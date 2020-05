Wegen Corona: Wolgaster Reitturnier am 16. Mai fällt aus

Wolgast

Das große Reit- und Springturnier im Tannenkamp, das der seit 1962 existierende Wolgaster Reitverein alljährlich Mitte Mai durchführt, muss in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Darüber informierte der Vorsitzende des Wolgaster Reitvereins, Karsten Kruse.

„Wir hatten für unser am 16. Mai geplantes Turnier alles langfristig geplant und organisiert“, so Kruse. Es wäre die 31. Veranstaltung dieser Art gewesen mit 130 Pferden und Reitern aller Altersklassen.

Anzeige

Vereinsmitglieder enttäuscht

Die 46 Mitglieder des Vereins seien natürlich enttäuscht, ebenso Reiter aus Nah und Fern. Aber so wie dem Wolgaster Verein gehe es auch vielen anderen Turnierveranstaltern in MV. So hat der Demminer Verein, der sein Turnier eine Woche nach Wolgast durchführen wollte, ebenfalls schon alles abgesagt. Auch das große Turnier in Wusterhusen Mitte Juni findet nicht statt.

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr zum Thema:

Von Cornelia Meerkatz