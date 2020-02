Wegen Störung: 1.300 Greifswalder ohne Internet

Greifswald

Für rund 24 Stunden mussten Kunden von Vodafone in der Innenstadt und Fleischervorstadt auf Netflix, Youtube und Co. verzichten. Wegen eines zerstörten Stromeinspeisers in der Gützkower Straße wurden die Haushalte vom Glasfasernetz abgeschnitten – weder Internet, Fernsehen noch Festnetztelefonie funktionierten. Die Störung hätte seit dem 17. Februar um 14.40 Uhr bestanden, teilte ein Vodafone-Sprecher mit. Nach Tiefbauarbeiten an der betroffenen Stelle in der Gützkower Straße rechnete der Konzern mit einer Behebung der Störung für alle Haushalte im Laufe des Tages.

Von OZ