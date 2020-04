Wegen Corona: Till Demtrøder sagt Usedom Cross Country im Herbst ab

Heringsdorf

Normalerweise wäre in diesen Tagen die Einladung fürs „ Usedom Cross Country“ 2020 an Reiter aus ganz Deutschland versendet worden. Wäre ... Leider ist dieses Jahr alles anders.

„Mein Team und ich sind uns der aktuellen Problematik in der Coronakrise natürlich bewusst. Corona hat uns alle völlig unerwartet überrollt“, sagt Schauspieler und Veranstalter Till Demtrøder. „Da es derzeit keine Planungssicherheit für die kommenden Monate gibt, haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, das für September 2020 geplante Usedom Cross Country abzusagen. Wir tun das auch, weil wir denken, dass jeder unserer Sponsoren und Partner, ohne die diese große Veranstaltung nicht möglich ist, aktuell eigene Kämpfe und Sorgen durchzustehen hat “, sagt Demtrøder.

Werbeträger für den Tourismus

„Für uns ist diese Entscheidung viel mehr als nur die Absage eines geliebten Events und die Unterbrechung einer immerhin schon 15-jährigen Tradition“, fügt Till Demtrøder betrübt hinzu. Viele Urlauber und Pferdesportfans reisen jedes Jahr extra für das Event nach Usedom, um dabei zu sein. Die weit über die Grenzen von MV hinaus beliebte Veranstaltung sorgt nicht zuletzt durch die zahlreichen anwesenden TV-Stars für ein bundesweites mediales Interesse.

„Es ist ein großer Werbeträger für den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern mit seiner vielfach noch unberührten Natur“, hatte auch Schirmherr von Usedom Cross Country, Landwirtschaftsminister Till Backhaus ( SPD), bereits in den Vorjahren mehrfach betont. Die große Abschluss-Parade am Strand der Kaiserbäder mit über 80 Reitern und Hunden vor tausenden Zuschauern ist sonst alljährlich der Höhepunkt der Veranstaltung.

Zweiter Verlust nach Baltic-Lights-Absage

Mit der Absage vom Usedom Cross Country muss der Schauspieler den zweiten herben Verlust innerhalb von fünf Wochen hinnehmen. Mit seiner Hamburger Eventagentur „ExperiArts Entertainment“ veranstaltet Demtrøder auch das große Charity Schlittenhunderennen „Baltic Lights“ auf Usedom. Die für den 7. und 8. März vorgesehenen Rennen mussten abgesagt werden, obwohl schon alles aufgebaut war und alle Gäste und Musher (Schlittenhundeführer) bereits vor Ort waren. „Das hat uns mit voller Wucht erwischt, ein ganzes Jahr Vorbereitung wurde vernichtet“ sagt Till Demtrøder.

Allerdings: Bereits eine Woche nach dem geplanten Event Anfang März kam die große Welle der Auflagen, insofern waren die für das Baltic Lights angereisten Touristen praktisch die letzten, die überhaupt auf die Insel reisen durften. „Da ich mit vielen Hoteliers, Tourismusanbietern und Gastronomen in Mecklenburg-Vorpommern und gerade auch auf den Inseln befreundet bin, kenne ich die vielen Auswirkungen und Einzelschicksale nur zu gut, die sich jetzt aus den strengen Auflagen ergeben“, ergänzt der Veranstalter.

Auch ihm seien als Folge der geltenden behördlichen Bestimmungen alle aktuellen Agentur-Aufträge weggebrochen. „Wir können uns das Risiko eines weiteren Ausfalls nicht mehr erlauben“, sagt er. Demtrøder musste – wie viele andere Unternehmen auch – seine Agenturmitarbeiter auf Kurzarbeit setzen.

Demtrøder wirbt weiter um Unterstützung für Welthungerhilfe

Die Absage vom Usedom Cross Country bedeute aber auch, dass viele Spenden für die Welthungerhilfe nicht gesammelt werden können, macht der Schauspieler deutlich. Denn dies war stets der zentrale Mittelpunkt der Veranstaltungen von Till Demtrøder, der selbst aktiver Botschafter der Welthungerhilfe ist. „Wir dürfen nicht vergessen, dass bei aller verständlichen Angst vor dem Virus und den bedrohlich hohen Todeszahlen weltweit eine ganz andere Zahl dagegensteht. Rund drei Millionen Kinder sterben jährlich an den Folgen von Mangel- und Unterernährung Das sind etwa 8200 Kinder unter fünf Jahren täglich oder etwa alle zehn Sekunden ein Kind“, ergänzt der Hamburger nachdenklich. Wer gern helfen möchte, findet weitere Informationen unter www.welthungerhilfe.de.

Neue Ideen für Zeit nach Corona

Und dann kommt doch noch ein kleines Leuchten in seine blauen Augen. Er will auf jeden Fall weiterkämpfen für sein so be- und geliebtes Baltic Lights. „Ich habe trotz der Absage so viel Zuspruch erfahren und auch unter den Partnern der Veranstaltung eine starke Solidarität erfahren, die mich zu weiteren Planungen ermutigen“, sagt er. „Wenn ich im Land noch weitere Partner finde, die die Strahlkraft und Bedeutung unserer Events in der Region, aber auch in ganz Deutschland schätzen und mich unterstützen, habe ich noch viele neue Ideen für die Zeit nach Corona, die den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern ankurbeln“, sagt Till Demtrøder.

Von Cornelia Meerkatz