gristuf) bereits im April, nachdem Großveranstaltungen untersagt wurden.

Anzeige

Frust über Absagen

„Es war frustrierend“, sagt Kaja Fünderich von Gristuf. Nicht nur das die Fête de la Musique in diesem Jahr ausfällt, auch das International-Festival, das alle zwei Jahre stattfindet, wurde abgesagt. Bei diesem treffen sich Studierende aus der ganzen Welt für eine Woche in Greifswald, um sich bei Workshops und Kulturveranstaltungen auszutauschen.

Weitere OZ+ Artikel

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

„Das ist jetzt alles verpufft“, fügt Fünderich an. Hinzu komme, dass es einige Freiwillige geben würde, die es extra nur für das Festival nach Greifswald gezogen hat, wie Lea Becker erklärt: „Sie haben zwar trotzdem eine schöne Zeit gehabt, aber das, wofür sie extra ein Jahr gekommen sind, findet nun nicht statt. Das ist bitter.“

Künstler kommen zeitversetzt ins St. Spiritus

Zeitgleich mit der Entscheidung, die Fête de la Musique abzusagen, kamen Jasmin Dressler und Tom Güldner von Radio 98eins auf die Idee, die Veranstaltung ins Radio zu verlegen. 14 Künstler werden am kommenden Sonntag im Sozio-kulturellen Zentrum St. Spiritus auftreten. Zwar ohne Publikum, aber für jeden hörbar auf der UKW-Frequenz 98.1.

Los geht’s am Sonntag um 10 Uhr morgens mit Turtleneck, die Hip-Hop, Reggae und Funk präsentieren. Das Abendprogramm gestalten unter anderem ab 18 Uhr Eva und die Einwegflaschen oder um 21 Uhr die Rock ’n’ Roller von Boogy Trap musikalisch mit. Beendet wird der Tag mit zwei DJ-Sets.

Tom Güldner und Jasmin Dressler von Radio 98eins sowie Lea Becker und Kaja Fünderich von Gristuf freuen sich gemeinsam mit Imke Freiberg vom St. Spiritus, dass die Fête de la Musique zwar anders, aber trotzdem in diesem Jahr stattfindet (v.l.). Quelle: Christin Lachmann

Zeitversetzt werden die Künstler über den Tag verteilt im St. Spiritus aufschlagen. „Bei einigen wird es bereits am Vortag den Soundcheck geben“, wie Tom Güldner, Vorstandsmitglied bei Radio 98eins erklärt. „Man kann es sich wie eine Einbahnstraße vorstellen. Während der eine Künstler hinten aufbaut, baut der nächste Künstler nach vorne hin wieder ab. Es wird auch zwei Leute vor Ort geben, die dafür sorgen, dass die Einbahnstraße eingehalten wird.“

Ziel des Ganzen sei es, so wenig Menschen wie möglich gleichzeitig vor Ort zu haben. Um keine langen Pausen während des Umbaus entstehen zu lassen, werden die Künstler zwischendurch noch interviewt. Während die Bands, Chöre oder Solo-Künstler normalerweise vor den Bühnen bejubelt werden, müssen sie dieses Mal auf Applaus verzichten: „Als Crew müssen wir still sein und dürfen erst nach dem Auftritt sagen, wie wir es fanden. Für einige Künstler ist das natürlich befremdlich“, fügt Güldner an.

Neu sind die Liveübertragungen aus dem St. Spiritus nicht. Seit April treten jeden Donnerstag Künstler in der Kultureinrichtung auf.

Trotz Corona: Tanzen ist erlaubt

Neben der Chance für noch unbekannte Künstler, sich einem breiteren Publikum vorstellen zu können, macht die Fête de la Musique vor allem das Tanzen unter freiem Himmel zu einem besonderen Ereignis. Darauf müssen Musikfreunde in diesem Jahr wohl nicht verzichten. Geplant ist, an fünf verschiedenen Standorten, darunter vor der Stralsunder Straße 10 (Straze), der alten Mensa oder dem Begegnungszentrum Schwalbe in Schönwalde II, Boxen aufzustellen.

„Vor Ort werden dann zwei bis drei Leute von uns sein, die darauf achten, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Wir haben bereits Anträge bei der Stadt gestellt und sind optimistisch, dass das klappt“, erklärt Kaja Fünderich, denn nicht nur das Erleben, sondern auch das Gestalten von Kultur viel gebe, wie sie sagt.

Das komplette Programm der diesjährigen Fête de la Musique gibt es auf www.fete-greifswald.de/programm.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Christin Lachmann