Es sollte ein Zeichen der Solidarität und Verbundenheit in der momentan schwierigen Corona-Zeit zwischen Swinemünde, Heringsdorf und den katholischen Gemeinden auf deutscher und polnischer Seite der Insel Usedom sein. Am Montagnachmittag trafen sich auf Einladung der Heringsdorfer Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) an der Brücke zum Grenzübergang Garz der Swinemünder Stadtpräsident Janusz Zmurkiewicz und mehrere Kirchenvertreter aus Swinemünde, Misdroy und Zinnowitz, um Osterkerzen der katholischen Kirchengemeinden auszutauschen.

Die Treffen zu Ostern finden bereits seit 20 Jahren an der deutsch-polnischen Grenze statt und werden als Zeichen der Versöhnung und Zusammenarbeit der beiden Nationen gewertet. „Der Ort und der Anlass sind symbolisch. Ostern ist der Sieg des Lebens und der Hoffnung. Trotz der Tatsache, dass uns die Grenzen heute wegen Corona erneut trennen, hoffe ich, dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam durchstehen werden“, sagte Żmurkiewicz am Grenzübergang Garz.

Bürgermeisterin lud Stadtpräsidenten ein

Das Treffen hätte normalerweise nicht stattfinden können, denn sowohl auf deutscher als auch auf polnischer Seite gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen. Die Grenzen beider Länder sind dicht, Mecklenburg-Vorpommern hat Ausgangsbeschränkungen verhängt, an die sich der Großteil der Bevölkerung hält.

Dazu zählt – und die Heringsdorfer Bürgermeisterin verweist in ihren regelmäßigen Videobotschaften auf der Homepage der Gemeinde stets darauf – das Zuhausebleiben der Menschen. Spaziergänge sind nur allein oder mit Partner beziehungsweise Kindern gestattet.

Dicht an dicht beim Gruppenfoto

Dennoch hatte sich Bürgermeisterin Marisken für den symbolischen Osterkerzentausch entschieden – und der Swinemünder Stadtpräsident war ihrer Einladung gefolgt. „Von Beiden werden die vorgeschriebenen Hygienevorschriften mit Einhaltung des Sicherheitsabstandes sowie Tragen eines Mundschutzes eingehalten“, hieß es im Vorfeld des Termins aus dem Ahlbecker Rathaus.

Doch genau diese Sicherheitsvorschriften und deren Ein- beziehungsweise Nichteinhaltung verursachten nach der Veröffentlichung von Fotos und Videos vom Treffen an der Grenze in Garz einen Sturm der Entrüstung auf deutscher und polnischer Seite. Besonders das Gruppenfoto und das Dicht-an-Dicht beim Austausch von Ostergeschenken sorgten für Unmut, weil von Sicherheitsabstand dort keine Rede sein kann.

Erste Corona-Fälle in Swinemünde

Es sei eine Missachtung der großen Leistungen der Ärzte, Pflegekräfte und aller stillen Helden, die im Kampf gegen Corona unermüdlich im Einsatz sind, heißt es bei Facebook. Zudem hat Swinbemünde seit Montag auch die ersten beiden Coronafälle – ein Mann und eine Frau mittleren Alters werden nun stationär im Krankenhaus in Stettin behandelt.

Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken traf sich am Grenzübergang Garz auf der Insel Usedom mit dem Stadtpräsidenten von Swinemünde, Janusz Zmurkiewicz und Vertretern katholischer Kirchengemeinden, um Osterkerzen und Geschenke auszutauschen. Quelle: Sławek Ryczyński

Sturm der Entrüstung im Netz

„Meiner Meinung nach sehr rücksichtslos ... Familien leiden, weil sie ihre Feiertage getrennt verbringen werden. Für mich ist so etwas jetzt nicht angemessen“, kommentiert Diana Skrocka aus Swinemünde das Treffen. Der Heringsdorfer Gemeindevertreter Sebastian Antczak ( CDU) schreibt: „Viele polnische sowie deutsche Bürger sind sehr sauer! Ich auch! Dieses Video und was an der Grenze passiert ist, ist ein Skandal und eine Backpfeife für alle, die im Kampf gegen Corona Zuhause sitzen. Auch wenn es nicht absichtlich war. In Zeiten der Solidarität und der Pandemie sollten alle zusammenhalten und an einem Strang ziehen. Und auch die eigenen ausgesprochen Maßnahmen einhalten.“

Mike Pokorny äußert: „In ihrer Videobotschaft predigt die Bürgermeisterin, dass alle zu Hause bleiben sollen und dann so was.“ Piotr Maćkiewicz sagt: „Herr Żmurkiewicz hat Briefe nach Warschau geschrieben, um so schnell wie möglich die Grenze dicht zu machen. Viele Leute, ich auch, sind betroffen. Und hier so etwas!“ Johanna Arbeit, die zur Fraktion Kaiserbäderbündnis im Heringsdorfer Gemeindeparlament gehört, meint: „Für die Bürgermeisterin und den Stadtpräsidenten gelten wohl die Auflagen mit den Abstandsregeln nicht? Wenn jemand selbst aufruft, die Maßnahmen einzuhalten, sollte man selbst Vorbild sein.“ Und Frank Lettner verweist auf den Bußgeldkatalog bei Zuwiderhandlung gegen die von der Landesregierung erlassenen Regeln.

Rechtsaufsicht des Kreises verlangt Stellungnahme

Stinksauer sind auch Innenminister Lorenz Caffier und Landrat Michael Sack (beide CDU). „Als ich das Video im Netz sah, fehlten mir die Worte. Ich bin erstaunt, warum eine Verwaltungschefin glaubt, dass unsere erlassenen Regeln und Verfügungen für sie nicht gelten, wo sie doch gleichzeitig von mir sehr drastisch fordert, die Insel Usedom ganz besonders abzuschotten. Osterkerzen und -geschenke lassen sich austauschen, wenn Corona überstanden ist“, sagt er.

Caffier spielt damit auf die Aussage von Marisken an, die unlängst „mehr Eier“ von Caffier gefordert hatte. Dieser hatte seinerseits die Kritik gekontert.

Der Landrat von Vorpommern-Greifswald erklärt, dass die Untere Rechtsaufsicht die Bürgermeisterin zu einer Stellungnahme zum Treffen an der Grenze in Garz aufgefordert hat. „Wenn sie vorliegt, sehen wir weiter“, so Sack.

Stadtamt Swinemünde sieht keinen Verstoß

Und was sagen die Swinemünder Stadtbeamten dazu? „Alle Sicherheitsvorkehrungen wurden eingehalten, die versammelten Personen wurden mit Schutzmasken und Einweghandschuhen ausgestattet“, versichert Joanna Ścigała vom Swinemünder Stadtamt.

Von Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken war am Dienstag trotz mehrfacher Versuche keine Stellungnahme zu bekommen.

