Die Sporthalle II ist für Hartmut Bettin (57) so etwas wie sein zweites Zuhause. Er trainiert hier in Schönwalde I ehrenamtlich Kinder und Jugendliche im Rollsport, einer Sportart, die wie Eiskunstlaufen auf Rollschuhen ist. Etwa 50 Mitglieder hat der Verein. Bettin und die anderen vier Trainer stehen fast täglich in der Halle; ihre Schützlinge nehmen an Meisterschaften teil und brauchen das Training. Das weiß Bettin. Genauso weiß er, dass der Verein sein Zuhause bald verlassen muss, voraussichtlich noch in diesem Jahr. Die Sporthallen II in der Joliot-Curie-Straße und Halle III am Standort Puschkinring werden abgerissen.

„Wir werden dann voraussichtlich auf zwei von sechs Trainingseinheiten pro Woche verzichten müssen und größere Gruppen bilden“, sagt Bettin. Manche der Sportler würden wohl auch übergangsweise auf eine Halle in Grimmen ausweichen. Was für den Verein wiederum höhere Mietkosten bedeutet, erklärt Bettin. So wie dem Rollsportclub geht es derzeit etlichen Vereinen in Greifswald. Sie müssen Trainingszeiten umplanen, Zeiten abgeben, neue Orte finden. „Ohne Einschränkungen wird das nicht gehen“, sagt Bettin.

Hartmut Bettin (57), Vereinsvorsitzender und Trainer Rollsportclub Greifswald: „Wir müssen auf Trainingseinheiten verzichten.“ Quelle: Christopher Gottschalk

Neue Hallen entstehen zeitgleich

Hinter den Einschränkungen steckt eigentlich eine gute Nachricht für Vereine und den Schulsport: Anstelle der in die Jahre gekommenen Sporthallen entstehen moderne Drei-Feld-Hallen, die energieeffizient, barrierefrei und geeignet für den Wettkampfbetrieb sind (siehe Infokasten).

Kosten: insgesamt 15 Millionen Euro. Das Land schießt voraussichtlich Fördermittel zu, weswegen beide Hallen in den kommenden Monaten abgerissen und die Neubauten errichtet werden, um 2023 bzw. 2024 fertig zu sein. Weil der Platz fehlt, kann nicht zuerst neu gebaut werden. Zunächst ist die Halle III an der Reihe. Im Mai wird sie verschwinden.

Wo Erfried Michalowsky danach den Nachwuchs trainiert, weiß der 72-Jährige noch nicht. Früher selbst Badminton-Spitzenspieler in der DDR, kümmert er sich heute um die Jugendlichen beim BSV Einheit Greifswald mit laut eigenen Angaben insgesamt etwa 70 aktiven Spielerinnen und Spielern. „Wir hoffen, dass wir ausreichend Hallenzeiten bekommen und das Training nicht auf zu viele Hallen verstreut wird. Wir brauchen die passende Ausstattung und ausreichen Platz“, sagt Michalowsky. Die Mehrzweckhalle wäre eine Möglichkeit. Er begrüßt, dass Bewegung in die Sache kommt. „Aber für uns waren bisher noch keine konkreten Hallenzeiten dabei.“

Hallen bis Mitternacht geöffnet

Bei so etwas wie einem Gipfeltreffen der Sportvereine, der Stadt Greifswald, dem Landkreis Vorpommern-Greifswald und dem Stadtsportbund am vergangenen Donnerstag wurden Pläne ausgelotet. Teilnehmer Dirk-Carsten Mahlitz berichtet von solidarischer Stimmung und Entgegenkommen der Vereine untereinander. Mahlitz ist Vorsitzender des Stadtsportbundes, der die Interessen tausender Sportler in Greifswald vertritt, und sitzt im Vorstand des Handballclubs Vorpommern-Greifswald. „Vor allem der Kinder- und Jugendsport soll so wenig wie möglich belastet werden.“

