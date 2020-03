Swinemünde

Der Ausbruch vom Corona-Virus kann nun auch den Bau des Swine-Tunnels verzögern. Das Risiko besteht, da die TBM-Bohrmaschine in China gebaut wird. Der Auftragnehmer der Investition ist dennoch überzeugt, dass im Moment alles nach Plan verläuft, gibt jedoch zu, dass die Situation aufgrund des Virus’ ständig überwacht wird.

Auch in der Stadt Swinemünde gibt es Bedenken hinsichtlich der Verzögerungen. Geplant ist, die Bohrmaschine im Mai in China abzuholen und ab September auf der Baustelle in Swinemünde einzusetzen.

Abholtermin der Maschine könnte sich verschieben

„Ich befürchte, dass das Abholdatum auf Juni oder Juli verschoben wird. Im Moment läuft jedoch alles nach Plan, obwohl einige Teile tatsächlich dort hergestellt werden, wo die Infektionsquelle besteht“, gestand Janusz Żmurkiewicz, der Präsident von Swinemünde, ein. „Angesichts der Tatsache, dass sich das Coronavirus ausbreitet, kann nicht eindeutig festgestellt werden, wie hoch das Verzögerungsrisiko ist. Die Arbeiten finden in Fabriken in verschiedenen chinesischen Städten statt“, ergänzt Mateusz Gdowski, Pressesprecher von Porr Polska, dem Hauptauftragnehmer des Tunnels.

Und wie verlaufen die Vorbereitungen für den Bau des Swine-Tunnels in Swinemünde selbst? Derzeit wird die Bodenverdichtung für eine Arbeitsplattform auf der Insel Wollin vollendet. Die Organisation sozialer und technischer Einrichtungen, der Wasserversorgung, Strominstallation und Baustellen-Beleuchtung ist ebenfalls im Gange. Lagerplätze für Material und Geräte werden vorbereitet.

Lesen Sie zum Thema auch:

Von Radek Jagielski