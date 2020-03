Wegen Coronavirus: Greifswalder Clubbesitzer bangen um Existenz

Greifswald

Das öffentliche Leben wird wegen der Coronavirus-Krise auch in Greifswald eingeschränkt. Theater, Museum und das Freizeitbad sind geschlossen, Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern sind in der Regel verboten und können nur in begründeten Fällen auf Antrag genehmigt werden. Das setzt auch den Clubs in der Hansestadt mächtig zu.

Gerade in den kälteren Jahreszeiten legen sich die Clubbesitzer einen finanziellen Puffer zu, um im Sommer, wenn weniger Leute feiern, über die Runden zu kommen, erklärt Murat Demirkaya vom Techno-Club Rosa in der Bahnhofstraße. Die derzeitige Ausnahmesituation stellt ihn und seine Kollegen vor eine besondere Zerreißprobe.

„Wir haben Angst, am Ende der Krise mit leeren Händen dazustehen“, sagt Murat Demirkaya. „Ich habe neun Mitarbeiter, fast alle Studenten. Diese sind darauf angewiesen, das Geld zu bekommen. Das ist ein unglaublicher Einschnitt in die Clubszene.“ Er denkt nicht daran, dass er Ende April wieder eröffnen kann, sondern es sich noch weiter hinziehen wird. „Und wenn das vorbei ist, sind meine finanziellen Polster aufgebraucht. Genau dann, wenn wir im Sommerloch landen“, fürchtet er. Zweimal in der Woche feiern rund 200 bis 250 Greifswalder in den Räumen in der Bahnhofstraße.

„Uns muss schnell und unkompliziert geholfen werden!“

Schon seit längerer Zeit beobachte er die Situation, es gibt viel Diskussionspotenzial. „Ich habe mich mit anderen Disko-Betreibern, den Künstlern und Veranstaltungstechnikern zusammengeschlossen, die vor den gleichen Problemen stehen wie wir.“ So entstehe derzeit ein Netzwerk, das sich Kulturwerk nennt und eine Art Landesverband für die Clubs werden soll, um organisiert auf die Politiker zuzugehen. „Wir werden unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht, indem wir die Partys absagen, sodass sich das Virus nicht so schnell ausbreitet. Aber dann muss uns auch geholfen werden“, fordert der Lehrer und Clubbesitzer. Dabei gehe es nicht nur um die Clubbetreiber, sondern auch um die Künstler, Veranstaltungstechniker und andere Kulturschaffende. „Da muss schnelle und unkomplizierte Hilfe erfolgen.“

Es müsse den kleinen Kulturschaffenden, die von Auftrag zu Auftrag arbeiten, unkompliziert und schnell geholfen werden, es würden viele Schicksale daran hängen, sagt Demirkaya. „Wenn der politische Wille da ist, dann sollte das finanziell auch möglich sein.“ Es sei eine außergewöhnliche Situation, die Demirkaya noch nie erlebt habe. „Da müssen vielleicht auch außergewöhnliche Maßnahmen gefunden werden“, hofft er.

Verunsicherung in der Kulturszene

Zwar können Veranstaltungen bis 50 Personen genehmigt werden, jedoch fürchten er und andere Clubbesitzer, dass damit Gesetze umgangen werden könnten. Wenn das Gesundheitsamt Veranstaltungen absagt, so müsse dieses nach dem Infektionsschutzgesetz Entschädigungen zahlen. Jedoch gebe es derzeit von offizieller Seite keine Zusagen. Nach Aussagen der Tagesschau meine der Chef des Frankfurter Gesundheitsamtes, dass der Staat zahlen müsse, es aber auch Rechtswissenschaftler gibt, die keinen Anspruch festmachen. „Wir fürchten, dass die genehmigten Veranstaltungen so hohe Auflagen bekommen, dass diese gar nicht eingehalten werden können“, so der Rosa-Betreiber. „Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich daran denke, was noch auf uns zukommt. Es herrscht eine unglaublich große Verunsicherung in der Kulturszene.“

Von Stefanie Ploch