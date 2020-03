Wegen Corona: Greifswalder Verein verschiebt Jugendweihe

Vorpommern-Greifswald

Bühne, Rampenlicht, Festrede und Applaus: Es sollte der bislang schönste Tag im Leben der 14-Jährigen werden – die Jugendweihe im Großen Haus des Theaters Vorpommern. Doch aufgrund der Corona-Epidemie fällt auch diese Veranstaltung im April flach. Vorerst.

Das heißt: „Wir werden sie verschieben. Wir haben darüber im Vorstand beraten und souverän entschieden“, versichert Marian Kummerow, Geschäftsführer des Kinder- und Ferienvereins KFV) in Greifswald. Der KFV organisiert in diesem Jahr für 380 Heranwachsende in Greifswald, Gützkow, Neuenkirchen, Lubmin und Loitz die Jugendweihe als festlichen Übergang von der Kindheit zum Jugend- und Erwachsenenalter.

Betroffene Familie ist glücklich

„Wir hoffen, die Veranstaltungen noch vor den Sommerferien nachholen zu können.“ Marian Kummerow, Geschäftsführer des KFV Quelle: OZ

„Wir sind total happy, dass der Verein die Jugendweihe zu einem späteren Zeitpunkt ausrichten wird. Denn zunächst hatten wir große Bedenken und rechneten schon damit, dass die Veranstaltung ersatzlos gestrichen wird“, sagt Silke Ladwig aus Steffenshagen. Ihr Sohn Jazz, der eigentlich am 18. April mit vielen Gleichaltrigen die Jugendweihe erhalten sollte, freue sich weiterhin sehr auf diesen Festtag. „Außerdem war unsere Planung natürlich schon voll abgeschlossen, alle Einladungskarten verschickt“, erzählt seine Mutter.

Nun benachrichtige die Familie alle Gäste per Telefon, dass am geplanten Tag keine Zusammenkunft stattfinde. „Da wir einen großen Hof haben, wollten wir zu Hause feiern“, sagt Ladwig. Nur das Mittagessen im Restaurant müsse daher storniert werden. Was bleibe, ist die Zuversicht auf eine gelingende Jugendweihe an einem anderen Wochenende in diesem Jahr.

Festhalten an Jugendweihe im Mai

Wann genau das sein wird, steht in den Sternen. „Keiner weiß, wie lange der Zauber anhält. Momentan gehen wir noch davon aus, dass die zwei für den 30. Mai geplanten Veranstaltungen mit 130 Teilnehmern stattfinden können“, sagt Marian Kummerow. Die Termine am 11. und 18. April hingegen seien gecancelt.

„Wir hoffen, sie noch vor den Sommerferien nachholen zu können“, fügt er hinzu. Ein kompletter Ausfall sei keine Option. „Wir wollen den Familien natürlich dieses schöne Ritual in festlicher Atmosphäre ermöglichen“, so Kummerow. Der Verein engagiert sich auf diesem Gebiet seit 1992. Die Zahl der Jugendweiheteilnehmer ist seit vielen Jahren konstant.

Alle Familien erhalten Brief

In der vergangenen Woche seien wegen der zunächst unklaren Lage viele Anfragen besorgter Eltern eingegangen. Nun informieren er und seine Kollegin Danela Rotsch alle Betroffenen. „Wir haben zum Glück von allen Familien Telefonnummern“, sagt der KFV-Chef. Mütter und Väter reagierten sehr verständnisvoll. „Alle sind dankbar, dass wir die Jugendweihe nicht ausfallen lassen, sondern nur verschieben“, so der Greifswalder. Allerdings müssen geplante Jugendstunden, wie etwa Besuche bei Gericht, ersatzlos ausfallen.

Am Montag habe er neben den Telefonaten für alle Familien einen Brief formuliert, in dem unter anderem auch ein paar Hinweise aufgelistet seien, woran unbedingt gedacht werden müsse – etwa die Stornierung der Restaurant-Buchung. Das Schreiben werde allen postalisch zugestellt.

Verein Jugendweihe MV verschiebt ebenfalls

Ähnlich verfährt der Verein Jugendweihe MV, der für den 11., 18. und 25. April Veranstaltungen in Löcknitz, Heringsdorf und Wolgast vorbereitete. „Sie finden erst einmal nicht statt, werden verschoben, wahrscheinlich bis nach den Sommerferien“, sagt Silvia Myrach von der Regionalstelle in Anklam. Derzeit gehe der Verein noch davon aus, dass die für Mai geplanten Feierstunden in Gützkow, Ueckermünde und Anklam Bestand haben. „Wir informieren alle Eltern per Telefon oder E-Mail. Sie reagieren bislang sehr verständnisvoll“, sagt Myrach.

Die Regionalstelle organisiert in diesem Jahr für rund 400 Heranwachsende die Jugendweihe. Der in ganz MV beheimatete Verein hat landesweit 25 Veranstaltungen geplant. Wie Geschäftsführer Jörg Ahlgrimm gegenüber der OZ erklärte, habe der Verein vor dem landesweiten Komplettverbot von Veranstaltungen noch in Betracht gezogen, die Feierstunden zu verkleinern. „Aber das wollten wir den Jugendlichen auch nicht zumuten. Die freuen sich so auf diese ganz besondere Feier, dass wir sie lieber komplett nachholen, als sie vor einem leeren Saal durchzuziehen.“

