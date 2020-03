Wegen der Corona-Krise bleibt das Stadthaus in Greifswald vorerst geschlossen. Bürger, die wichtige Anliegen haben, können die Mitarbeiter per Telefon oder E-Mail erreichen. Bewohnerparkausweise, die in Kürze ablaufen, wurden automatisch verlängert. Wer Wohngeld beantragen möchte, sollte sich genau informieren.