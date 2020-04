Wegen Corona: Stilles Gedenken an 75 Jahre kampflose Übergabe von Greifswald

Greifswald

Die kampflose Übergabe Greifswald am 30. April 1945 gehört zu den bedeutendsten Ereignissen des 20. Jahrhunderts in der Hansestadt. Doch das Gedenken wird im 75. Jahr nach der Übergabe der Stadt an die sowjetischen Truppen ein stilles sein. Wegen der Corona-Pandemie fallen alle Veranstaltungen aus.

Eine große Festveranstaltung hatte die Stadtverwaltung ohnehin nicht vorgesehen. Die am 30. April geplante Vorstellung eines neuen und von Stadtarchivar Uwe Kiel herausgegebenen Buches über „Die unbekannten Retter Greifswalds“ hätte dafür ein Anlass sein können, wie Stadtsprecherin Andrea Reimann sagte. Doch mit der Corona-Krise und dem Veranstaltungsverbot seien alle Planungen eingestellt worden.

Entbehrungen nicht vergleichbar

Mit einer Friedensandacht im Dom wollte die Domgemeinde an das historische Ereignis erinnern. Stattdessen veröffentlichte Dompfarrer Tilman Beyrich auf der Homepage der Domgemeinde einen Text, in dem er Bezug auf die Greifswalderin Milli Hermanns nimmt, die in ihrem Tagebuch von der sich nähernden Front, der Flüchtlingssituation und den „Parlamentär-Autos“ berichtet, die den Russen in der Nacht zum 30. April entgegenfuhren, um die kampflose Übergabe zu verhandeln.

„Liest man heute – 75 Jahre später, in ganz unerwartet merkwürdigen Corona-Zeiten – dieses Tagebuch, dann geht einem vieles durch den Kopf: Was trägt im Leben? Worauf kommt es an, wenn die Normalität zusammenbricht? Was heißt es wirklich, wenn nichts mehr so ist, wie es mal war?“, so Beyrich.

„Wir profitieren bis heute davon“

Dennoch seien die Zeiten, so schwer sie auch heute sein mögen, nicht vergleichbar mit den Ereignissen. „Wie gut geht es uns heutigen, gemessen an dem, was unsere Großeltern damals durchmachten! Wie reich ist unser Land heute! Vor allem: Welch ein Segen ist es, in Friedenszeiten zu leben! All unsere gegenwärtigen Sorgen sind daran gemessen sehr klein.“

Rudolf Petershagen, ab Anfang 1945 Kampfkommandant von Greifswald, 1945-1948 sowjetische Kriegsgefangenschaft, 1952-1955 Haft in Landsberg und Straubing, 1955 Greifswalder Ehrenbürger. Quelle: HGW

Auch Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) erinnerte an den Mut der Gruppe von Greifswaldern, durch die die Hansestadt unzerstört blieb. „Wir verdanken ihnen den Erhalt unserer Stadt. Davon profitieren wir bis heute“, sagte er. Das damalige Geschehen sei eine stete Anfrage an die Wertmaßstäbe unseres heutigen Handelns.

Neben der Friedensandacht wurden auch die im Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus geplante Aufführung des zweiten Teils der DDR-Filmserie „Gewissen in Aufruhr“ nach dem gleichnamigen Buch von Rudolf Petershagen (1901–1969) sowie zwei Veranstaltungen des Pommerschen Künstlerbundes im Kunstladen in der Feldstraße gestrichen.

Leben riskiert, um Stadt vor der Zerstörung zu retten

Wenn es nach Adolf Hitler gegangen wäre, wäre auch Greifswald bis zum letzten Mann verteidigt worden. Mutige Männer unterschiedlicher politischer Ausrichtung vom Kommunisten bis zum NSDAP-Mitglied haben das verhindert und dafür ihr Leben riskiert.

Dreharbeiten zur DDR-Filmserie „Gewissen in Aufruhr“, der nach dem autobiografischen Buch von Rudolf Petershagen entstand. Panzer fuhren allerdings nicht vorm Rathaus vor. Quelle: Peter Binder

Greifswald blieb unzerstört. Dabei war die Stadt in der NS-Zeit so etwas wie eine Garnisonsstadt mit Universität. In Ladebow gab es einen Fliegerhorst, mehrere Infanteriebatallione hatten ihre Kasernen in der heutigen Beimler- und Mehringstraße, die der motorisierten Gendarmerie und der Flak standen an der Gützkower Landstraße.

Petershagen war Schlüsselfigur

Neben Stadtkommandant Petershagen waren sein Stellvertreter Oberst Otto Wurmbach und die von ihm für die Verhandlungen mit der Roten Armee bevollmächtigten Parlamentäre, der Unirektor Prof. Carl Engel und der Oberstarzt und Direktor der Medizinischen Kliniken Prof. Gerhardt Katsch, die entscheidenden Akteure. Sie fuhren in der Nacht zum 30. April dem aus Anklam anrückenden Truppen entgegen und hatten Erfolg.

Weil die kampflose Übergabe ohne Militär nicht möglich war, sei Petershagen die Schlüsselfigur, so Uwe Kiel aus Anlass des 60. Todestages von Petershagen. Er wurde in der DDR hoch verehrt. Andere Akteure wie der amtierende Oberbürgermeister Siegfried Remertz und Bürgermeister Richard Schmidt erhielten erst nach der Wende die verdiente Anerkennung. Sie waren wie Carl Engel im sowjetischen Speziallager Fünfeichen umgekommen. Auch die systematischen Vergewaltigungen durch Sowjetsoldaten gleich nach dem Einmarsch passten in der DDR nicht ins Bild.

Von Martina Rathke und Eckhard Oberdörfer