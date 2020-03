Wegen Corona: Weitere Einschränkung des Greifswalder Busverkehrs

Greifswald

Ab Freitag fahren die Busse im Stadtverkehr Greifswald nur noch von 7 Uhr bis ca. 19 Uhr. Das gaben die Stadtwerke auf ihrer Internetseite bekannt. Die Taktung des Sonderfahrplanes bleibt unverändert. Also: Linie 1 fährt stündlich und Linie 2 und 3 verkehren halbstündlich.

„Die Menschen halten sich an das Kontaktverbot, bleiben zu Hause und meiden auch den Busverkehr“, heißt es zur Erklärung. „Auch die deutsche Bahn hat Ihr Angebot eingeschränkt. Am frühen Morgen und in den Abendstunden sind de facto kaum noch Fahrgäste unterwegs.“

Wirtschaftlichen Schaden möglichst gering halten

Da der Stadtbusverkehr derzeit ohne Fahrgeldeinnahmen durchgeführt wird, sei der Verkehrsbetrieb Greifswald bemüht, den wirtschaftlichen Schaden gering zu halten. Mit der verkürzten Bedienung werden aufgelaufene Mehrarbeitsstunden beim Fahrpersonal abgebaut und drohende Kurzarbeit möglichst lange verzögert.

Von OZ