Moderne Hallen für den Sport Die baugleichen Hallen werden laut Architekturbüro „fmra“ aus Greifswald sieben Meter Spielfeldhöhe haben und damit wettkampfgeeignet sein. Zur Ausstattung zählen Platz für Zuschauer auf einer Tribüne, ein Aufzug für die Barrierefreiheit sowie Kraft- oder Fitnessräume. Geplant ist zudem eine Fotovoltaikanlage auf den Dächern der Hallen. Das Büro „fmra“ hat bereits den Neubau der Fischerschule in der Einsteinstraße gestaltet.

Dafür würden laut Mahlitz manche Vereine, die in ihren Hallen bleiben, Zeiten abgeben oder sich kurzfristig absprechen, um nur in wenigen Fällen drinnen zu trainieren – damit Vereine, wie der Rollsportclub, ihrem Sport drinnen nachgehen können. „Eine weitere Option ist, Hallen bis 24 Uhr zu öffnen“, sagt Mahlitz. Auch an den Wochenenden könnten neue Zeiten geschaffen werden.

Mehrkosten kommen auf Sportvereine zu

Zusätzlich würden alle freien Zeiten in anderen Hallen, wie der Sporthalle des Landkreises in der Siemensallee und im Berufsbildungswerk, genutzt, teilt Franziska Vopel von der städtischen Pressestelle mit. Dabei würden dennoch Trainingszeiten wegfallen. Laut Kreissprecher Achim Froitzheim steht der Stadt in der Siemensallee ein Stundenkontingent zur Verfügung, das die Stadt verteilt. Der Kreis rechne nur die Nutzungsgebühr ab.

Neue Hallenzeiten beim Kreis oder bei anderen Anbietern könnten aber an das Geld knapper Vereinskassen gehen: Kinder- und Jugendsport in städtischen Hallen ist kostenlos möglich. Nicht garantiert, dass es andernorts auch so wird. „Wir wollen die Mitgliedsbeiträge nicht erhöhen“, sagt Dirk-Carsten Mahlitz.

Die CDU in der Greifswalder Bürgerschaft sieht die Stadt in der Pflicht. Aus dem Rathaus sollen Fördermittel für Hallenmieten an betroffene Vereine fließen. „Gerade nach den wiederholten ,Sportverboten’ durch die Pandemie in den letzten zwei Jahren brauchen diese Vereine eine vernünftige Perspektive“, sagt Bürgerschaftsmitglied Madeleine Tolani (CDU).

Zurückhaltung bei Grünen und SPD, wenn es um Zusagen für Fördermittel geht. „Jetzt schon eine Diskussion über Mietkostenzuschüsse zu führen, ist völlig fehl am Platz“, sagt Andreas Kerath, Fraktionsvorsitzender der SPD. Die SPD unterstütze aber die Ideen aus dem Gipfeltreffen nach Kräften. Alexander Krüger (Grüne) wolle abwarten, wie der tatsächliche Bedarf für die Vereine aussieht. „Nach Gießkannenprinzip Geld zu verteilen und hektisch zu handeln, halte ich für falsch“, sagt der grüne Fraktionsvorsitzende. Ähnlich äußert sich Theodoros Weiße, Fraktionsgeschäftsführer von Bürgerliste/FDP/Kompetenz für Vorpommern: Erst müsse klar sein, was die Vereine brauchen, dann könne über Lösungen geredet werden.

Hartmut Bettin vom Rollsportclub betont, wie wichtig es sei, dass Vereine weiter trainieren können. „Man weiß, dass Kinder und Jugendliche sich umorientieren, wenn der Sport nicht regelmäßig angeboten wird.“ Der Vereinssport leiste viel und das dürfe nicht auf der Strecke bleiben. Er hoffe auf Verständnis der Lokalpolitiker, wenn es eventuell um finanzielle Zuschüsse gehen sollte.

