Wegen Regenbogenflagge? Scheibe im Greifswalder Koeppenhaus eingeworfen

Greifswald

Am Tag danach steckt noch ein Glassplitter in der Regenbogenflagge am Koeppenhaus: Am Donnerstagabend hatten Unbekannte die Scheibe mit der Flagge und dem Programm der queeren Aktionstage eingeworfen. Auch ein Aufsteller mit einem Plakat der Aktion „Greifswald ist bunt“ wurde zertreten. Die Regenbogenflagge gilt als Symbol der LGBTQ*-Szene. Die Abkürzung steht für lesbische, schwule, bi-,trans-, und queere Menschen sowie Personen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.

Diskussionen um Regenbogenfahne

Gegen die Täter wurde Anzeige erstattet. „Wir wollen unser Unverständnis darüber deutlich machen, dass die Flagge als Symbol der Akzeptanz und Gleichberechtigung von Menschen, die nicht einem traditionellen Rollenbild entsprechen, angegriffen wird“, sagte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Brisanz bekommt die Tat, weil in der vergangenen Woche heftige Diskussionen um die Regenbogenflagge entbrannt waren.

Fußballverband verbietet Zeichen für Toleranz

Beim Gruppenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft in München gegen Ungarn am Mittwoch verbot der europäische Fußballverband, das Stadion in den Regenbogenfarben leuchten zu lassen. Die Stadt München hatte das als Signal gegen ein schwulenfeindliches Gesetz der ungarischen Regierung beantragt. Zahlreiche Fans ließen sich davon nicht beirren und kamen mit Regenbogenfahnen in das Stadion, um ein Zeichen für Toleranz und Akzeptanz zu setzen.

Von Christopher Gottschalk