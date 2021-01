Greifswald

Massiver Unterrichtsausfall aufgrund der Erkrankung eines Lehrers, wiederkehrende Vertretungsstunden mit anderen Lehrkräften, geringe Wissensvermittlung aufgrund der Corona-Pandemie und mangelnde Unterstützung durch die Schulleitung. Der Inhalt des zweiseitigen Schreibens, das Schüler einer 13. Klasse des Fachgymnasiums am Regionalen Beruflichen Bildungszentrum ( RBB) des Landkreises Vorpommern-Greifswald noch vor Jahresfrist an das Bildungsministerium in Schwerin schickten, wiegt schwer. Da schwingen erhebliche Ängste, aber eben auch Vorwürfe mit.

„Ich mache mir große Sorgen um mein Abitur, denn der Unterrichtsausfall begann schon in der 11. Klasse. Wenn wir nach Neujahr nicht zusätzlich Unterricht bekommen oder etwas anderes passiert, sehe ich für die Prüfungen schwarz. Bislang lässt uns die Schule im Regen stehen“, kritisiert Marie Krüger*. Sie ist Schülerin der Klasse FGW 81, die insbesondere den Ausfall im Fach Betriebs- und Volkswirtschaftslehre bemängelt.

Bereits in der elften Jahrgangsstufe habe es neben „kleinen Lücken“ einen „zwölfwöchigen Ausfall des Lehrers“ gegeben. In den letzten drei Wochen jenes Schuljahres sei zwar eine Vertretung gekommen, die aber „konnte die vorgegebenen Themen lediglich anreißen“, heißt es in dem Brief ans Ministerium.

Mehr Wiederholung als neues Wissen

Auch die 12. Klassenstufe sei nicht besser verlaufen. Während das erste Halbjahr noch relativ vollständig unterrichtet worden sei, habe es ab März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie hauptsächlich Wiederholungen des Unterrichtsstoffs gegeben. Wiederholungen kennzeichneten auch den Start der 13. Klasse im Herbst. „Darauf folgte ein dreiwöchiger Ausfall des Lehrers“, heißt es im Brief.

„Wir haben uns dann an die Schulleitung gewandt und um Unterstützung gebeten. Doch anstatt Hilfe zu erhalten, wurde uns gesagt, dass man sich eben keinen Lehrer backen kann“, berichtet Anne Meyer*, ebenfalls Schülerin des Fachgymnasiums. Auch sie befürchtet, den prüfungsrelevanten Unterrichtsstoff nicht mehr nachholen zu können.

Kein richtiger Digitalunterricht

Die Corona-Pandemie verstärke das Problem des Lehrerausfalls noch. Denn „die Vertretung der Vertretung“, so Marie Krüger, täte sich schwer, nicht zuletzt wegen fehlender Erfahrung als Lehrkraft, so ihre Einschätzung: „Die Wissensvermittlung ist eher konfus, nicht strukturiert“, kritisiert die 18-Jährige. Zudem habe es auch keinen Digitalunterricht vor Weihnachten gegeben. Den Schülern seien lediglich Aufgaben zugeschickt worden. Wie es angesichts der weiter geltenden Beschränkungen zur Eindämmung des Corona-Infektionsrisikos weitergehen soll – unklar. Der letzte Schultag sei Ende März, danach stünden die Prüfungen bevor.

Schulleitung ist verstimmt

Bei der Schulleitung des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums kommt der Hilferuf in Richtung Schwerin nicht gut an. Schulleiterin Cornelia Kropidlowski erfährt erst im Zuge der OZ-Recherche von dem Brief der Klasse FGW 81 und reagiert verstimmt. Auf Fragen zum Unterrichtsausfall und möglichen Lösungen werde sie nicht antworten, teilt sie der Redaktion in einer E-Mail mit und verweist an das Ministerium. „Nur so viel“, schreibt Kropidlowski: „Das Abitur ist nicht gefährdet, wenn die Schüler lernen.“ Die Gymnasiasten macht diese Bemerkung nur fassungslos.

Ministeriumssprecher Henning Lipski teilt auf OZ-Anfrage mit, dass sich der Ausfall laut Schulleitung des RBB gar „nicht so kritisch“ darstelle wie von den Schülern beschrieben. Wie viel Unterricht konkret verloren ging, weiß er jedoch nicht, denn „für die Schuljahre 2019/2020 und 2020/2021 wurde die jährliche Erhebung der zur Vertretung angefallenen und ausgefallenen Stunden aufgrund der Corona -Pandemie ausgesetzt“.

Zwei Besetzungsverfahren laufen

Die vorhandenen Ausfälle seien in der Tat auf Erkrankungen vorhandener Lehrkräfte zurückzuführen, bestätigt Lipski. „Zum großen Teil wurden kurzfristige Krankschreibungen eingereicht, die eine befristete Ausschreibung von Vertretungslehrkräften nicht ermöglichen“, berichtet der Sprecher. Zudem würden derzeit für zwei ausgeschriebene unbefristete Lehrerstellen Besetzungsverfahren laufen. Weitere unbesetzte Stellen gebe es nicht. Doch wie kann nun den Schülern der FGW 81 geholfen werden?

Laut Lipski ist es nicht möglich, Prüfungen so anzupassen, dass ausgefallener Unterrichtsstoff erst gar nicht in den Aufgabenstellungen auftaucht. Schließlich seien die Prüfungen zentral erstellt. Der Pressesprecher verweist stattdessen auf das normale Prozedere: „Die Schule wird die Schüler in Tutorials und zusätzlichen Konsultationen auf die Prüfung neben dem normalen Unterricht vorbereiten.“ Der ursprüngliche Fachlehrer sei wieder gesundgeschrieben. Er könne zwar nur im Distanzunterricht beschulen, aber der sei dem Präsenzunterricht gleichwertig, so Lipski. Zudem sei den Schülern Zusatzunterricht angeboten worden, der jedoch nur teilweise wahrgenommen wurde.

Für Marie Krüger, Anne Meyer und ihre Mitschüler bleibt es eine unbefriedigende Situation. Auch mit Blick auf jüngere Mitschüler finden sie das Handeln verantwortungslos: „Die Schule hatte keinen Wirtschaftslehrer und trotzdem richtete sie im Herbst eine neue 11. Klasse mit dem Schwerpunkt Betriebs- und Volkswirtschaftslehre ein. „Was ist das denn für ein Fachgymnasium“, moniert Krüger. (*Namen v.d. Red. geändert)

Von Petra Hase