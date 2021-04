Greifswald

Die Veranstalter des Greifswalder Literaturfrühlings planen voraus und organisieren die Events größtenteils online. Zum achten Mal bringt das Soziokulturelle Zentrum St. Spiritus mit seinen Kooperationspartnern Lesungen, Konzerte und Ausstellungen auf den Weg, auch im zweiten Frühling der Pandemie.

„Bei einigen Veranstaltungen hoffen wir noch, dass Publikum erlaubt ist. Sollte das jedoch nicht möglich sein – wonach es gerade aussieht –, dann streamen wir“, sagt Imke Freiberg, Leiterin des St. Spiritus. Einzig die Lesung mit der Autorin Lisa Kränzler am 24. April im Kulturhaus Straze würde ausfallen, wenn keine Präsenzveranstaltungen möglich sind.

Fensterausstellung bis 10. April

Derzeit können Interessierte noch bis Sonnabend die Fensterausstellung der schönsten deutschen Bücher 2020 sehen, ausgestellt im Koeppenhaus, der Buchhandlung Hugendubel am Markt und der Galerie Schwarz im Westend. Die Stiftung Buchkunst wählte dafür Bücher aus, die in Gestaltung, Verarbeitung und Konzeption vorbildlich sind.

Über den gesamten Monat verteilt finden Buchfreunde online verschiedene Angebote. „Das Angebot der Stadtbibliothek, unser Radiokonzert mit der Liedermacherin Seentaucherin und die Lesungen der Lesebühne sowie die Lesung zum Literaturpreis MV sind generell online geplant“, sagt Imke Freiberg.

Die Liedermacherin aus der Seenplatte präsentiert sich live auf Radio98 eins am 15. April um 19 Uhr und verbindet dabei Gesang und Lyrik. Zum Welttag des Buches am 23. April lädt die Stadtbibliothek um 9 Uhr Schulklassen zu einer interaktiven digitalen Lesung mit der Autorin Maja Nielsen ein. Sie nimmt die Kleinen mit auf die Spur der Menschenaffen, die jahrelang von der Forscherin Jane Goodall begleitet wurden. Für ihren Bericht hat die Forscherin Maja Nielsen ihre Erlebnisse geschildert. Anmeldungen sind direkt unter a.toeppner@greifswald.de bei der Stadtbibliothek möglich.

Kreative Schreiber gesucht

Wer seinen Text im Radio hören möchte, kann unter dem Motto „Drinnen & Draußen“ an einem Schreibwettbewerb teilnehmen und seinen Beitrag an stilles@gmx.de senden. In der Übertragung von „Das stille Wörtchen“ werden ausgewählte Stücke am 24. April um 18 Uhr auf Radio98 eins vorgelesen.

Am 25. April findet im St. Spiritus oder online eine Bilderlesung mit Cindy Schmid statt. Gelesen wird aus dem Kinderbuch „Der Miesepups auf dem Mond“. Zwei Tage später lädt das Schnuppe Figurentheater entweder vor Ort im St. Spiritus (Anmeldung unter Tel. 03834 8536 4444) oder online um 17 Uhr zum Kindertheater ein.

Lyrik auch aus Greifswald steht am 29. und 30. April im Mittelpunkt: Tobias Reußwig, Gewinner des Literaturpreises MV 2020, und Slam-Poetin Theresa Steigleder stellen ab 20 Uhr auf Radio98 eins gesammelte Texte aller Finalistinnen und Finalisten des Literaturwettbewerbs vor. Am 30. April überträgt das Radio ab 19 Uhr eine Lesung aus „Der, der der, die die Disteln pflückte, einen Korb gab oder Pommes fürs Gehirn!“, eine Sammlung von Texten von Greifswalder Poetry Slammern. Sollte es erlaubt sein, findet stattdessen ein Poetry Slam für unter 20-Jährige mit Publikum statt, Anmeldung unter: U20.Poetry@gmail.com

Von Christopher Gottschalk