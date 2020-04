Wegen Corona: Keine Veranstaltungen auf Wolgaster Eisenbahnfähre

Wolgast

Auch der Verein zum Erhalt des Dampffährschiffes „ Stralsund“ in Wolgast bleibt von der Coronakrise nicht verschont. So teilt der Vorstand mit, dass die für den 1. Mai geplante Eröffnung der Saison mit der vorgesehenen Sonderausstellung „ Buddelschiffe“ ausfallen. Auch der Kreativtag am 13. Juni und die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 130. Geburtstag des einzigartigen Technischen Denkmals, die am Wochenende vom 21. bis 23. August stattfinden sollten, wurden abgesagt.

Dieses Buddelship mit einer Miniatur-Dampffähre im Inneren sollte ebenfalls in der Ausstellung auf der Eisenbahndampffähre "Stralsund" in Wolgast gezeigt werden. Quelle: GUNNAR GOTTER

Fährschiff ,,Stralsund'' im Hafen von Wolgast. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Freunde der Dampfeisenbahnfähre „ Stralsund“ konzentrieren sich nun auf das Jahr 2021 und planen, dann die für dieses Jahr vorgesehenen Veranstaltungen nachzuholen. Die Termine werden vom Verein rechtzeitig auf Homepage des Dampffährschiffes unter www.dampffaehrschiff-wolgast.org bekanntgegeben.

Von Cornelia Meerkatz