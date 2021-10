Greifswald

Mit dieser Entscheidung haben die Mitarbeiter des Mensaclubs möglicherweise Schlimmeres verhindert: Weil bei einem Clubmitarbeiter ein Corona-Schnelltest positiv ausgefallen ist, blieb der Studentenclub am Sonnabend geschlossen. „Für unsere Gäste hätte das ein zu hohes Risiko bedeutet, wenn wir dennoch geöffnet hätten“, sagt Nils, erster Vorstand des Mensaclubs. Dabei handelt es sich um einen ehrenamtlichen Verein, der regelmäßig sonnabends Feiern in der Alten Mensa am Schießwall veranstaltet.

Am vergangenen Freitag haben sich laut dem Vorstandsmitglied die Mitarbeiter getroffen, um die Veranstaltung vorzubereiten. Vor jeder Schicht würden sich die Mitglieder testen, um auf Nummer sicher zu gehen – obwohl alle vollständig gegen Corona geimpft seien. Bei dieser standardmäßigen Kontrolle am Sonnabendvormittag schlug der Schnelltest des Mitarbeiters an. „Nur Mensaclubmitglieder waren mit der Person in Kontakt. Sie war seit mehreren Wochen nicht auf einer Party im Einsatz“, betont das Vorstandsmitglied.

Party am Sonnabend steht noch nicht fest

Achim Froitzheim, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald, sagt auf OZ-Nachfrage, dass das Gesundheitsamt von einem positiven Schnelltestergebnis aus Greifswald wisse. Dieses hätte das Gesundheitsamt aber nicht mit Feiern des Mensaclubs in Verbindung gebracht, sodass keine Kontaktnachverfolgung für die Gäste stattfinde.

Ob sich die Türen an diesem Sonnabend wieder öffnen, sei noch nicht entschieden, teilt der Mensaclub-Vorstand mit. Die Mitarbeiter würden sich in den kommenden Tagen allesamt erneut testen lassen, um weitere Infektionen auszuschließen. Kontaktpersonen des infizierten Mitarbeiters seien von vornherein von einer Schicht am kommenden Sonnabend ausgeschlossen.

Mensaclub setzt auf 2G-Regel

Seit Mitte Oktober setzt der Mensaclub wie auch andere Veranstalter in Greifswald auf die 2G-Regelung, nach der nur Gäste in den Club dürfen, die entweder vollständig gegen Corona geimpft sind oder eine Erkrankung hinter sich haben. Damit haben laut Angaben des Mensaclubs bis zu 500 Leute in den Räumlichkeiten Platz. Wie schnell es trotz 2G-Prinzips zu Masseninfektionen auf Partys kommen kann, zeigte sich erst kürzlich, nachdem sich im Berliner Club „Berghain“ mindestens 28 von 2500 Partygästen infiziert hatten.

In Greifswald steckten sich in den Räumen des BT-Clubs bei einer Party Anfang August trotz vorheriger Schnelltests unter dem 3G-Prinzip insgesamt 16 Gäste mit dem Coronavirus an. Der Landkreis rief dazu auf, dass sich alle Gäste, die an diesem Abend dort gefeiert haben, mittels PCR-Test testen lassen sollen. Von wem die Infektion ausgegangen ist, konnte damals nicht geklärt werden – womöglich handelte es sich um mehrere Personen, hieß es damals vom Landkreis.

Von Christopher Gottschalk