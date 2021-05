Wegen Corona-Schließung: Noch-Theater-Chef Dirk Löschner bangt um letzte Produktionen

Stralsund/Greifswald

„Sollte es ab Juni für die Theater wirklich noch Lockerungen geben, werden wir von Montag bis Sonntag durchspielen“, sagt der Noch-Intendant des Theaters Vorpommern, Dirk Löschner. Sein Ziel ist, möglichst noch viele der in den letzten Wochen und Monaten fertiggestellten Produktionen auf die Bühne zu bringen. Denn die Zeit drängt mächtig, weil das Haus ab 3. Juli in die tariflich vorgesehene Sommerpause geht. Und eine Übernahme der fertigen Inszenierungen in die neue Spielzeit hat der neue Intendant Ralf Dörnen bereits ausgeschlossen.

Neun Produktionen liegen bereits auf Halde

Insgesamt geht es um neun Produktionen, die derzeit im Theater Vorpommern sozusagen auf Halde liegen: fünf für die große und vier für die kleine Bühne. Die Stücke wurden seit der Theaterschließung am 1. November 2020 produziert bzw. weiter geprobt.

Dazu gehören neben dem Musical „Dracula“, die Oper „Drei Wasserspiele“ sowie die Schauspielinszenierungen „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ und die „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“. Auch das Ballett „Debussy/Gershwin“ hat noch kein Publikum erlebt. Wenn es gelingt, sollte es wenigstens auch noch ein Philharmonisches Konzert geben, hofft Löschner.

Kurzfristiger Spielplan ab Juni angedacht

Das Theater sei in der Lage, fix einen Spielplan zu erstellen. Das wohl größere Problem wäre seiner Meinung nach, die Zuschauer schnell zu informieren, damit der Kartenvorverkauf anlaufen könne. Deshalb wäre es sehr hilfreich, wenn sich die Landesregierung möglichst bald auf einen Termin zur Wiedereröffnung der Theater durchringen könnte, wenn sie das denn will. Leider fehle aber momentan jegliches Signal, bedauert er. „Wir haben einfach nicht die Lobby, die sich lautstark bemerkbar macht. Über alles Mögliche werde geredet“, sagt der langjährige Theaterchef, „nur nicht über die Kultur.“ Hoffnung macht ihm jedoch die geforderte Öffnung des Landrates von Vorpommern-Rügen. Ab dem 1. Juni möchte Stefan Kerth (SPD) nicht nur Hotels wieder öffnen, sondern auch kulturelle Veranstaltungen wieder möglich machen. Damit könnte immerhin in Stralsund und auf Rügen bereits gespielt werden. Doch auch hier gilt: Kerths Plan braucht die Zustimmung der Landesregierung.

Theater Vorpommern hat gute Sicherheitskonzepte – aber trotz niedriger Inzidenzen keine Lobby in Schwerin

Laut Löschner würden die Theater über hervorragende Sicherheitskonzepte verfügen, angefangen bei den Be- und Entlüftungssystemen, die Aerosolen keine Chance geben, bis hin zu den seit langem vorhandenen Testmöglichkeiten. „Wir haben den zuständigen Stellen sehr viel zugearbeitet. Leider ohne Erfolg“, gibt sich Dirk Löschner fast resigniert. „Das einzige, was wir zu hören bekamen, waren warme Worte aus dem zuständigen Ministerium“, erklärt er. Besonders stößt dem Intendanten auf, dass es für Neustrelitz und Schwerin Ausnahmegenehmigungen für deren Open Airs gibt, obwohl die Inzidenzen dort weit über denen von Stralsund und Putbus liegen und gelegen haben. Das Theater Vorpommern habe gebetsmühlenartig, wie Löschner betont, darum gerungen, ebenfalls eine Chance für ein solches Einstiegszenario zu bekommen. Bereits im März habe er deshalb gemeinsam mit dem Intendanten des Volkstheaters Rostock ein Modellprojekt auch für Vorpommern-Rügen anschieben wollen. Aber er fand kein Gehör bei den zuständigen Stellen. .

Open Air in Greifswald bereits abgesagt

Das einzig geplante Open Air „Robin Hood, König von Sherwood Forest“, das in der Klosterruine Eldena in Greifswald für Kinder ab acht Jahren aufgeführt werden sollte, hat das Theater deshalb schon vor Wochen abgesagt. „Das mussten wir zugunsten der größeren Produktionen tun“, erklärt Löschner. Denn erschwerend fürs Haus kommt ja in diesem Jahr hinzu, dass fast zwanzig Künstler wegen des Intendantenwechsels das Theater verlassen werden. Ihnen soll aber die Möglichkeit gegeben werden, sich auf der Bühne von ihrem Publikum zu verabschieden, betont Löschner. Natürlich möchte auch er das selber nach neun Jahren Intendanz tun. „Es wäre nicht schön, wenn der Abschied jetzt still und heimlich erfolgen müsste“.

Festkonzert für das Theater Putbus am 6. Juli

Ursprünglich waren ja zwei Shows zum Spielzeitende in Stralsund am 25. Juni und in Greifswald am 26. Juni geplant. Die fallen natürlich aus. An einem anderen Termin hält Löschner dagegen fest. Das ist der 6. Juli, der schon in die Theaterpause fällt. An diesem Tag soll das 2020 wegen Corona ausgefallene Festkonzert zum 200. Bestehen des Theaters Putbus nachgeholt werden. „Wir sind derzeit dabei, gemeinsam mit der Stadt Putbus und dem Landkreis Vorpommern-Rügen auch eine Open-Air-Variante vorzubereiten“, sagt er. Die sei für den Fall gedacht, dass Veranstaltungen im Inneren auch im Juli noch nicht oder nur sehr begrenzt möglich sein werden.

