Die Musikschulen des Landkreises Vorpommern-Greifswald spielen am Sonntag 18 Uhr gemeinsam „Freude schöner Götterfunken“ – und wollen damit Hoffnung in Corona-Zeiten spenden. Gespielt wird auf Balkonen, Terrassen, an der Haustür und am Fenster. Mitbürger sind zum Mitsingen aufgefordert.